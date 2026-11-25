Δεν φαίνεται να είναι όλα τα αντικαταθλιπτικά εξίσου αποτελεσματικά στον έλεγχο των συμπτωμάτων της κατάθλιψης.

Μια νέα ανασκόπηση έδειξε ότι ορισμένα αντικαταθλιπτικά ενδέχεται να είναι πιο αποτελεσματικά από άλλα στη μακροχρόνια μείωση της έντασης των συμπτωμάτων της κατάθλιψης.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Psychiatry, έδειξε ότι όσοι λάμβαναν εσιταλοπράμη, ντουλοξετίνη και αγομελατίνη είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν βελτίωση των συμπτωμάτων τους σε βάθος χρόνου, σε σύγκριση με όσους λάμβαναν φλουοξετίνη. Παράλληλα, όσοι λάμβαναν εσιταλοπράμη και ντουλοξετίνη είχαν περισσότερες πιθανότητες να συνεχίσουν τη θεραπεία τους.

Γιατί πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν αντικαταθλιπτικά για χρόνια;

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 3,8% του πληθυσμού στην Ελλάδα δήλωσε ότι έπασχε από κατάθλιψη το 2019. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τη Eurostat, το 7,2% του πληθυσμού ανέφερε ότι έπασχε από χρόνια κατάθλιψη την ίδια χρονιά.

Η αντιμετώπιση της κατάθλιψης μπορεί να περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία, κοινωνική υποστήριξη και αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας. Για ορισμένους ανθρώπους, αυτές οι παρεμβάσεις μπορεί να είναι αρκετές για να αναρρώσουν. Για άλλους, η λήψη αντικαταθλιπτικών μπορεί να αποτελεί σημαντικό μέρος της θεραπείας.

Στην Ελλάδα, η κατανάλωση αντικαταθλιπτικών αυξήθηκε κατά 71,1% μεταξύ του 2013 και του 2023, σύμφωνα με μελέτη που εξέτασε τη χρήση και τις τάσεις συνταγογράφησης αντικαταθλιπτικών στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, οι ενήλικες με κατάθλιψη συνιστάται να συνεχίζουν τη λήψη αντικαταθλιπτικών για τουλάχιστον 6 μήνες, και κατά προτίμηση για 12 μήνες, από τη στιγμή που θα ανταποκριθούν ικανοποιητικά στη θεραπεία.

Εάν μετά από 6 έως 12 μήνες το καταθλιπτικό επεισόδιο έχει υποχωρήσει, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο σταδιακής μείωσης της δόσης και, τελικά, διακοπής της αγωγής. Ωστόσο, η διακοπή των αντικαταθλιπτικών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα στέρησης, γι’ αυτό είναι σημαντικό να γίνεται σταδιακά και πάντα σε συνεννόηση με τον γιατρό.

Στην πράξη, όμως, πολλοί ασθενείς συνεχίζουν τη θεραπεία τους για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μελέτη του 2022 που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία έδειξε ότι σχεδόν ένας στους 4 ασθενείς στους οποίους είχαν συνταγογραφηθεί αντικαταθλιπτικά εξακολουθούσε να λαμβάνει συνταγές για τα συγκεκριμένα φάρμακα δύο χρόνια αργότερα.

Μια άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην ίδια χώρα έδειξε ότι η μέση διάρκεια λήψης αντικαταθλιπτικών ήταν 4 χρόνια.

Τι έδειξε η νέα έρευνα;

Στόχος της νέας ανασκόπησης ήταν να εξετάσει ποια αντικαταθλιπτικά βοηθούν περισσότερο τους ασθενείς να διατηρήσουν τη βελτίωση των συμπτωμάτων τους. Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης κατά πόσο οι ασθενείς θεωρούσαν αποδεκτή τη θεραπεία τους. Για να το αξιολογήσουν αυτό, υπολόγισαν το ποσοστό των συμμετεχόντων που διέκοψαν την αγωγή τους για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια των μελετών.

Συνολικά, οι ερευνητές εντόπισαν και εξέτασαν 115 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 30.000 άτομα. Ως μακροχρόνια χρήση ορίστηκε η λήψη αντικαταθλιπτικών για τουλάχιστον 6 μήνες. Η κύρια ανάλυση βασίστηκε στα αποτελέσματα 35 κλινικών δοκιμών που συνέκριναν απευθείας διαφορετικά αντικαταθλιπτικά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 3 αντικαταθλιπτικά, η εσιταλοπράμη, η ντουλοξετίνη και η αγομελατίνη, συνδέονταν με μεγαλύτερες πιθανότητες διατήρησης των θετικών αποτελεσμάτων της θεραπείας σε σύγκριση με τη φλουοξετίνη.

Επιπλέον, όσοι λάμβαναν εσιταλοπράμη ή ντουλοξετίνη είχαν λιγότερες πιθανότητες να αποχωρήσουν από τις κλινικές δοκιμές σε σχέση με όσους λάμβαναν φλουοξετίνη.

Αν και τα ευρήματα δείχνουν ότι ορισμένα αντικαταθλιπτικά ενδέχεται να προσφέρουν πιο σταθερά θεραπευτικά αποτελέσματα από άλλα, δεν επιτρέπουν την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων. Περισσότερες από τις μισές μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην κύρια ανάλυση εκτιμήθηκε ότι παρουσίαζαν υψηλό κίνδυνο μεροληψίας.

Ένα ακόμη σημείο που χρειάζεται προσοχή είναι το χρονικό διάστημα που οι ερευνητές χαρακτηρίζουν ως «μακροχρόνια χρήση». Στις κλινικές δοκιμές που συνέκριναν απευθείας διαφορετικά αντικαταθλιπτικά, οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν συνήθως για περίπου 6 μήνες από την έναρξη της θεραπείας. Μόνο σε 6 από τις δοκιμές η παρακολούθηση διήρκεσε περισσότερο από 6 μήνες.

Σε κάθε περίπτωση, τα ευρήματα αφορούν τη μέση ανταπόκριση ομάδων ασθενών στη θεραπεία. Δεν μπορούν, επομένως, να προβλέψουν ποιο αντικαταθλιπτικό θα είναι πιο αποτελεσματικό για κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Ποιο αντικαταθλιπτικό είναι κατάλληλο για εσάς;

Το αν είναι κατάλληλη για εσάς η αντικαταθλιπτική αγωγή, αλλά και η επιλογή του κατάλληλου φαρμάκου, εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Μεταξύ αυτών είναι τα συμπτώματά σας, τυχόν άλλα προβλήματα υγείας, η προηγούμενη εμπειρία σας με φάρμακα, οι πιθανές παρενέργειες και οι προσωπικές σας προτεραιότητες.

Εάν λαμβάνετε ήδη ένα αντικαταθλιπτικό που σας βοηθά, τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης δεν αποτελούν λόγο να αλλάξετε αγωγή.

Εάν σκέφτεστε να ξεκινήσετε, να αλλάξετε ή να διακόψετε την αντικαταθλιπτική σας αγωγή, συζητήστε τις επιλογές σας με τον γιατρό σας.