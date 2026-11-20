Η μεταβολικά σχετιζόμενη στεατωτική νόσος του ήπατος (MASLD), παλαιότερα γνωστή και ως μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, εμφανίζεται όταν συσσωρεύεται υπερβολική ποσότητα λίπους στο συκώτι. Στα αρχικά στάδια, το λιπώδες ήπαρ μπορεί να μην προκαλεί καθόλου συμπτώματα, όμως αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να εξελιχθεί και να οδηγήσει ακόμη και σε ηπατική ανεπάρκεια.

Τα καλά νέα είναι ότι η κατάσταση μπορεί να αντιστραφεί. Δεν υπάρχει, όμως, κάποιο θαυματουργό χάπι. Το κλειδί βρίσκεται στις αλλαγές που θα κάνετε στον τρόπο ζωής σας.

Μπορεί να αντιστραφεί το λίπος στο συκώτι;

«Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής αποτελούν την πρώτη επιλογή για την αντιμετώπιση του λιπώδους ήπατος, καθώς η απώλεια βάρους, η υγιεινή διατροφή και η τακτική άσκηση αντιμετωπίζουν άμεσα τις βασικές αιτίες της νόσου, δηλαδή την παχυσαρκία, την αντίσταση στην ινσουλίνη και τη μεταβολική δυσλειτουργία», εξήγησε στο Web MD ο Swapnil Patel, αντιπρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής στο Jersey Shore University Medical Center του Hackensack Meridian Health.

«Αυτές οι αλλαγές μπορούν να μειώσουν το λίπος στο συκώτι, να περιορίσουν τη φλεγμονή και ακόμη και να αναστρέψουν την εξέλιξη της νόσου, χωρίς τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται η φαρμακευτική αγωγή», πρόσθεσε.

Μάθετε σε τι κατάσταση βρίσκεται το συκώτι σας

Υπάρχουν διάφορες εξετάσεις που βοηθούν τον γιατρό να διαγνώσει το λιπώδες ήπαρ και να εκτιμήσει τη σοβαρότητά της. Ανάλογα με την περίπτωσή σας, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε:

• Εξετάσεις αίματος, μεταξύ των οποίων και εξετάσεις για τον έλεγχο της λειτουργίας του συκωτιού.

• Απεικονιστικές εξετάσεις, όπως υπερηχογράφημα, αξονική ή μαγνητική τομογραφία, που επιτρέπουν στον γιατρό να εξετάσει το συκώτι σας.

• Ελαστογραφία ήπατος, όπως η FibroScan, μια ειδική εξέταση που μετρά τη συσσώρευση λίπους, την ίνωση και τη σκληρότητα του συκωτιού.

• Βιοψία, κατά την οποία λαμβάνεται ένα πολύ μικρό δείγμα ιστού από το συκώτι, το οποίο στη συνέχεια εξετάζεται στο εργαστήριο.

Τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων επιτρέπουν στον γιατρό να αξιολογήσει την αρχική κατάσταση του συκωτιού σας. Αφού κάνετε αλλαγές στον τρόπο ζωής σας, οι εξετάσεις μπορούν να επαναληφθούν, ώστε να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο έχουν βελτιωθεί οι δείκτες της υγείας του.

Οργανώστε το σχέδιό σας

Ακόμη κι αν είστε αποφασισμένοι να βελτιώσετε την υγεία σας, η αλλαγή συνηθειών δεν είναι πάντα εύκολη. Οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να σας βοηθήσουν να παραμείνετε συνεπείς στην προσπάθειά σας.

• Κάντε μία αλλαγή κάθε φορά. Αν προσπαθήσετε να αλλάξετε τα πάντα ταυτόχρονα, μπορεί να απογοητευτείτε και να επιστρέψετε στις παλιές σας συνήθειες.

• Βάλτε συγκεκριμένους στόχους. Αντί να πείτε «θα τρώω πιο υγιεινά», δοκιμάστε να θέσετε έναν πιο συγκεκριμένο στόχο, όπως «θα προσπαθήσω να τρώω λαχανικά σε κάθε γεύμα».

• Ξεκινήστε με μικρά βήματα. Αντί να προσπαθήσετε να τρέξετε αμέσως ένα χιλιόμετρο, ξεκινήστε με 10 λεπτά περπάτημα. Την επόμενη φορά, προσπαθήστε να περπατήσετε λίγο περισσότερο. Οι μικροί, εφικτοί στόχοι θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε το κίνητρό σας και, με τον καιρό, να πετύχετε μεγαλύτερες αλλαγές.

• Καταγράφετε την πρόοδό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια συσκευή παρακολούθησης της φυσικής σας δραστηριότητας, να μοιράζεστε καθημερινά την πρόοδό σας με έναν φίλο ή να σημειώνετε τις επιτυχίες σας σε έναν πίνακα. Κάθε στόχος που πετυχαίνετε είναι ένας λόγος να αισθάνεστε ικανοποίηση.

• Ζητήστε υποστήριξη. Δεν χρειάζεται να κάνετε όλη αυτή την προσπάθεια μόνοι σας. Μιλήστε στους φίλους και την οικογένειά σας για τους στόχους σας, ώστε να μπορούν να σας στηρίξουν.

• Βρείτε το προσωπικό σας κίνητρο. Η προσπάθεια να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση ή να αλλάξετε τη διατροφή σας μπορεί να γίνει ευκολότερη όταν έχετε έναν ουσιαστικό λόγο για να το κάνετε. Για παράδειγμα, μπορεί να σκέφτεστε «θέλω να είμαι υγιής για τα παιδιά μου».

Βάλτε την άσκηση στη ζωή σας

Η απώλεια βάρους είναι το σημαντικότερο βήμα που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε την υγεία του συκωτιού σας. Μπορεί να μειώσει το λίπος που έχει συσσωρευτεί, να περιορίσει τη φλεγμονή και να βελτιώσει την ίνωση.

Η τακτική άσκηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη ενός υγιούς σωματικού βάρους. Όμως, τα οφέλη της δεν περιορίζονται στο αδυνάτισμα.

Η γυμναστική «έχει επίσης ευεργετική δράση ανεξάρτητα από την απώλεια βάρους, συμβάλλοντας στη μείωση ή ακόμη και στην αναστροφή της συσσώρευσης λίπους στο συκώτι», τόνισε η Elizabeth Joy, επικεφαλής του προγράμματος Exercise is Medicine του Αμερικανικού Κολεγίου Αθλητιατρικής.

Πόσο βάρος χρειάζεται να χάσετε;

Ο γιατρός σας μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε έναν κατάλληλο στόχο βάρους. Σύμφωνα με μελέτες, αν είστε υπέρβαροι ή έχετε παχυσαρκία:

• Η απώλεια 3% έως 5% του σωματικού σας βάρους μπορεί να μειώσει το λίπος στο συκώτι.

• Η απώλεια 7% του σωματικού σας βάρους μπορεί να συμβάλει και στη μείωση της φλεγμονής.

Αν είστε υπέρβαροι ή έχετε παχυσαρκία, ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει να χάσετε 7% έως 10% του βάρους σας μέσα σε έναν χρόνο. Ωστόσο, η ταχύτερη απώλεια βάρους δεν είναι απαραίτητα καλύτερη. Αντίθετα, μπορεί να επιδεινώσει τη λιπώδη νόσο του ήπατος.

Για να εντάξετε περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά σας:

• Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν δεν έχετε ασκηθεί ξανά ή αν αντιμετωπίζετε άλλα προβλήματα υγείας.

• Ξεκινήστε με ήπιο ρυθμό. Αν προσπαθήσετε να κάνετε πολλά από την αρχή, η άσκηση μπορεί να σας φανεί τόσο κουραστική ή δυσάρεστη που να την εγκαταλείψετε. «Μπορεί να σας φανεί τόσο δυσάρεστο, ώστε να μη θέλετε να συνεχίσετε», υπογράμμισε η Joy.

• Βάλτε στόχο την αερόβια άσκηση μέτριας έντασης. Προσπαθήστε να ασκείστε 3 έως 5 φορές την εβδομάδα, για 30 λεπτά κάθε φορά. Το γρήγορο περπάτημα είναι μια καλή αρχή. Αν στην αρχή αντέχετε μόνο 10 λεπτά ή και λιγότερο, δεν πειράζει.

• Αυξήστε την καθημερινή σας κίνηση. Η θερμογένεση από δραστηριότητες εκτός άσκησης (NEAT) περιλαμβάνει όλες τις μικρές δραστηριότητες της ημέρας, όπως το καθάρισμα του σπιτιού ή η κηπουρική. Όλες αυτές οι κινήσεις συμβάλλουν στην καύση θερμίδων. Αναζητήστε ευκαιρίες να κάθεστε λιγότερο και να κινείστε περισσότερο. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρκάρετε λίγο πιο μακριά από τον προορισμό σας ή να εργάζεστε όρθιοι για ένα μέρος της ημέρας, χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο γραφείο.

• Προσθέστε ασκήσεις ενδυνάμωσης. Μόλις εξοικειωθείτε με την αερόβια άσκηση, εντάξτε στο πρόγραμμά σας δύο ημέρες προπόνησης με αντιστάσεις την εβδομάδα. Μπορείτε να κάνετε ασκήσεις με το βάρος του σώματός σας, με αλτήρες ή με λάστιχα αντίστασης.

• Αυξήστε σταδιακά τη δυσκολία. Η προοδευτική αύξηση της έντασης ή της διάρκειας της άσκησης είναι σημαντική. Όταν μια δραστηριότητα αρχίσει να σας φαίνεται εύκολη, δοκιμάστε να την κάνετε για λίγο περισσότερο ή να αυξήσετε ελαφρώς τη δυσκολία της.

Αν έχετε δυσκολευτεί να χάσετε βάρος στο παρελθόν, συζητήστε με τον γιατρό σας τις διαθέσιμες ιατρικές επιλογές. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1, στους οποίους ανήκουν το Ozempic και το Wegovy, ή βαριατρική χειρουργική επέμβαση, με την οποία μειώνεται το μέγεθος του στομάχου.

Αλλάξτε τη διατροφή σας

Ακολουθήστε τη μεσογειακή διατροφή, η οποία βασίζεται κυρίως στα εξής τρόφιμα:

• Δημητριακά ολικής άλεσης.

• Φρούτα.

• Λαχανικά.

• Φυτικές πηγές πρωτεΐνης, όπως ξηροί καρποί, φασόλια και άλλα όσπρια.

• Υγιεινά λιπαρά, όπως το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και το αβοκάντο.

• Ψάρια πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, όπως ο σολομός.

Προτιμήστε τους σύνθετους υδατάνθρακες. Δεν είναι όλοι οι υδατάνθρακες επιβλαβείς. Επιλέξτε τροφές που περιέχουν σύνθετους υδατάνθρακες, όπως το καστανό ρύζι και το ψωμί από 100% αλεύρι ολικής άλεσης, αντί για τρόφιμα με απλούς υδατάνθρακες, όπως τα ντόνατς. «Οι σύνθετοι υδατάνθρακες, που αποτελούν βασικό μέρος της μεσογειακής διατροφής, έχουν προστατευτική δράση για το συκώτι», ανέφερε η Joy.

Περιορίστε τη ζάχαρη. Οι γυναίκες θα πρέπει να καταναλώνουν έως 24 γρ. πρόσθετης ζάχαρης την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 6 κουταλάκια του γλυκού. Για τους άνδρες, το αντίστοιχο όριο είναι 36 γρ., δηλαδή 9 κουταλάκια του γλυκού.

Διαβάζετε τις ετικέτες των τροφίμων. Πολλά συσκευασμένα προϊόντα περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, ακόμη κι όταν δεν έχουν γλυκιά γεύση. «Υπάρχει παντού, από τους χυμούς και την κέτσαπ μέχρι τις σάλτσες για μακαρόνια», πρόσθεσε η Joy.

Προσέχετε το μέγεθος των μερίδων σας. Σε κάθε γεύμα, προσπαθήστε να γεμίζετε το μισό πιάτο σας με λαχανικά που δεν περιέχουν πολύ άμυλο. Το ένα τέταρτο του πιάτου μπορεί να περιλαμβάνει δημητριακά ολικής άλεσης ή κάποια άλλη πηγή υδατανθράκων και το υπόλοιπο τέταρτο μια πηγή άπαχης πρωτεΐνης, όπως τόφου, ψάρι, φασόλια ή άπαχο κρέας, για παράδειγμα κοτόπουλο.

Επιλέξτε πιο υγιεινά λιπαρά. Αντί για βούτυρο και κρέμα γάλακτος, προτιμήστε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αβοκάντο, ξηρούς καρπούς και σπόρους.

Περιορίστε το φαγητό τύπου fast food. Έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και ένα γεύμα fast food την ημέρα μπορεί να αυξήσει το λίπος που συσσωρεύεται στο συκώτι.

Αποφύγετε τα επεξεργασμένα κρέατα και το κόκκινο κρέας. Η κατανάλωσή τους επιδεινώνει τη φλεγμονή στον οργανισμό.

Προσέξτε τι πίνετε

Η λιπώδης νόσος του ήπατος που σχετίζεται με τη μεταβολική δυσλειτουργία δεν προκαλείται από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, εντούτοις το αλκοόλ επιβαρύνει το συκώτι.

Μία από τις βασικές λειτουργίες του συκωτιού είναι να μεταβολίζει τοξικές ουσίες, όπως το αλκοόλ. Όταν αισθάνεστε ζάλη ή μέθη μετά την κατανάλωση αλκοόλ, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αλκοόλ στο αίμα σας, καθώς το συκώτι δεν προλαβαίνει να το μεταβολίσει. Με την πάροδο του χρόνου, η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη λειτουργία του.

Για να βοηθήσετε το συκώτι σας να αποτοξινωθεί, χρειάζεται να σταματήσετε την κατανάλωση αλκοόλ.

«Ακόμη και όσοι πίνουν με μέτρο χρειάζεται να απέχουν από το αλκοόλ, καθώς ακόμη και μια μικρή επιπλέον επιβάρυνση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κατάσταση του συκωτιού», επισήμανε η Joy.

Αν δυσκολεύεστε να σταματήσετε το αλκοόλ, ζητήστε βοήθεια από τον γιατρό σας, ιδιαίτερα αν έχετε προσπαθήσει ανεπιτυχώς στο παρελθόν.

Φροντίστε να κοιμάστε καλύτερα

Η κακή ποιότητα ύπνου αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης λίπους στο συκώτι, αλλά και άλλων σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο, το έμφραγμα και ο διαβήτης.

Για να βελτιώσετε τον ύπνο σας:

• Ακολουθήστε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου. Προσπαθήστε να κοιμάστε και να ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε μέρα. Φροντίστε επίσης το υπνοδωμάτιό σας να είναι δροσερό, ήσυχο και σκοτεινό, σαν «σπηλιά».

• Κλείστε τις οθόνες τουλάχιστον μία ώρα πριν κοιμηθείτε. Το φως που εκπέμπουν στέλνει στον εγκέφαλο το μήνυμα ότι πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση, αντί να χαλαρώσει και να προετοιμαστεί για ύπνο.

• Καθιερώστε μια χαλαρωτική βραδινή ρουτίνα. Μπορείτε, για παράδειγμα, να διαβάσετε ένα βιβλίο, να ακούσετε χαλαρωτική μουσική ή να κάνετε διαλογισμό πριν κοιμηθείτε. Αποφύγετε δραστηριότητες που σας προκαλούν έντονη διέγερση, όπως μια απαιτητική προπόνηση.

• Βρείτε τρόπους να διαχειρίζεστε το άγχος σας. Μια ημέρα γεμάτη άγχος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον βραδινό σας ύπνο. Ζητήστε υποστήριξη από τα αγαπημένα σας πρόσωπα, περάστε χρόνο στη φύση και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ψυχικής υγείας.