Ο φούρνος μικροκυμάτων μπορεί να σας λύσει τα χέρια τις καθημερινές, ιδιαίτερα όταν δεν έχετε πολύ χρόνο για μαγείρεμα. Μπορείτε να ζεστάνετε κατεψυγμένα γεύματα και φαγητό που έχει περισσέψει, αλλά και να ετοιμάσετε πιο εύκολα τα γεύματά σας. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες τροφές που καλό είναι να μην βάζετε στον φούρνο μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία σας, να λερώσουν την κουζίνα σας ή ακόμη και να εκραγούν. Ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό!

Για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις και πιθανούς κινδύνους για την υγεία σας, είναι σημαντικό να ελέγχετε αν τα τρόφιμα που πρόκειται να ζεστάνετε είναι κατάλληλα για τον φούρνο μικροκυμάτων. Ακολουθούν 8 τρόφιμα που καλό είναι να μην βάζετε ποτέ στον φούρνο μικροκυμάτων, γιατί μπορεί να το μετανιώσετε.

1. Σταφύλια

Τα σταφύλια είναι ένα νόστιμο σνακ που μπορείτε να απολαύσετε φρέσκο, να τα βάλετε στην κατάψυξη για να τα φάτε δροσερά ή να τα καταναλώσετε με τη μορφή κρασιού. Όμως, δεν πρέπει να τα βάζετε στον φούρνο μικροκυμάτων.

«Όταν βάζουμε σταφύλια στον φούρνο μικροκυμάτων, προκαλείται μια εντυπωσιακή αντίδραση. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν τα σταφύλια είναι κομμένα στη μέση, αλλά τα δύο κομμάτια εξακολουθούν να ενώνονται από τη φλούδα τους», ανέφερε η διαιτολόγος Gabrielle McGrath στο Eating Well.

Τι ακριβώς συμβαίνει; «Δημιουργείται πλάσμα, το οποίο μοιάζει με μια μικρή φλόγα. Οι επιστήμονες κατάφεραν να εξηγήσουν γιατί συμβαίνει αυτό και η αιτία σχετίζεται με το γεγονός ότι τα μικροκύματα δεν θερμαίνουν ομοιόμορφα τα τρόφιμα», εξήγησε η ίδια.

2. Ολόκληρα ωμά αυγά

«Έχει αποδειχθεί ότι τα ολόκληρα ωμά αυγά μπορεί να εκραγούν όταν ζεσταίνονται στον φούρνο μικροκυμάτων. Μάλιστα, η έκρηξη μπορεί να συμβεί ακόμη και μέσα στο στόμα σας, αφού τα δαγκώσετε», τόνισε η McGrath.

«Αυτό είναι επικίνδυνο όχι μόνο επειδή τα αυγά είναι εξαιρετικά καυτά, αλλά και επειδή μια έκρηξη μέσα στο στόμα μπορεί να προκαλέσει ακόμη και προβλήματα στην ακοή. Επιπλέον, μπορεί να λερώσετε τα πάντα», πρόσθεσε.

Επομένως, αν θέλετε να ζεστάνετε αυγά που έχουν περισσέψει από την προηγούμενη ημέρα, προτιμήστε να είναι ήδη μαγειρεμένα, όπως μια ομελέτα.

3. Επεξεργασμένα κρέατα

Όταν τα επεξεργασμένα κρέατα εκτίθενται στα μικροκύματα, σχηματίζονται προϊόντα οξείδωσης της χοληστερίνης (COPs). Σύμφωνα με τη McGrath, έχει αποδειχθεί ότι οι ουσίες αυτές είναι πιο επιβλαβείς από την ίδια τη χοληστερίνη και συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αθηροσκλήρωσης, δηλαδή συσσώρευσης πλάκας στα τοιχώματα των αρτηριών, που μπορεί να οδηγήσει σε σκλήρυνσή τους, καθώς και στεφανιαίας νόσου.

Επομένως, ζεσταίνοντας επεξεργασμένα κρέατα στον φούρνο μικροκυμάτων, ενδέχεται να επιβαρύνετε την υγεία της καρδιάς σας. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, είναι προτιμότερο να επιλέγετε άλλον τρόπο θέρμανσης.

4. Καρότα

Μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αλλά τα καρότα είναι ένα ακόμη τρόφιμο που καλό είναι να μην βάζετε στον φούρνο μικροκυμάτων.

«Μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να δημιουργηθούν σπινθήρες όταν τα μικροκύματα αλληλεπιδρούν με μεταλλικά υλικά. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ηλεκτρικό τόξο. Τα καρότα μπορεί να περιέχουν μέταλλα που έχουν απορροφήσει από το έδαφος, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αυτούς τους σπινθήρες», υπογράμμισε η McGrath.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τα λουκάνικα για χοτ ντογκ. «Στα λουκάνικα για χοτ ντογκ, οι σπινθήρες μπορεί να οφείλονται στην ανομοιόμορφη κατανομή του αλατιού και των πρόσθετων συστατικών. Αν παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, κλείστε αμέσως τον φούρνο μικροκυμάτων για να σταματήσουν οι σπινθήρες και μαγειρέψτε το φαγητό με άλλον τρόπο», πρόσθεσε.

5. Μητρικό γάλα ή βρεφικό γάλα σε σκόνη

Για να προστατεύσετε το μωρό σας, μην ζεσταίνετε το μητρικό γάλα στον φούρνο μικροκυμάτων.

«Το πρόβλημα είναι και πάλι ότι τα μικροκύματα δεν θερμαίνουν ομοιόμορφα το γάλα. Έτσι, μπορεί να δημιουργηθούν σημεία όπου το γάλα είναι υπερβολικά καυτό, κάτι που είναι επικίνδυνο για το μωρό σας», είπε η McGrath.

Αυτό συμβαίνει επειδή η θερμότητα δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλο το υγρό.

Αντί να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων, κρατήστε το μπιμπερό κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό για περίπου 1 με 2 λεπτά, μέχρι να ζεσταθεί το γάλα. Εναλλακτικά, μπορείτε να ζεστάνετε νερό σε μια κατσαρόλα, να την αποσύρετε από τη φωτιά και να βάλετε μέσα το μπιμπερό, μέχρι το γάλα να φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία.

6. Ωμό κρέας

«Δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται εντελώς να μαγειρεύετε ωμό κρέας στον φούρνο μικροκυμάτων, αλλά χρειάζεται προσοχή. Τα μικροκύματα μπορεί να μην ψήνουν το φαγητό τόσο ομοιόμορφα όσο ένας συμβατικός φούρνος. Και όταν πρόκειται για ορισμένα κρέατα, όπως το κοτόπουλο, είναι σημαντικό να έχουν ψηθεί καλά μέχρι το εσωτερικό τους», υπογράμμισε η McGrath.

Αν επιλέξετε να μαγειρέψετε ωμό κρέας στον φούρνο μικροκυμάτων, χρησιμοποιήστε θερμόμετρο τροφίμων και μετρήστε τη θερμοκρασία σε διάφορα σημεία, ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχει ψηθεί σωστά παντού.

«Ειδικά για το κοτόπουλο, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του έχει φτάσει τουλάχιστον τους 74°C. Διαφορετικά, αυξάνεται ο κίνδυνος έκθεσης σε βακτήρια και άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς», επισήμανε.