Ένα κουτάκι αναψυκτικό, ένα σάντουιτς με αλλαντικά ή ένα σακουλάκι πατατάκια πού και πού μπορεί να μοιάζουν με μικρές, αθώες απολαύσεις. Ωστόσο, μια νέα εκτενής ανασκόπηση δείχνει ότι όταν η κατανάλωση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων γίνεται συνήθεια, οι επιπτώσεις στην υγεία μπορεί να συσσωρευτούν γρήγορα.

Πρόσφατα, ερευνητές δημοσίευσαν στο επιστημονικό περιοδικό Family Medicine and Community Health μια μετα-ανάλυση 51 μελετών, στις οποίες εξετάστηκαν οι διατροφικές συνήθειες συνολικά 8.819.894 ενηλίκων. Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Xiao Liu, ερευνητή στην Ιατρική Σχολή Duke NUS στη Σιγκαπούρη, διαπίστωσε ότι όσοι κατανάλωναν τα περισσότερα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν μια σειρά χρόνιων παθήσεων, αλλά και αυξημένο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν τα λιγότερα.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το σύστημα ταξινόμησης NOVA για να διακρίνουν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα από τα υπόλοιπα. Το συγκεκριμένο σύστημα χωρίζει τα τρόφιμα σε 4 κατηγορίες, ανάλογα με τον βαθμό επεξεργασίας τους:

• Κατηγορία 1: Μη επεξεργασμένα ή ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως τα φρέσκα φρούτα και τα κατεψυγμένα λαχανικά χωρίς πρόσθετα συστατικά.

• Κατηγορία 2: Επεξεργασμένα υλικά μαγειρικής, όπως το βούτυρο και το λάδι.

• Κατηγορία 3: Επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως τα ψάρια σε κονσέρβα.

• Κατηγορία 4: Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, όπως τα πατατάκια, οι καραμέλες και τα αναψυκτικά.

Για να εκτιμήσουν πόσα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα κατανάλωναν οι συμμετέχοντες, οι ερευνητές αξιοποίησαν μελέτες στις οποίες οι διατροφικές συνήθειες είχαν καταγραφεί μέσω ερωτηματολογίων σχετικά με τη συχνότητα κατανάλωσης τροφίμων, καταγραφής των τροφίμων που είχαν καταναλωθεί το προηγούμενο 24ωρο ή λήψης διατροφικού ιστορικού. Η διάρκεια παρακολούθησης των συμμετεχόντων κυμαινόταν από δύο έως 32 χρόνια.

Πώς η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων επηρεάζει την υγεία

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, συγκριτικά με εκείνους που κατανάλωναν τις μικρότερες, διέτρεχαν κατά 31% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων του πεπτικού συστήματος, κατά 27% υψηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης ή άγχους, κατά 24% υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων, όπως το έμφραγμα και το εγκεφαλικό, κατά 24% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου ή διαβήτη, κατά 23% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης υπερβολικού βάρους ή παχυσαρκίας και κατά 12% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Παράλληλα, ο κίνδυνος θανάτου από οποιαδήποτε αιτία ήταν αυξημένος κατά 18%.

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε επιπλέον κατά πόσο αυξανόταν ο κίνδυνος όσο μεγαλύτερη ήταν η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Σύμφωνα με τα ευρήματα, κάθε επιπλέον 100 γρ. υπερεπεξεργασμένων τροφίμων ημερησίως συνδέονταν με αύξηση του κινδύνου καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά 14%, υπέρτασης κατά 11%, καρκίνου κατά 4% και θανάτου κατά 3%. Για να έχετε μια εικόνα της ποσότητας αυτής, τα 100 γρ. αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο του περιεχομένου ενός κουτιού αναψυκτικού των 355 ml.

Υπάρχουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις για τα ευρήματα αυτά. Όπως ανέφεραν οι ερευνητές, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα «ενδέχεται να μας κάνουν να τρώμε πιο γρήγορα και να καθυστερούν την εμφάνιση του αισθήματος κορεσμού, με αποτέλεσμα να καταναλώνουμε περισσότερο φαγητό και να αυξάνεται το σωματικό μας βάρος». Επισήμαναν επίσης ότι χημικές ουσίες όπως η δισφαινόλη Α (BPA), που χρησιμοποιείται σε ορισμένες πλαστικές συσκευασίες, έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. (Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανασκόπηση βασίστηκε σε μελέτες παρατήρησης, επομένως μπορεί να αναδείξει συσχετίσεις, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Οι συγγραφείς επισήμαναν και ορισμένους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά τα αποτελέσματα, όπως η πιθανότητα οι συμμετέχοντες να μην ανέφεραν με ακρίβεια τι έτρωγαν).

Τι μπορείτε, λοιπόν, να κάνετε στην πράξη; Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Οι ερευνητές πρότειναν στους γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να συστήνουν «τη σταδιακή μείωση της κατανάλωσης υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, ώστε να καλύπτουν περίπου το 10% έως 20% των ημερήσιων θερμιδικών αναγκών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ποιες κατηγορίες αυτών των τροφίμων συνδέονται περισσότερο με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία». Με άλλα λόγια, προσπαθήστε, για προληπτικούς λόγους, να επιλέγετε κάποιες φορές νερό αντί για αναψυκτικό και ψητό κοτόπουλο αντί για αλλαντικά.