Αν θέλετε να φτιάξετε σπιτικό ψωμί ολικής αλέσεως, χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε φούρνο, αυτή η εύκολη συνταγή με γιαούρτι είναι ιδανική. Με λίγα και απλά υλικά, χωρίς μαγιά και χωρίς πολύωρη αναμονή για να φουσκώσει η ζύμη, μπορείτε να ετοιμάσετε ένα νόστιμο ψωμί στο air fryer.

Υλικά για 4 μερίδες

• 4 γεμάτες κουταλιές της σούπας γιαούρτι

• 250 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης

• 1 πρέζα αλάτι

• 1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

• Κολοκυθόσπορο και ηλιόσπορο

• Λευκό και μαύρο σουσάμι

• Λίγο ελαιόλαδο για το άλειμμα

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ ρίξτε το γιαούρτι και προσθέστε σταδιακά το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι και τους σπόρους, ανακατεύοντας καλά.

Ανάλογα με το γιαούρτι που θα χρησιμοποιήσετε, μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε την ποσότητα του αλευριού. Προσθέστε όσο χρειάζεται, ώστε η ζύμη να μην κολλάει.

Σχηματίστε ένα καρβελάκι, βάλτε λίγο ελαιόλαδο στο χέρι σας και αλείψτε το. Πασπαλίστε με λευκό και μαύρο σουσάμι.

Ψήστε στο air fryer για 20 λεπτά. Στη συνέχεια, γυρίστε το καρβελάκι και ψήστε για άλλα 7 λεπτά από την άλλη πλευρά.

Αφήστε το ψωμί να κρυώσει καλά πριν το κόψετε. Αν περισσέψει, τυλίξτε το με μια πετσέτα κουζίνας.

Πηγή: elena / Cookpad