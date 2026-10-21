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Βιοιατρική: Νέα εταιρική ταυτότητα, με το βλέμμα στο μέλλον της υγείας

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Βιοιατρική: Νέα εταιρική ταυτότητα, με το βλέμμα στο μέλλον της υγείας
Newsroom
Τετάρτη, 21/10/2026 - 17:30

Με σταθερές τις αξίες και την επιστημονική της πορεία, η Βιοιατρική παρουσιάζει τη νέα εταιρική της ταυτότητα, εκφράζοντας την προσήλωσή της σε μια πιο σύγχρονη, εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση της υγείας.

Από το πρώτο ενδοκρινολογικό εργαστήριο που ιδρύθηκε το 1981 έως τον κορυφαίο οργανισμό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που είναι σήμερα, η Βιοιατρική εξελίσσεται διαρκώς, με σταθερό σημείο αναφοράς την επιστήμη και την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων ανθρώπων. Σήμερα, παρουσιάζει τη νέα εταιρική της ταυτότητα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία της και αποτυπώνοντας το όραμά της για το μέλλον.

Η νέα ταυτότητα διατηρεί τη σύνδεση με την ιστορία και την ελληνική προέλευση του Ομίλου, ενώ εκφράζει παράλληλα τη σύγχρονη, εξωστρεφή κατεύθυνσή του. Στο επίκεντρό της βρίσκεται το νέο σύμβολο «b», εμπνευσμένο από τα εργαλεία που επιτρέπουν στην επιστήμη να βλέπει εκεί όπου το ανθρώπινο μάτι δεν φτάνει, όπως για παράδειγμα το μικροσκόπιο ή ο μαγνητικός τομογράφος. Παράλληλα, η νέα γραφή του ονόματος, Bioiαtriki, συνδυάζει τη διεθνή αναγνωσιμότητα με τη διατήρηση του ελληνικού στοιχείου, μέσα από το γράμμα «α», ως αναφορά στην καταγωγή και τη διαδρομή του Ομίλου.

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Πέρα από την οπτική ανανέωση, η νέα ταυτότητα εκφράζει μια ευρύτερη αντίληψη για την υγεία. Μια αντίληψη που συνδέει την επιστημονική γνώση, την τεχνολογική εξέλιξη και την εξατομικευμένη φροντίδα, διευρύνοντας τις δυνατότητες για πιο έγκαιρη και ολοκληρωμένη προσέγγιση των αναγκών κάθε ανθρώπου. Με οδηγό την εμπειρία της και επενδύοντας διαρκώς στην εξέλιξη, η Βιοιατρική κοιτάζει μπροστά, με στόχο να συμβάλει σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Τη φιλοσοφία αυτής της νέας εποχής συνοψίζει η νέα υπογραφή του Ομίλου, «Live Long, Live Well.» Μια φράση που εκφράζει τη δέσμευση της Βιοιατρικής να διευρύνει τον ρόλο της στην υγεία, συνδέοντας τη διάγνωση και τη φροντίδα, με την υγιή μακροζωία.

Ο κ. Γεώργιος Σπανός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, δήλωσε: «Στη διαδρομή των 45 ετών, η Βιοιατρική εξελίσσεται διαρκώς, επενδύοντας στην επιστημονική γνώση, την τεχνολογία και τους ανθρώπους της. Η νέα ταυτότητά μας εκφράζει όσα έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας: με περισσότερη γνώση, περισσότερες δυνατότητες στην πρόληψη και τη διάγνωση και ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην εξατομικευμένη φροντίδα. Παραμένουμε πιστοί σε αυτό που μας έφερε μέχρι εδώ, την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων ανθρώπων και συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε για να τους προσφέρουμε περισσότερα.»

Bioiαtriki. Live long, live well.

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