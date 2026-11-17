Αν θέλετε να φτιάξετε σπιτικό ψωμί ολικής αλέσεως, χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε φούρνο, αυτή η εύκολη συνταγή με γιαούρτι είναι ιδανική. Με λίγα και απλά υλικά, χωρίς μαγιά και χωρίς πολύωρη αναμονή για να φουσκώσει η ζύμη, μπορείτε να ετοιμάσετε ένα νόστιμο ψωμί στο air fryer.
Υλικά για 4 μερίδες
• 4 γεμάτες κουταλιές της σούπας γιαούρτι
• 250 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης
• 1 πρέζα αλάτι
• 1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ
• Κολοκυθόσπορο και ηλιόσπορο
• Λευκό και μαύρο σουσάμι
• Λίγο ελαιόλαδο για το άλειμμα
Εκτέλεση
- Σε ένα μπολ ρίξτε το γιαούρτι και προσθέστε σταδιακά το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι και τους σπόρους, ανακατεύοντας καλά.
- Ανάλογα με το γιαούρτι που θα χρησιμοποιήσετε, μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε την ποσότητα του αλευριού. Προσθέστε όσο χρειάζεται, ώστε η ζύμη να μην κολλάει.
- Σχηματίστε ένα καρβελάκι, βάλτε λίγο ελαιόλαδο στο χέρι σας και αλείψτε το. Πασπαλίστε με λευκό και μαύρο σουσάμι.
- Ψήστε στο air fryer για 20 λεπτά. Στη συνέχεια, γυρίστε το καρβελάκι και ψήστε για άλλα 7 λεπτά από την άλλη πλευρά.
- Αφήστε το ψωμί να κρυώσει καλά πριν το κόψετε. Αν περισσέψει, τυλίξτε το με μια πετσέτα κουζίνας.
Πηγή: elena / Cookpad