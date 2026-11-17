Η Siemens Healthineers ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία απόσχισης του κλάδου των in vitro διαγνωστικών, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης εταιρείας, η οποία θα λειτουργεί με την επωνυμία Olyrian Diagnostics. Παράλληλα, η Siemens Healthineers ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει την επωνυμία της σε «Healthineers». Οι δύο μεταβάσεις θα πραγματοποιηθούν παράλληλα.

Η Olyrian διαμορφώνει την πορεία της προς το μέλλον με έναν σαφή σκοπό:«Powering human potential at the heart of care». Η νέα ονομασία και ο νέος σκοπός αντικατοπτρίζουν τη σταθερή προσήλωση στους ανθρώπους που βρίσκονται στο επίκεντρο της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και την εστίαση της εταιρείας στην εξέλιξη της διαγνωστικής, από το εργαστήριο έως το σημείο φροντίδας.

«Η τεχνολογία δημιουργεί δυνατότητες, αλλά οι άνθρωποι είναι εκείνοι που μετατρέπουν αυτές τις δυνατότητες σε καλύτερη φροντίδα και καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς», δήλωσε η Sharon Bracken, επικεφαλής του Diagnostics της Siemens Healthineers. «Καθημερινά, στην καρδιά της υγειονομικής φροντίδας, μέσα στο εργαστήριο, υποστηρίζουμε τους επαγγελματίες υγείας ώστε να παρέχουν τις κρίσιμες απαντήσεις που χρειάζονται οι ασθενείς. Είτε κάποιος διενεργεί μια εξέταση, είτε ερμηνεύει ένα αποτέλεσμα είτε αποφασίζει για τα επόμενα βήματα, οι ολοκληρωμένες και διασυνδεδεμένες ροές εργασίας συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και επιτρέπουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της υγείας του ασθενούς. Η Olyrian Diagnostics είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ορίσουμε το επόμενο κεφάλαιό μας. Είμαστε υπερήφανοι για την ιστορία μας και ενθουσιασμένοι για το μέλλον μας.»

Γιατί επιλέχθηκε ξεχωριστή ονομασία Olyrian Diagnostics και τι σημαίνει

Η δημιουργία της Olyrian αποτελεί το επόμενο βήμα στην προετοιμασία του κλάδου των Διαγνωστικών ώστε να λειτουργήσει ως ανεξάρτητος οργανισμός. Η μετάβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2028. Η ξεχωριστή ονομασία και εταιρική ταυτότητα θα προσδώσουν στον κλάδο διακριτή παρουσία στην αγορά, ως μία από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες με αποκλειστική εστίαση στα διαγνωστικά. Από τη λήψη δείγματος από τον ασθενή έως την υγεία του πληθυσμού, η Olyrian θα παρέχει διαγνωστικές λύσεις για εργαστηριακές εξετάσεις και εξετάσεις στο σημείο φροντίδας (point-of-care testing). Ο σκοπός της Olyrian,«Powering human potential at the heart of care», αντικατοπτρίζει την αποκλειστική εστίασή της στα in vitro διαγνωστικά και τη δέσμευσή της να συνδυάζει την έξυπνη τεχνολογία με την τεχνογνωσία των ανθρώπων που παράγουν, ερμηνεύουν και αξιοποιούν τις διαγνωστικές πληροφορίες.

Η Olyrian παραμένει μέρος της Siemens Healthineers κατά τη διάρκεια της μετάβασης

Η Olyrian Diagnostics είναι η νέα ονομασία του κλάδου in vitro διαγνωστικών της Siemens Healthineers, ο οποίος διαθέτει ιστορία άνω του ενός αιώνα στον τομέα των διαγνωστικών εξετάσεων. Καθώς προετοιμάζεται να λειτουργήσει ως ανεξάρτητος οργανισμός, η Olyrian θα παραμείνει μέρος της Siemens Healthineers. Οι πελάτες μπορούν να αναμένουν την ίδια προσήλωση στην ποιότητα, την εξυπηρέτηση και την καινοτομία καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάβασης. Από σήμερα, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, στις συμβάσεις, στα επίπεδα εξυπηρέτησης ή στα σημεία επαφής για τους πελάτες. Ενημερώσεις θα παρέχονται καθώς εξελίσσεται η διαδικασία απόσχισης και τυχόν μελλοντικές αλλαγές θα γνωστοποιούνται απευθείας.

Η ιστορία του κλάδου Diagnostics

Η Siemens Healthineers δημιούργησε τον κλάδο in vitro διαγνωστικών μετά την εξαγορά τριών εταιρειών το 2006 και το 2007, των οποίων η μακρά ιστορία εκτείνεται έως και το 1884. Σήμερα, ο κλάδος παράγει περισσότερες από 16 δισεκατομμύρια διαγνωστικές εξετάσεις ετησίως, με ένα χαρτοφυλάκιο που καλύπτει σχεδόν κάθε σημαντική κατηγορία ασθενειών. Η μακρά ιστορία καινοτομίας του περιλαμβάνει την πρώτη ταινία εξέτασης ούρων για τον διαβήτη, καθώς και τον πρώτο στον κλάδο αυτοματοποιημένο και ολοκληρωμένο αναλυτή κλινικής χημείας και ανοσοπροσδιορισμών. Το σημερινό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει λύσεις εργαστηριακού αυτοματισμού, πληροφορικής και εξετάσεων στο σημείο φροντίδας. Ως Olyrian, ο κλάδος θα αξιοποιήσει αυτή την κληρονομιά με έναν σαφή σκοπό:«Powering human potential at the heart of care».

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς εξελίσσεται η μετάβαση, επισκεφθείτε το olyriandx.com.