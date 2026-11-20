Ένα απλό κόλπο για να απομακρύνετε τα άλατα από τη βρύση και το ντους φυσικά, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Το μπάνιο και η κουζίνα χρειάζονται τακτικό καθάρισμα, όμως ορισμένα σημάδια επιμένουν ακόμη και μετά το σκούπισμα των επιφανειών. Ανάμεσά τους είναι τα άλατα που αφήνει το νερό στις βρύσες και στο ντους. Εκτός από τη θαμπή όψη και τα λευκά στίγματα, η συσσώρευσή τους μπορεί να φράξει τις μικρές οπές από τις οποίες περνά το νερό, επηρεάζοντας τη ροή του.

Μια απλή τεχνική που παρουσίασε το BBC μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνσή τους χωρίς έντονο τρίψιμο. Η μέθοδος βασίζεται στη χρήση λευκού ξιδιού μέσα σε μια πλαστική σακούλα, η οποία στερεώνεται με λαστιχάκι γύρω από το σημείο με τα άλατα, ώστε να τα μαλακώσει και να διευκολύνει τον καθαρισμό.

Πώς λειτουργεί η μέθοδος της σακούλας

Το ξίδι περιέχει οξικό οξύ, το οποίο αντιδρά με το ανθρακικό ασβέστιο, το βασικό συστατικό των αλάτων, και βοηθά στη διάλυσή του. Η σακούλα κρατά το διάλυμα σε επαφή με το σημείο που θέλετε να καθαρίσετε, χωρίς να χρειάζεται να ξεβιδώσετε το εξάρτημα.

Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε ότι οι οδηγίες φροντίδας της βρύσης ή του ντους σας επιτρέπουν τη χρήση ξιδιού, καθώς ορισμένες επιφάνειες και επιστρώσεις μπορεί να υποστούν φθορά από τα όξινα καθαριστικά.

Πώς να καθαρίσετε τη βρύση και το ντους

Εφόσον το ξίδι είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο προϊόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διάλυμα με ίσες ποσότητες λευκού ξιδιού και νερού.

• Ρίξτε το διάλυμα σε μια ανθεκτική πλαστική σακούλα. Βάλτε όσο χρειάζεται για να καλυφθεί το σημείο με τα άλατα.

• Περάστε τη σακούλα γύρω από το στόμιο της βρύσης, το τηλέφωνο ή τη σταθερή κεφαλή του ντους, ώστε οι οπές να βυθίζονται στο υγρό.

• Στερεώστε τη με ένα λαστιχάκι και αφήστε το διάλυμα να δράσει για περίπου 25 λεπτά. Μην αφήσετε τη σακούλα για ώρες ή μέχρι την επόμενη ημέρα.

• Αφαιρέστε προσεκτικά τη σακούλα και σκουπίστε απαλά τα άλατα που έχουν μαλακώσει με ένα μαλακό πανί ή μια οδοντόβουρτσα. Μη χρησιμοποιήσετε σύρμα, διότι μπορεί να χαράξει την επιφάνεια. Προσέξτε επίσης να μη χυθεί ξίδι σε γειτονικές επιφάνειες από ευαίσθητα φυσικά πετρώματα.

• Ξεπλύνετε καλά, αφήστε το νερό να τρέξει για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα και στεγνώστε την εξωτερική επιφάνεια.

Προσοχή: Μην αναμειγνύετε ποτέ το ξίδι με χλωρίνη, επειδή ο συνδυασμός απελευθερώνει επικίνδυνο αέριο χλώριο.