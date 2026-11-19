Το γάλα αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια βασικό κομμάτι της διατροφής πολλών οικογενειών, μεταξύ άλλων χάρη στην υψηλή διατροφική του αξία.

«Ένα ποτήρι γάλα περιέχει πολλά θρεπτικά συστατικά. Ένα φλιτζάνι προσφέρει περίπου 8 γρ. πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας, μαζί με ασβέστιο, φώσφορο, κάλιο, βιταμίνη Β12 και ριβοφλαβίνη», εξήγησε στο Eating Well η διαιτολόγος Liz Weiss.

Αυτά τα θρεπτικά συστατικά συμβάλλουν σε πολλές λειτουργίες του οργανισμού, από τη διατήρηση της υγείας των οστών μέχρι την ανάπτυξη και την αποκατάσταση των μυών. Αν όμως προσέχετε τη χοληστερίνη σας, ίσως αναρωτιέστε αν μπορείτε να πίνετε γάλα στο πλαίσιο μιας διατροφής που κάνει καλό στην καρδιά. Δείτε αναλυτικά τι υποστηρίζουν τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και τι χρειάζεται να προσέχετε.

Πώς επηρεάζει το γάλα τη χοληστερίνη

Οι ανησυχίες σχετικά με την επίδραση του αγελαδινού γάλακτος στη χοληστερίνη οφείλονται κυρίως στα κορεσμένα λιπαρά που περιέχει. Σύμφωνα με έρευνες, όταν τα κορεσμένα λιπαρά αντικαθιστούν τα ακόρεστα στη διατροφή, μπορεί να αυξηθούν τα επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα, συμπεριλαμβανομένης της LDL, δηλαδή της «κακής» χοληστερίνης.

Ωστόσο, η επίδραση του γάλακτος στην υγεία δεν εξαρτάται μόνο από τα κορεσμένα λιπαρά. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «διατροφική μήτρα των γαλακτοκομικών», δηλαδή ο συνδυασμός όλων των θρεπτικών και άλλων συστατικών που περιέχουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο δρουν στον οργανισμό.

«Τα γαλακτοκομικά προϊόντα περιέχουν έναν σύνθετο συνδυασμό μικροθρεπτικών συστατικών, διαφορετικών λιπαρών οξέων και βιοδραστικών ουσιών, που φαίνεται να περιορίζουν τις αρνητικές επιδράσεις που θα περιμέναμε να έχουν τα κορεσμένα λιπαρά στην υγεία της καρδιάς», ανέφερε η διαιτολόγος Lauren Twigge.

«Παρότι πολλοί δίνουν έμφαση στα λιπαρά που περιέχει το γάλα, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη και τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά του, όπως η βιταμίνη D, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, το μαγνήσιο, το κάλιο και το ασβέστιο, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς. Αυτή η υψηλή διατροφική αξία εξηγεί γιατί πολλές μελέτες δείχνουν ότι τα γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά ενδέχεται να μη συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη ή καρδιαγγειακών παθήσεων. Μάλιστα, ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να έχουν και οφέλη για την υγεία», πρόσθεσε η ίδια.

Τι δείχνουν, όμως, οι έρευνες ειδικά για τη χοληστερίνη;

«Όσον αφορά συγκεκριμένα τη χοληστερίνη, τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η κατανάλωση γάλακτος έχει είτε ουδέτερη είτε θετική επίδραση στα επίπεδά της. Μελέτες δεν έχουν διαπιστώσει σημαντική αύξηση της ολικής χοληστερίνης ή της LDL, ενώ ορισμένες μικρότερες μελέτες έχουν καταγράψει ακόμη και μικρή αύξηση της HDL, δηλαδή της «καλής» χοληστερίνης», υπογράμμισε η Twigge.

Μάλιστα, φαίνεται ότι ούτε η περιεκτικότητα του γάλακτος σε λιπαρά επηρεάζει ιδιαίτερα τα αποτελέσματα. Η Weiss αναφέρθηκε σε μια μικρή μελέτη στην οποία οι συμμετέχοντες κατανάλωσαν καθημερινά δύο φλιτζάνια πλήρες ή αποβουτυρωμένο γάλα, για 3 εβδομάδες κάθε φορά.

Αν και το πλήρες γάλα περιέχει περισσότερα κορεσμένα λιπαρά, οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν διαφορές στην LDL ή την ολική χοληστερίνη ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι μπορούμε να καταναλώνουμε απεριόριστες ποσότητες κορεσμένων λιπαρών. Για παράδειγμα, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά τα κορεσμένα λιπαρά να μην ξεπερνούν το 6% των συνολικών ημερήσιων θερμίδων.

«Σε κάποιον με αυξημένη LDL χοληστερίνη, θα εξακολουθούσα να συστήνω αποβουτυρωμένο γάλα ή γάλα με 1% λιπαρά, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας για την επιλογή γαλακτοκομικών χωρίς λιπαρά ή με χαμηλά λιπαρά», συμβούλευσε η Weiss.

«Αν προτιμάτε το πλήρες γάλα ή το γάλα με 2% λιπαρά, προσέξτε την ποσότητα που πίνετε, αλλά και πόσα κορεσμένα λιπαρά λαμβάνετε από τα υπόλοιπα τρόφιμα που καταναλώνετε μέσα στην ημέρα».