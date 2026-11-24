Μία νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αυξημένη περίμετρος της μέσης μπορεί να οδηγήσει σε άνοια. Στη μελέτη συμμετείχαν 8.200 ενήλικες άνω των 50 ετών, οι οποίοι τέθηκαν υπό παρακολούθηση για διάστημα 24 ετών.

Τα άτομα της μελέτης – κατά μέσο όρο - ήταν υπέρβαρα. Η μελέτη αποκάλυψε ότι για κάθε αύξηση στον δείκτη μάζας σώματος των συμμετεχόντων, αυξανόταν η πιθανότητα να παρουσιάσουν ταχύτερη έκπτωση στη μνήμη, τη συγκέντρωση και την ικανότητα λήψης αποφάσεων – με τις επιπτώσεις να γίνονται πιο έντονες όταν έφταναν στα μέσα της δεκαετίας των 60.

Παχυσαρκία και βλάβες στη λευκή ουσία του εγκεφάλου

Πρόκειται για τη δεύτερη έρευνα μέσα σε λίγους μήνες που συνδέει τα αυξημένα επίπεδα σωματικού λίπους με την επιδείνωση της υγείας του εγκεφάλου. Επιστήμονες που παρακολούθησαν 190 άτομα στην πόλη Μπογκαλούσα της Λουιζιάνα, από την παιδική τους ηλικία έως τα μέσα της δεκαετίας των 90 τους, διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν περάσει περισσότερα χρόνια της ζωής τους σε κατάσταση κλινικής παχυσαρκίας ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν βλάβες στη λευκή ουσία του εγκεφάλου τους – όπως φάνηκε σε μαγνητικές τομογραφίες (MRI). Πρόκειται για διακριτούς δείκτες βλάβης στα μικρότερα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου.

«Όταν υπάρχουν περισσότερες τέτοιες βλάβες, όχι μόνο παρατηρούνται συχνά μειωμένες νοητικές ικανότητες, αλλά αυξάνεται και ο κίνδυνος εμφάνισης άνοιας σε μεταγενέστερο στάδιο», αναφέρει ο Owen Carmichael, καθηγητής έρευνας, πρόληψης και θεραπείας της άνοιας στο Βιοϊατρικό Ερευνητικό Κέντρο Pennington (Pennington Biomedical Research Centre), ο οποίος ηγήθηκε της δεύτερης μελέτης. «Τα προβλήματα στη λευκή ουσία αφορούν ζητήματα συνδεσιμότητας μεταξύ διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου. Εάν τα διάφορα τμήματα του εγκεφάλου δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, αυτό προκαλεί δυσκολίες στη νοητική μας λειτουργία», προσθέτει.

Πώς το μέγεθος της περιφέρειας μέσης επηρεάζει την υγεία του εγκεφάλου

Το σώμα φαίνεται ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί την περίσσεια λίπους για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. «Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στη μελέτη μας πέρασαν μια περίοδο κατά την οποία είχαν απλώς πλεονάζον λίπος, αλλά τα αιμοφόρα αγγεία τους φαίνονταν να είναι σε καλή κατάσταση», διευκρινίζει ο Carmichael. Αν όμως η κατάσταση αυτή διαρκέσει πολύ, αναπόφευκτα αρχίζουν να εμφανίζονται ενδείξεις δυσλειτουργίας. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει με διαφορετικούς ρυθμούς σε κάθε άτομο – ένα φαινόμενο που οι ειδικοί προσπαθούν ακόμη να κατανοήσουν πλήρως.

Ένας συγκεκριμένος «ένοχος» φαίνεται να είναι η ποσότητα του σπλαχνικού λίπους – το οποίο συχνά αποκαλείται «λίπος της κοιλιάς», καθώς αποθηκεύεται μέσα και ανάμεσα στα όργανα της κοιλιακής χώρας. Ο Cyrus Raji, αναπληρωτής καθηγητής Ακτινολογίας και Νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Washington στο Σεντ Λούις, έχει διεξαγάγει σειρά μελετών που δείχνουν ότι το σπλαχνικό λίπος συνδέεται στενά τόσο με τη συρρίκνωση του εγκεφάλου όσο και με υψηλότερα επίπεδα αμυλοειδούς και πρωτεΐνης tau, που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

«Το έχουμε παρατηρήσει αυτό σε ανθρώπους, 20 χρόνια πριν εμφανίσουν τα πρώτα αναγνωρίσιμα συμπτώματα άνοιας», λέει ο Raji. «Όσο περισσότερο σπλαχνικό λίπος διαθέτει κάποιος, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση από αμυλοειδές και πρωτεΐνη tau, καθώς και η φλεγμονή στον εγκέφαλο», ξεκαθαρίζει.

Ένας απλός τρόπος για να εκτιμήσετε την ποσότητα του σπλαχνικού λίπους που έχετε, είναι να εξετάσετε τον λόγο της περιφέρειας της μέσης σας προς το ύψος σας. Σύμφωνα με το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (British Heart Foundation), όποιος έχει λόγο περιφέρειας μέσης προς ύψος 0,5 ή μεγαλύτερο, διατρέχει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας. Για παράδειγμα, ένας άνδρας με ύψος 180 εκατοστά και περιφέρεια μέσης περίπου 100 εκατοστά θα έχει δείκτη 0,56, γεγονός που τον κατατάσσει σαφώς στη ζώνη κινδύνου.

Φλεγμονή και αντίσταση στην ινσουλίνη

Γιατί λοιπόν η μεγαλύτερη περίμετρος μέσης μπορεί να επιβαρύνει τη γνωστική λειτουργία; Οι απλούστερες εξηγήσεις συνδέονται με αυτό που ο Carmichael αποκαλεί θεωρία της «υγιούς καρδιάς, υγιούς εγκεφάλου». Ουσιαστικά, τα άτομα που είναι υπέρβαρα είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, ανεξέλεγκτα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και υψηλή LDL χοληστερόλη, που επηρεάζουν τα μικρά αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου.