Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας επιμένει να μιλάει για «το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών», ωστόσο η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει τη θριαμβολογία που εκφράζουν τα στελέχη της οδού Αριστοτέλους. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται, αλλά και ότι μάλλον ότι τα πράγματα βαίνουν προς το χειρότερο.

Ελάχιστοι εργαζόμενοι για πολλούς ασθενείς, υπερεξάντληση και στο τέλος ράντζα! Αυτή είναι η εικόνα που συμπληρώνεται στα νοσοκομεία της χώρας και ειδικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά (ΕΙΝΑΠ),

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι δύο Παθολογικές Κλινικές του Κωνσταντοπούλειου νοσοκομείου, καθώς παραμένουν κενές 6 από τις 17 θέσεις ειδικευόμενων, ενώ υπηρετούν μόλις 9 ειδικευμένοι γιατροί σε σύνολο 14 θέσεων. Στις γενικές εφημερίες, τρεις ειδικευόμενοι καλύπτουν το ΤΕΠ επί 24 ώρες και συνεχίζουν την επόμενη ημέρα στην κλινική, χωρίς την αναγκαία ανάπαυση. Παράλληλα, δύο νοσηλευτές ανά κλινική στην απογευματινή και νυχτερινή βάρδια καλούνται να φροντίσουν ασθενείς που φτάνουν ακόμη και τους 47, σε κλινικές δυναμικότητας 33 κλινών.

Η εξαίρεση του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» από τις πρωινές εφημερίες λόγω εργασιών, χωρίς επαρκή μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών, επιβάρυνε δραματικά την κατάσταση. Οι εισαγωγές τις συγκεκριμένες ημέρες έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, τα ράντζα έχουν επεκταθεί στους διαδρόμους, ενώ οι ελλείψεις τραυματιοφορέων προκαλούν καθυστερήσεις ακόμη και στις εξετάσεις των ασθενών. Την ίδια ώρα, το τακτικό παθολογικό ιατρείο παραμένει κλειστό λόγω έλλειψης γιατρών.

Δραματική είναι η υποστελέχωση και του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Σισμανογλείου. Από τις 12 οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων που προβλέπει ο οργανισμός του νοσοκομείου, καλύπτονται μόλις οι 3. Οι κενές οργανικές θέσεις είναι 9! Με μία ακόμη εργαζόμενη, αποσπασμένη από την Παμμακάριστο, υπηρετούν συνολικά τέσσερις αναισθησιολόγοι, οι οποίοι σηκώνουν ολόκληρο το βάρος των εφημεριών.

Το Σισμανόγλειο διαθέτει 8 χειρουργικές αίθουσες όμως στην πρωινή του λειτουργία λειτουργούν μόνο τρεις αίθουσες. Άμεσα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των Παθολογικών Κλινικών και του ΤΕΠ στο «Γ. Γεννηματάς»

Τέλος, επικίνδυνες είναι οι συνθήκες λειτουργίας των Παθολογικών Κλινικών και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς». Συγκεκριμένα, υπηρετεί ένας ειδικευόμενος για 15 νοσηλευόμενους στην πρωινή λειτουργία και ένας γιατρός για 50 και πλέον ασθενείς στην εφημερία! Η συνεχόμενη εργασία φτάνει τις 32 ώρες!

Μάλιστα, παρά την αύξηση των προσελεύσεων και των εισαγωγών κατά περίπου 30% την τελευταία διετία, οι εφημερίες καλύπτονται με λιγότερους γιατρούς από όσους προβλέπει ακόμη και το πρόγραμμα ασφαλούς εφημέρευσης του Επιστημονικού Συμβουλίου. Η πληρότητα των κλινικών ξεπερνά σταθερά το 150%, με δεκάδες ασθενείς σε ράντζα και φορεία στους διαδρόμους. Πάνω από 100 ασθενείς των Παθολογικών Κλινικών διασπείρονται σε 20 κλινικές και τέσσερα διαφορετικά κτίρια, ενώ η αναμονή για κρεβάτι μπορεί να ξεπερνά τα δύο εικοσιτετράωρα.