Εμμηνόπαυση: Πώς να φροντίσετε το σώμα σας

Η εμμηνόπαυση αποτελεί μια σημαντική περίοδο αλλαγών στη ζωή κάθε γυναίκας.

Μέσα στη μεταβατική περίοδο της εμμηνόπαυσης είναι φυσικό να αναζητάτε τρόπους για να ανακουφιστείτε από τα συμπτώματα και να διατηρήσετε την ευεξία σας. Τα συμπληρώματα διατροφής και οι διάφορες διατροφικές προσεγγίσεις προβάλλονται συχνά ως λύσεις. Πόσο αποτελεσματικά είναι, όμως, στην πραγματικότητα;

Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι, παρόλο που καμία τροφή δεν μπορεί να εξαλείψει όλες τις ενοχλήσεις της εμμηνόπαυσης, μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη διαχείριση ορισμένων συμπτωμάτων και, κυρίως, στη μακροπρόθεσμη προστασία της υγείας σας. Δείτε ποιες επιλογές αξίζει να εντάξετε στην καθημερινότητά σας, τι γνωρίζουμε για τα συμπληρώματα και πώς μπορείτε να υποστηρίξετε τον μεταβολισμό, τα οστά και την καρδιά σας.

Διατροφικές αλλαγές για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης

Καφεΐνη, αλκοόλ και πικάντικες τροφές

Οι εξάψεις και οι νυχτερινές εφιδρώσεις αποτελούν από τα πιο συχνά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Σε ορισμένες γυναίκες, η καφεΐνη, το αλκοόλ και οι πικάντικες τροφές φαίνεται να επιδεινώνουν αυτές τις ενοχλήσεις.

Δοκιμάστε να περιορίσετε σταδιακά την κατανάλωσή τους και παρατηρήστε πώς αντιδρά ο οργανισμός σας. Η ευαισθησία διαφέρει σημαντικά από γυναίκα σε γυναίκα, επομένως είναι χρήσιμο να εντοπίσετε τους δικούς σας πιθανούς εκλυτικούς παράγοντες.

Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει να δώσετε στο αλκοόλ. Ο περιορισμός του μπορεί να συμβάλει όχι μόνο στη διαχείριση των συμπτωμάτων, αλλά και στη μείωση του κινδύνου για ηπατικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη τύπου 2 και ορισμένες μορφές καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού.

Συμπληρώματα μαγνησίου και καλύτερος ύπνος

Οι διαταραχές του ύπνου είναι συχνές κατά την εμμηνόπαυση και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την καθημερινότητά σας. Αν και το μαγνήσιο προτείνεται συχνά ως βοήθημα για τη χαλάρωση και τον ύπνο, τα επιστημονικά δεδομένα δεν τεκμηριώνουν με σαφήνεια ότι τα συμπληρώματά του ανακουφίζουν τις διαταραχές ύπνου που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση.

Αντί να καταφεύγετε εξαρχής σε συμπληρώματα, φροντίστε να λαμβάνετε επαρκείς ποσότητες μαγνησίου μέσα από τη διατροφή σας. Καλές πηγές αποτελούν:

Τα προϊόντα ολικής άλεσης.

Το σπανάκι και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά.

Οι κολοκυθόσποροι.

Τα αμύγδαλα και οι υπόλοιποι ξηροί καρποί.

Τα φασόλια και τα άλλα όσπρια.

Φυτοοιστρογόνα: Μπορούν να βοηθήσουν στις εξάψεις;

Τα φυτοοιστρογόνα είναι φυσικές ενώσεις φυτικής προέλευσης που παρουσιάζουν ορισμένες ομοιότητες με τα ανθρώπινα οιστρογόνα. Η δράση τους είναι ασθενέστερη και διαφέρει από εκείνη των ορμονών που παράγει ο οργανισμός σας.

Τα συναντάτε τόσο σε τρόφιμα όσο και σε συμπληρώματα διατροφής, τα οποία συχνά προωθούνται για την ανακούφιση των εξάψεων και άλλων συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης.

Ορισμένα φυτικά σκευάσματα, όπως εκείνα που περιέχουν βαλσαμόχορτο (St John's wort), μελανορίζα (black cohosh) ή γενιστεΐνη, έχουν μελετηθεί για πιθανή ευεργετική δράση στις εξάψεις. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά τους δεν είναι εξίσου τεκμηριωμένες για όλα τα σκευάσματα, ενώ τα διαθέσιμα δεδομένα παρουσιάζουν περιορισμούς.

Οι ισοφλαβόνες, μια κατηγορία φυτοοιστρογόνων που συναντάται κυρίως στη σόγια και στο κόκκινο τριφύλλι, έχουν επίσης μελετηθεί για την αντιμετώπιση των εξάψεων. Τα αποτελέσματα των μελετών είναι ανάμεικτα, επομένως δεν μπορείτε να θεωρείτε δεδομένο ότι θα σας προσφέρουν σημαντική ανακούφιση.

Εάν σκέφτεστε να δοκιμάσετε κάποιο φυτικό σκεύασμα, συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Ορισμένα προϊόντα μπορεί να αλληλεπιδράσουν με φάρμακα που λαμβάνετε.

Διατροφή στην εμμηνόπαυση για μακροχρόνια υγεία

Η πτώση των επιπέδων των οιστρογόνων κατά την εμμηνόπαυση και τα χρόνια που ακολουθούν συνδέεται με αλλαγές που επηρεάζουν την καρδιά, τα οστά και τον μεταβολισμό σας.

Παράγοντες όπως η ηλικία, η κληρονομικότητα, η φυσική δραστηριότητα, ο ύπνος και οι καθημερινές διατροφικές συνήθειες επηρεάζουν επίσης την υγεία σας. Εάν η εμμηνόπαυση εμφανιστεί πρόωρα, ορισμένοι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι μπορεί να είναι αυξημένοι, γι' αυτό είναι σημαντικό να συζητάτε με τον γιατρό σας τις ανάγκες πρόληψης και παρακολούθησης.

Η σωστή διατροφή δεν μπορεί να εξαλείψει όλους τους κινδύνους, μπορεί όμως να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την προστασία της υγείας σας.

Γερά οστά για να μειώσετε τον κίνδυνο οστεοπόρωσης

Η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται από μείωση της οστικής πυκνότητας και εξασθένηση της δομής των οστών, αυξάνοντας την πιθανότητα καταγμάτων ακόμη και μετά από μικρό τραυματισμό. Τα οιστρογόνα συμβάλλουν στη διατήρηση της οστικής μάζας. Καθώς τα επίπεδά τους μειώνονται, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση, ο ρυθμός απώλειας οστικής μάζας μπορεί να αυξηθεί.

Η διατροφή σας μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της υγείας των οστών, εφόσον εξασφαλίζετε επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης, ασβεστίου, βιταμίνης D και άλλων απαραίτητων θρεπτικών συστατικών.

Πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα

Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, αλλά και για την υποστήριξη της οστικής υγείας. Με την πάροδο του χρόνου, η απώλεια μυϊκής δύναμης μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία και να αυξήσει τον κίνδυνο πτώσεων.

Φροντίστε να συμπεριλαμβάνετε μια καλή πηγή πρωτεΐνης στα κύρια γεύματά σας, επιλέγοντας από:

Ψάρια και θαλασσινά.

Αυγά.

Γιαούρτι, γάλα και τυρί.

Όσπρια, όπως φακές, φασόλια και ρεβίθια.

Άπαχο κρέας και πουλερικά.

Τόφου και άλλα προϊόντα σόγιας.

Η εναλλαγή ζωικών και φυτικών πηγών πρωτεΐνης βοηθά να εξασφαλίζετε μεγαλύτερη ποικιλία θρεπτικών συστατικών.

Ασβέστιο: Σύμμαχος των οστών σας

Το ασβέστιο αποτελεί βασικό δομικό συστατικό των οστών. Σύμφωνα με τις διατροφικές συστάσεις που παρατίθενται στο παρόν άρθρο, η ημερήσια ανάγκη αυξάνεται από περίπου 700 mg πριν από την εμμηνόπαυση σε 1.200 mg μετά την εμμηνόπαυση. Ωστόσο, οι επίσημες συστάσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, την ηλικία και τις ατομικές ανάγκες, επομένως είναι σκόπιμο να επιβεβαιώνετε τον στόχο που σας αφορά με επαγγελματία υγείας.

Καλές πηγές ασβεστίου είναι:

Το γάλα, το γιαούρτι και τα τυριά.

Τα φυτικά ροφήματα που είναι εμπλουτισμένα με ασβέστιο.

Τα μικρά ψάρια που καταναλώνονται μαζί με τα κόκαλά τους, όπως οι σαρδέλες.

Το τόφου, εφόσον έχει παρασκευαστεί με άλατα ασβεστίου.

Τα πράσινα λαχανικά, όπως το μπρόκολο και το λάχανο.

Τα εμπλουτισμένα τρόφιμα και ορισμένα είδη ψωμιού.

Τα αποξηραμένα σύκα.

Βιταμίνη D: Απαραίτητη για την απορρόφηση του ασβεστίου

Η βιταμίνη D βοηθά τον οργανισμό να απορροφά το ασβέστιο και συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και των οστών.

Παράγεται στο δέρμα μέσω της έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου, ενώ μικρότερες ποσότητες προσλαμβάνονται από τροφές όπως τα λιπαρά ψάρια, οι κρόκοι αυγών και ορισμένα εμπλουτισμένα προϊόντα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το NHS συστήνει να εξετάζετε τη λήψη συμπληρώματος 10 μικρογραμμαρίων (μg), δηλαδή 400 IU, κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες. Οι συστάσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και τις ατομικές ανάγκες σας, γι' αυτό ακολουθείτε τις οδηγίες που ισχύουν για εσάς.

Αν έχετε αυξημένο κίνδυνο ανεπάρκειας ή κάποιο πρόβλημα υγείας που επηρεάζει την απορρόφηση της βιταμίνης D, ζητήστε εξατομικευμένη καθοδήγηση από τον γιατρό σας.

Βιταμίνη Κ: Υποστήριξη της οστικής υγείας

Η βιταμίνη Κ περιλαμβάνει διάφορες ενώσεις που συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, στη φυσιολογική πήξη του αίματος και στον μεταβολισμό των οστών.

Θα τη βρείτε σε πράσινα φυλλώδη λαχανικά, ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας και τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση.

Παρότι η βιταμίνη Κ έχει βιολογικό ρόλο στην υγεία των οστών, τα στοιχεία για το κατά πόσο η συμπληρωματική χορήγησή της προλαμβάνει τα κατάγματα δεν είναι οριστικά. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να λαμβάνετε συμπληρώματα χωρίς συγκεκριμένη ένδειξη.

Εάν παίρνετε αντιπηκτικά φάρμακα, όπως βαρφαρίνη, μην ξεκινήσετε συμπλήρωμα βιταμίνης Κ χωρίς ιατρική καθοδήγηση, καθώς μπορεί να επηρεαστεί η δράση της θεραπείας σας.

Μαγνήσιο και φώσφορος

Το μαγνήσιο και ο φώσφορος συμμετέχουν σε πολλές λειτουργίες του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της οστικής υγείας.

Ο φώσφορος βρίσκεται σε τρόφιμα όπως το κρέας, τα πουλερικά, τα γαλακτοκομικά, τα ψάρια, οι πατάτες, τα δημητριακά ολικής άλεσης και τα όσπρια. Επειδή συνήθως προσλαμβάνετε επαρκείς ποσότητες μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής, δεν χρειάζεται να καταφεύγετε σε συμπληρώματα χωρίς λόγο.

Αντίστοιχα, το μαγνήσιο μπορείτε να το εξασφαλίσετε μέσα από ξηρούς καρπούς, σπόρους, όσπρια, πράσινα λαχανικά και προϊόντα ολικής άλεσης.

Η άσκηση είναι εξίσου σημαντική με τη διατροφή

Η προστασία των οστών δεν εξαρτάται μόνο από το τι τρώτε. Η τακτική σωματική δραστηριότητα βοηθά στη διατήρηση της μυϊκής δύναμης, της ισορροπίας και της οστικής υγείας.

Εντάξτε στην εβδομάδα σας δραστηριότητες όπως:

Γρήγορο περπάτημα.

Ασκήσεις με βάρη ή λάστιχα αντίστασης.

Καθίσματα και άλλες ασκήσεις ενδυνάμωσης.

Pilates και ασκήσεις ισορροπίας.

Κηπουρική και άλλες δραστηριότητες που σας κρατούν σε κίνηση.

Στόχος είναι να συνδυάζετε ασκήσεις με φόρτιση των οστών, ενδυνάμωση και ισορροπία, προσαρμοσμένες στις δυνατότητές σας. Εάν έχετε ήδη οστεοπόρωση ή ιστορικό καταγμάτων, ζητήστε εξατομικευμένες οδηγίες πριν ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα άσκησης.

Ο κίνδυνος καρδιαγγειακών παθήσεων αυξάνεται με την ηλικία και μπορεί να επηρεαστεί από τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης. Παράλληλα, μεταβολές στην κατανομή του λίπους και στην ευαισθησία στην ινσουλίνη μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης, της LDL χοληστερόλης και του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Η διατροφή αποτελεί σημαντικό μέρος της πρόληψης. Ακολουθήστε τις παρακάτω πρακτικές συμβουλές για να υποστηρίξετε την καρδιαγγειακή σας υγεία.

Να επιλέγετε καλά λιπαρά

Δεν χρειάζεται να αποκλείσετε όλα τα λιπαρά από τη διατροφή σας. Αντίθετα, είναι σημαντικό να δίνετε έμφαση στην ποιότητα των λιπαρών που καταναλώνετε.

Περιορίστε τα κορεσμένα λιπαρά που βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες σε ορισμένα λιπαρά κρέατα, αλλαντικά, βούτυρο και πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα. Αντικαταστήστε τα συχνότερα με ακόρεστα λιπαρά από:

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Ελαιούχους καρπούς, όπως καρύδια και αμύγδαλα.

Σπόρους, όπως λιναρόσπορο και chia.

Αβοκάντο.

Κραμβέλαιο.

Η αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών με ακόρεστα μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της χοληστερόλης και στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Προτιμήστε δημητριακά ολικής άλεσης

Αντικαταστήστε, όπου μπορείτε, το λευκό ψωμί, το λευκό ρύζι και τα προϊόντα από επεξεργασμένα άλευρα με επιλογές ολικής άλεσης.

Δοκιμάστε καστανό ρύζι, ψωμί ολικής άλεσης, πλιγούρι, κριθάρι, κεχρί και άλλα δημητριακά ολικής άλεσης. Τα τρόφιμα αυτά παρέχουν φυτικές ίνες και βοηθούν να διατηρείτε πιο σταθερά τα επίπεδα της γλυκόζης και να αισθάνεστε χορτάτες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Καταναλώνετε καθημερινά φρούτα και λαχανικά

Στόχος σας μπορεί να είναι τουλάχιστον πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα. Επιλέγετε διαφορετικά χρώματα, ώστε να προσλαμβάνετε ποικιλία βιταμινών, μετάλλων, αντιοξειδωτικών και φυτικών ινών.

Εντάξτε στο πιάτο σας πράσινα φυλλώδη λαχανικά, καρότα, πιπεριές, ντομάτες, μούρα, μήλα και εσπεριδοειδή. Προτιμάτε ολόκληρα φρούτα αντί για χυμούς, καθώς περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες και συμβάλλουν καλύτερα στον κορεσμό.

Μην ξεχνάτε τα ψάρια, τους ξηρούς καρπούς και τα όσπρια

Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, οι σαρδέλες, το σκουμπρί και η πέστροφα, αποτελούν καλές πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων.

Επιδιώξτε να καταναλώνετε περίπου δύο μερίδες ψαριού την εβδομάδα, εκ των οποίων η μία να είναι λιπαρό ψάρι, σύμφωνα με τις συνήθεις διατροφικές συστάσεις. Αν δεν καταναλώνετε ψάρια, μπορείτε να εντάξετε στη διατροφή σας καρύδια, λιναρόσπορο και σπόρους chia, γνωρίζοντας ότι τα φυτικά ωμέγα-3 δεν είναι ακριβώς ισοδύναμα με εκείνα των ψαριών.

Παράλληλα, καταναλώνετε τακτικά φακές, φασόλια, ρεβίθια και άλλα όσπρια. Προσφέρουν φυτική πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και πολύτιμα μικροθρεπτικά συστατικά.

Περιορίζετε το αλάτι, την πρόσθετη ζάχαρη και τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

Η συχνή κατανάλωση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και πρόσθετη ζάχαρη μπορεί να δυσκολέψει τη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης και του σωματικού βάρους.

Περιορίστε τα αναψυκτικά με ζάχαρη, τα γλυκά, τα συσκευασμένα σνακ και τα έτοιμα γεύματα με μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι. Προτιμήστε σπιτικά γεύματα με απλά υλικά, φρέσκα τρόφιμα και λιγότερο επεξεργασμένα προϊόντα.

Είναι επίσης χρήσιμο να περιορίζετε το αλκοόλ. Η αποφυγή ή η σημαντική μείωσή του μπορεί να ωφελήσει τόσο την καρδιά όσο και τη συνολική σας υγεία.

Τι συμβαίνει στον μεταβολισμό σας;

Κατά την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση, πολλές γυναίκες παρατηρούν αύξηση του βάρους και μεγαλύτερη συγκέντρωση λίπους στην κοιλιακή περιοχή. Οι αλλαγές αυτές σχετίζονται με τη μείωση των οιστρογόνων, αλλά και με την ηλικία, τη μείωση της μυϊκής μάζας, τον ύπνο και τη σωματική δραστηριότητα.

Τα οιστρογόνα συμμετέχουν στη ρύθμιση της όρεξης, της ενεργειακής ισορροπίας και της κατανομής του λίπους. Καθώς τα επίπεδά τους μειώνονται, ο μεταβολισμός και η σύσταση του σώματος μπορεί να αλλάξουν.

Για να διατηρήσετε ένα υγιές βάρος, επιλέγετε πρωτεΐνες σε κάθε κύριο γεύμα, τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης. Περιορίστε τα γλυκά και τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, φροντίστε τον ύπνο σας και εντάξτε την τακτική άσκηση, ιδιαίτερα τις ασκήσεις ενδυνάμωσης, στην καθημερινότητά σας.

Ο ρόλος του μικροβιώματος

Το εντερικό μικροβίωμα αποτελείται από τρισεκατομμύρια μικροοργανισμούς που συμβάλλουν στην πέψη, στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και στη μεταβολική υγεία. Έρευνες συνδέουν την ποικιλία των μικροοργανισμών του εντέρου με τη ρύθμιση του βάρους, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί ότι το μικροβίωμα αποτελεί τη μοναδική αιτία αύξησής του.

Για να υποστηρίξετε την υγεία του εντέρου σας, καταναλώνετε ποικιλία φρούτων και λαχανικών, όσπρια, βρώμη, δημητριακά ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς και σπόρους. Στόχος είναι η σταδιακή πρόσληψη περίπου 30 g φυτικών ινών ημερησίως, εφόσον το ανέχεστε, καθώς και η επαρκής κατανάλωση νερού.

Μπορείτε επίσης να εντάξετε τρόφιμα ζύμωσης, όπως γιαούρτι με ζωντανές καλλιέργειες και κεφίρ. Η ποικιλία στη διατροφή αποτελεί βασικό βήμα για την υποστήριξη του μικροβιώματος, χωρίς να απαιτούνται απαραίτητα ειδικά συμπληρώματα.

Η εμμηνόπαυση φέρνει αλλαγές στον οργανισμό σας, όμως η ισορροπημένη διατροφή και η τακτική άσκηση μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της υγείας σας.

Δεν χρειάζεται να αλλάξετε όλες τις συνήθειές σας ταυτόχρονα. Ξεκινήστε με μικρά, σταθερά βήματα και επιλέξτε έναν τρόπο διατροφής που μπορείτε να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα, προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες.