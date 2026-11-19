Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά σας μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην υγεία της καρδιάς σας. Δείτε τι συστήνουν οι ειδικοί για τα τριγλυκερίδια .

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Ένας από τους παράγοντες που συνδέονται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο είναι τα υψηλά τριγλυκερίδια, ένα είδος λιπαρών που κυκλοφορούν στο αίμα.

Τα επίπεδά τους επηρεάζονται τόσο από την κληρονομικότητα όσο και από τις καθημερινές σας συνήθειες. Ορισμένες, μάλιστα, μπορεί να σας επιβαρύνουν χωρίς να το συνειδητοποιείτε.

1. Περνάτε πολλές ώρες καθιστοί χωρίς να σηκώνεστε

Διαβάζετε αυτό το κείμενο καθιστοί; Το ίδιο κάνουν πιθανότατα πολλοί ακόμη. Ωστόσο, η πολύωρη ακινησία μπορεί να δυσκολέψει την προσπάθειά σας να μειώσετε τα τριγλυκερίδιά σας.

«Πολλοί άνθρωποι εργάζονται σε γραφείο, επιστρέφουν στο σπίτι με το αυτοκίνητο και στη συνέχεια κάθονται στον καναπέ. Όταν κινούνται ελάχιστα μέσα στην ημέρα, αυτό φαίνεται και στις εξετάσεις αίματος», εξήγησε στο Eating Well ο καρδιολόγος Christopher Davis.

Μια μικρή μελέτη του 2025 έδειξε ότι οι ενήλικες με υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία μπορεί να βελτιώσουν τα επίπεδα των λιπιδίων στο αίμα τους αν αντικαταστήσουν μέρος του χρόνου που κάθονται με ορθοστασία και περπάτημα. Η κίνηση μέσα στην ημέρα έχει αξία, ακόμη κι αν δεν γίνεται στο πλαίσιο μιας προπόνησης.

Ο Davis ανέφερε ότι ενθαρρύνει τους ασθενείς του να μη σκέφτονται μόνο τη γυμναστική, αλλά και το πώς μπορούν να κινούνται περισσότερο στην καθημερινότητά τους. «Ένας σύντομος περίπατος μετά το γεύμα είναι μια καλή αρχή», σημείωσε.

Η σταδιακή βελτίωση της φυσικής σας κατάστασης προσφέρει και άλλα οφέλη, πέρα από τη μείωση των τριγλυκεριδίων.

«Όσο βελτιώνεται η φυσική σας κατάσταση, βελτιώνονται επίσης η ευαισθησία στην ινσουλίνη, η αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα των λιπιδίων στο αίμα. Μακροπρόθεσμα, αυτές οι αλλαγές συμβάλλουν στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι έρευνες δείχνουν ότι η αερόβια άσκηση μπορεί να μειώσει αισθητά τα τριγλυκερίδια. Μια μετα-ανάλυση έδειξε ότι η αερόβια άσκηση μέτριας έντασης συνδέθηκε με μέση μείωση περίπου 19 mg/dL», εξήγησε. Οι ειδικοί συνιστούν τουλάχιστον 150 λεπτά αερόβιας άσκησης μέτριας έντασης την εβδομάδα.

2. Πίνετε αλκοόλ καθημερινά

Ένα ποτό το βράδυ μπορεί να σας βοηθά να χαλαρώσετε, όμως η καθημερινή αυτή συνήθεια ενδέχεται να κρατά τα τριγλυκερίδιά σας σε υψηλά επίπεδα.

«Ακόμη και ένα ή δύο ποτήρια το βράδυ μπορεί να διατηρούν αυξημένα τα τριγλυκερίδια. Το ήπαρ αναλαμβάνει να μεταβολίσει το αλκοόλ και η τακτική κατανάλωσή του μπορεί να αυξήσει την παραγωγή τριγλυκεριδίων», εξήγησε ο Davis.

Η καρδιολόγος Heather Shenkman επισήμανε ότι η αποχή από το αλκοόλ είναι μία από τις απλούστερες αλλαγές που μπορείτε να κάνετε για να δείτε σημαντική βελτίωση.

Όπως εξήγησε, η διακοπή του αλκοόλ μειώνει τη μεταβολική επιβάρυνση του ήπατος και βοηθά τον οργανισμό να απομακρύνει αποτελεσματικότερα τα λιπίδια από το αίμα. Πρόσθεσε ότι, γνωρίζοντας ποιες συνήθειες σας επιβαρύνουν, μπορείτε να προστατεύσετε εγκαίρως την καρδιαγγειακή σας υγεία, προτού εμφανιστούν προβλήματα που θα χρειαστούν αντιμετώπιση.

3. Καταναλώνετε υπερβολική πρόσθετη ζάχαρη

Για πολλούς κατανάλωση πρόσθετης ζάχαρης συνήθως ξεπερνά το προτεινόμενο όριο των λιγότερων από 10 γραμμαρίων ανά γεύμα, με τα ζαχαρούχα ποτά να αποτελούν τη βασική πηγή. Γι’ αυτό οι ειδικοί συστήνουν να προσέχετε όχι μόνο τι τρώτε, αλλά και τι πίνετε.

«Τα αναψυκτικά, το τσάι με ζάχαρη, τα φρουτοποτά και άλλα ζαχαρούχα ροφήματα αποτελούν σημαντικές πηγές πρόσθετης ζάχαρης στη διατροφή», επίσημανε η Munsch Dal Farra.

Το συκώτι μπορεί να μετατρέψει την περίσσεια φρουκτόζης σε λίπος, το οποίο στη συνέχεια περνά στο αίμα με τη μορφή τριγλυκεριδίων. Η φρουκτόζη είναι συστατικό τόσο της επιτραπέζιας ζάχαρης όσο και του σιροπιού καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη.

«Οι έρευνες δείχνουν ότι η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να ανεβάσει τα τριγλυκερίδια ακόμη και χωρίς να αυξηθεί το βάρος», πρόσθεσε.

Πρόσθετη ζάχαρη, όμως, μπορεί να περιέχουν και τρόφιμα που δεν θεωρείτε ιδιαίτερα γλυκά. Ο Davis συνέστησε να μην αρκείστε σε όσα αναγράφονται στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας, αλλά να διαβάζετε τις διατροφικές πληροφορίες και τα συστατικά.

Τι άλλο μπορείτε να κάνετε για την υγεία της καρδιάς σας

Οι παραπάνω αλλαγές μπορούν να βοηθήσουν, αλλά δεν είναι οι μόνες που συμβάλλουν στην προστασία της καρδιάς. Οι ειδικοί προτείνουν και τις ακόλουθες συνήθειες για τη μακροπρόθεσμη φροντίδα της καρδιαγγειακής σας υγείας.

• Βάλτε περισσότερα τρόφιμα φυτικής προέλευσης στο πιάτο σας. Πολλοί Αμερικανοί δεν προσλαμβάνουν αρκετές φυτικές ίνες, οι οποίες είναι ωφέλιμες για την καρδιά. Η Shenkman συνέστησε να αντικαθιστάτε μέρος της ζωικής πρωτεΐνης με φυτικές πηγές πρωτεΐνης που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, καθώς και να προσθέτετε περισσότερα τρόφιμα με φυτικές ίνες στα γεύματά σας. Όπως εξήγησε, μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, σπόρους και όσπρια βοηθά τον οργανισμό να απομακρύνει την περίσσεια χοληστερίνης και να περιορίσει τη φλεγμονή.

• Προτιμήστε τα υγιεινά λιπαρά αντί να αποκλείετε εντελώς τα λιπαρά. Ο Davis επισήμανε ότι τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων τριγλυκεριδίων. Στόχος είναι να καταναλώνετε δύο μερίδες ψαριού την εβδομάδα, συμπεριλαμβάνοντας ψάρια πλούσια σε ωμέγα-3, όπως ο σολομός, οι σαρδέλες, ο γαύρος, το σκουμπρί και η ρέγγα.

• Φροντίστε να κοιμάστε καλά και αρκετά. Ο ύπνος παίζει επίσης ρόλο στην υγεία της καρδιάς. Η Munsch Dal Farra συνέστησε επτά έως εννέα ώρες ύπνου κάθε βράδυ. «Όταν συστηματικά κοιμάστε λιγότερο απ’ όσο χρειάζεστε, αυξάνεται ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου, υπέρτασης, διαβήτη και παχυσαρκίας», υπογράμμισε.

• Παρακολουθείτε την πίεση και τις εξετάσεις σας. Συζητήστε με τον γιατρό σας πόσο συχνά χρειάζεται να ελέγχετε τις τιμές σας και τι σημαίνουν τα αποτελέσματα. Ο Davis είπε ότι δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αρτηριακή πίεση, τη χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια και το σάκχαρο.