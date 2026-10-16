AstraZeneca: Υπέγραψε συμφωνία 40 εκατομμυρίων δολαρίων με την Insitro

Η AstraZeneca ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε συνεργασία με την εταιρεία βιοτεχνολογίας insitro, η οποία αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων θεραπειών για παθήσεις του ήπατος και της καρδιάς που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η AstraZeneca θα καταβάλει προκαταβολικά 40 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η insitro —με έδρα την Καλιφόρνια— ενδέχεται να λάβει ποσά που φτάνουν περίπου το 1,46 δισεκατομμύριο δολάρια, ανάλογα με την επίτευξη συγκεκριμένων οροσήμων ανάπτυξης και εμπορικής πορείας, σύμφωνα με το Reuters. Επιπλέον, η insitro θα δικαιούται ποσοστό (μονοψήφιο) επί των μελλοντικών πωλήσεων, υπό μορφή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (royalties).

Η πολυετής συνεργασία θα εστιάσει στη στεατοηπατίτιδα που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία (MASH) —μια σοβαρή ηπατική νόσο— καθώς και στις μυοκαρδιοπάθειες, μια ομάδα παθήσεων που επηρεάζουν τον καρδιακό μυ. Σύμφωνα με τη φαρμακοβιομηχανία, για τις εν λόγω παθήσεις δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα αποτελεσματικές θεραπείες, καθώς οι ερευνητές δυσκολεύονταν να εντοπίσουν τα βασικά βιολογικά αίτια που τις προκαλούν.

Η insitro θα αξιοποιήσει την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης «Virtual Human», η οποία συνδυάζει κυτταρικά μοντέλα που αναπτύσσονται στο εργαστήριο με τη μηχανική μάθηση. Στόχος είναι ο εντοπισμός των βιολογικών μηχανισμών που προκαλούν τις νόσους και η προώθηση των στόχων που έχει επιλέξει η AstraZeneca, από το στάδιο της ανακάλυψης έως το στάδιο της ανάπτυξης υποψήφιων θεραπειών. Στη συνέχεια, η AstraZeneca θα αναλάβει τη διεξαγωγή και τη χρηματοδότηση των μελλοντικών κλινικών δοκιμών.

Η συμφωνία έρχεται να ενισχύσει την επέκταση της insitro στον φαρμακευτικό κλάδο. Η εταιρεία βιοτεχνολογίας διεύρυνε πρόσφατα τη συνεργασία της με την Bristol Myers Squibb με στόχο την προώθηση ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου στόχων για την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Παράλληλα, σύναψε συνεργασία με την Eli Lilly για την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα προβλέπουν τις φαρμακολογικές ιδιότητες μικρών μορίων μέσα σε ζωντανούς οργανισμούς.

«Η επιλογή των νέων στόχων που θέλουμε να εντάξουμε στη διαδικασία ανακάλυψης φαρμάκων είναι ένα από τα πιο δύσκολα εγχειρήματα στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης», δήλωσε στο Reuters η Sharon Barr, εκτελεστική αντιπρόεδρος Έρευνας και Ανάπτυξης Βιοφαρμακευτικών Προϊόντων στην AstraZeneca.

«Τη στιγμή που διαβάζουμε για μια νέα βιολογική οδό ή έναν νέο στόχο (σε σημαντικά επιστημονικά περιοδικά), αυτό δεν θεωρείται πλέον καινοτόμο. Είναι ήδη γνωστό στη δημόσια σφαίρα και εμείς έχουμε καθυστερήσει κατά μερικά βήματα. Όταν όμως εντοπίζουμε αυτές τις μοναδικές συνδέσεις σε πρώιμο στάδιο και τις δοκιμάζουμε σε κυτταρικά συστήματα, τότε βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά», πρόσθεσε.

Η Barr διευκρίνισε επίσης ότι ο συνδυασμός εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης με έμπειρους επιστήμονες επιτρέπει στην εταιρεία να δοκιμάζει λιγότερα μόρια στο εργαστήριο, να περιορίζει τις εικασίες και να επιταχύνει την αναζήτηση αποτελεσματικών φαρμάκων.