Η Merck KGaA εξαγοράζει τη Silence Therapeutics έναντι 1,3 δισ. δολαρίων

Η φαρμακοβιομηχανία Merck KGaA στην Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει τη βρετανική Silence Therapeutics. Το ύψος της συμφωνίας ανέρχεται σε περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Με την κίνηση αυτή, η Merck ενισχύει το χαρτοφυλάκιο φαρμάκων ακριβείας που αναπτύσσει, προσθέτοντας παράλληλα την τεχνολογία φαρμάκων που στοχεύουν στο RNA. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027, σύμφωνα με το Reuters.

Η Merck θα καταβάλει 20 δολάρια ανά αμερικανικό αποθετήριο τίτλο (American Depositary Share - ADS) για τη Silence, ποσό που αντιστοιχεί σε premium 130% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά την τελευταία συνεδρίαση. Οι μετοχές της Silence που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ υπερδιπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια των σημερινών πρωινών συναλλαγών.

Η συμφωνία διευρύνει τις δυνατότητες της Merck στον τομέα της καταστολής έκφρασης γονιδίων (gene silencing), εντάσσοντας στο χαρτοφυλάκιό της τα φάρμακα siRNA της Silence. Τα εν λόγω σκευάσματα δρουν απενεργοποιώντας τα γενετικά μηνύματα που σχετίζονται με ασθένειες, προτού αυτά προλάβουν να οδηγήσουν στην παραγωγή επιβλαβών πρωτεϊνών. Το RNA, ή ριβονουκλεϊκό οξύ, είναι ένα μόριο που μεταφέρει γενετικές οδηγίες και καθοδηγεί τα κύτταρα ως προς το ποιες πρωτεΐνες πρέπει να συνθέσουν.

Πρόκειται για την τρίτη σημαντική εξαγορά της Merck σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών, μετά την εξαγορά της SpringWorks Therapeutics έναντι 3,9 δισ. δολαρίων το 2025, καθώς και την υπό εξέλιξη εξαγορά της Bio-Techne —εταιρείας που κατασκευάζει εργαλεία για τις επιστήμες της ζωής— έναντι 11,3 δισ. δολαρίων.

Το κύριο θεραπευτικό υποψήφιο σκεύασμα της Silence, το divesiran, αναμένεται να εισέλθει σε δοκιμές τελικού σταδίου για την αντιμετώπιση της αληθούς πολυκυτταραιμίας (polycythemia vera - PV) —μιας σπάνιας μορφής καρκίνου του αίματος, κατά την οποία ο μυελός των οστών παράγει υπερβολικά μεγάλο αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων— σε ασθενείς που χρήζουν τακτικών φλεβοτομών. Οι ασθενείς με αυτή την πάθηση χρειάζονται τακτικές φλεβοτομές— προκειμένου να ρυθμίζουν τα επίπεδα των ερυθρών αιμοσφαιρίων τους. Εφόσον λάβει έγκριση, το φάρμακο θα ανταγωνιστεί το Mimrylo, το αντίστοιχο σκεύασμα της Takeda και της Protagonist.

«Δεδομένου ότι η Takeda εκτιμά πως οι πωλήσεις του Mimrylo θα κορυφωθούν σε ένα εύρος μεταξύ 1 και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η αποτίμηση της συμφωνίας φαντάζει χαμηλή, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι η Merck KGaA αποκτά παράλληλα και την ευρύτερη πλατφόρμα mRNAi GOLD siRNA», δήλωσε ο Myles Minter, αναλυτής της William Blair. Σύμφωνα με τον Minter, η συμφωνία «εξαλείφει τον κίνδυνο υλοποίησης σε έναν τομέα που χαρακτηρίζεται από ολοένα και εντονότερο ανταγωνισμό», όπως γράφει το Reuters.

Η Silence αναπτύσσει επίσης το zerlasiran για άτομα με υψηλά επίπεδα λιποπρωτεΐνης(a) —μιας πρωτεΐνης του αίματος που συνδέεται με καρδιακές παθήσεις— καθώς και θεραπείες που βρίσκονται σε αρχικά στάδια ανάπτυξης για την υψηλή χοληστερόλη, την παχυσαρκία και νοσήματα που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα.