Η Ελισάβετ Προδρόμου αναλαμβάνει τη θέση της Country Manager της Sobi για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα.

Η νέα επικεφαλής της Sobi φέρνει πολυετή διοικητική εμπειρία, στρατηγική γνώση του φαρμακευτικού κλάδου και σταθερή προσήλωση στην πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία.

Μετά από επτά χρόνια επιτυχημένης πορείας ως Country Manager της Sobi για τις αγορές της Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, ο Άρης Παπαδάκος αναλαμβάνει νέο διευρυμένο ρόλο ως Commercial Director CEERJ (Central Eastern Europe, Russia and Japan), με αυξημένες γεωγραφικές και επιχειρησιακές αρμοδιότητες. Ο Άρης Παπαδάκος είναι πτυχιούχος Φαρμακευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας και κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School.

Τη διοίκηση της Sobi στις τρείς αγορές αναλαμβάνει από τις 16 Νοεμβρίου 2026, η Ελισάβετ Προδρόμου, στέλεχος με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη φαρμακευτική βιομηχανία και μακρά θητεία σε θέσεις ανώτατης διοικητικής ευθύνης.

Στο διάστημα της θητείας του Άρη Παπαδάκου στη διοίκηση της Sobi, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της Sobi και στην ενίσχυση της παρουσίας της στην περιοχή. Υπό την ηγεσία του, η εταιρεία διεύρυνε το θεραπευτικό της αποτύπωμα, με την εισαγωγή νέων καινοτόμων θεραπειών στην ελληνική αγορά, τριπλασίασε το ανθρώπινο δυναμικό της και κατέγραψε σημαντική εμπορική ανάπτυξη , κάνοντας πράξη τη φιλοσοφία και το όραμα της Sobi και δημιουργώντας βάσεις για την επόμενη φάση της πορείας της.

Η Ελισάβετ Προδρόμου αναλαμβάνει να συνεχίσει και να διευρύνει αυτή την πορεία, συνδυάζοντας την εμπειρία της στη διοίκηση φαρμακευτικών επιχειρήσεων με βαθιά κατανόησης των προκλήσεων που καθορίζουν την πρόσβαση στη θεραπευτική καινοτομία. Η επαγγελματική της διαδρομή περιλαμβάνει καίριες θέσεις ευθύνης στην Ογκολογία, στην Πρόσβαση στην Αγορά, καθώς και σχεδόν μια δεκαετία στην ηγεσία της Bristol Myers Squibb ως Πρόεδρος και Γενική Διευθύντρια, το οποίο της προσφέρει μια συνολική οπτική για την λειτουργία και ανάπτυξη μια εταιρείας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, μια προσέγγιση με κρίσιμη σημασία για την αποστολή της Sobi που αφορά στην βελτίωση της ζωής των ασθενών με σπάνιες παθήσεις μέσα από εξειδικευμένες θεραπείες.

Παράλληλα η κ. Προδρόμου έχει ενεργό συμμετοχή στον θεσμικό διάλογο για το μέλλον της φαρμακευτικής καινοτομίας μέσα από τις θεσμικές της θέσεις, με πιο πρόσφατη αυτή ως Αντιπρόεδρος του PhaRMA Innovation Forum (PIF), υποστηρίζοντας την βιωσιμότητα του συστήματος μέσα από την υποστήριξη της καινοτομίας και τις πρόσβασης των ασθενών σε αυτές.

Είναι πτυχιούχος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ολοκληρώσει προγράμματα ηγεσίας στελεχών στο Columbia Business School και στο CEDEP. Για σχεδόν μία δεκαετία, διετέλεσε Πρόεδρος και Γενική Διευθύντρια της BMS Greece, ενώ συμμετέχει ενεργά στο PhARMA Innovation Forum (PIF) - όπου σήμερα κατέχει τη θέση της Αντιπροέδρου - συμβάλλοντας σε πρωτοβουλίες που προάγουν την καινοτομία στην υγεία και την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες στην Ελλάδα.

Ο Άρης Παπαδάκος, με αφορμή την ανάληψη των νέων του καθηκόντων δήλωσε:

«Τα επτά χρόνια στην ηγεσία της Sobi για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα αποτελούν μια διαδρομή για την οποία αισθάνομαι ιδιαίτερη υπερηφάνεια. Μαζί με την ομάδα μας, αναπτύξαμε την εταιρεία, διευρύναμε την παρουσία της και εργαστήκαμε ώστε περισσότερες θεραπευτικές επιλογές να φτάσουν στους ασθενείς που τις έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ θερμά τους ανθρώπους της Sobi και τους συνεργάτες μας για την εμπιστοσύνη και τη συμβολή τους σε αυτή την κοινή προσπάθεια.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που τη διοίκηση αναλαμβάνει η Ελισάβετ Προδρόμου. Η εμπειρία της, η στρατηγική της αντίληψη και η ουσιαστική γνώση του οικοσυστήματος υγείας αποτελούν πολύτιμα εφόδια για τη συνέχεια. Είμαι βέβαιος ότι, μαζί με την ομάδα, θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη συμβολή της Sobi στις τρεις αγορές».

Η Ελισάβετ Προδρόμου, νέα Country Manager της Sobi για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα, δήλωσε:

«Αναλαμβάνω την ηγεσία της Sobi με μεγάλη χαρά και αίσθημα ευθύνης. Εντάσσομαι σε μια εταιρεία με ξεκάθαρη αποστολή και σε μια ομάδα που έχει ήδη δημιουργήσει ένα σημαντικό έργο, πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε το επόμενο κεφάλαιο της πορείας μας.

Στις σπάνιες παθήσεις, οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους συχνά διανύουν μια σύνθετη διαδρομή μέχρι τη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία. Η δυνατότητα να συμβάλουμε ουσιαστικά σε αυτή τη διαδρομή δίνει ιδιαίτερο νόημα στην αποστολή μας. Προτεραιότητά μου είναι, μαζί με την ομάδα της Sobi, να ενισχύσουμε τις συνεργασίες μας με την επιστημονική κοινότητα, τους συλλόγους ασθενών και τους αρμόδιους φορείς, ώστε η επιστημονική πρόοδος να μεταφράζεται σε πραγματικές θεραπευτικές δυνατότητες.

Με αυτή την προσέγγιση, φιλοδοξώ να συμβάλω στη σταθερή ανάπτυξη της Sobi στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα, με μέτρο επιτυχίας την αξία που δημιουργούμε για τους ασθενείς και το σύστημα υγείας».