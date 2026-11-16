4 απλές ασκήσεις στην κουζίνα σας για δυνατό κορμό μετά τα 70

Με τέσσερις απλές ασκήσεις θα ενισχύσετε τον κορμό σας και θα βελτιώσετε την ισορροπία σας.

Δεν χρειάζεται να αφιερώνετε πολύ χρόνο στη γυμναστική για να διατηρήσετε έναν δυνατό κορμό και να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση. Με τη βοήθεια του πάγκου της κουζίνας σας, μπορείτε να εκτελέσετε απλές ασκήσεις που ενισχύουν τους κοιλιακούς, βελτιώνουν την ισορροπία και συμβάλλουν στη διατήρηση της ανεξαρτησίας σας όσο μεγαλώνετε.

Η ηλικία των 70 ετών και μετά συνοδεύεται από αρκετές αλλαγές στο σώμα, γεγονός που καθιστά σημαντική την προσαρμογή της καθημερινής σας άσκησης. Η διατήρηση της μυϊκής δύναμης, της ισορροπίας και της κινητικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για να παραμένετε δραστήριοι και να εκτελείτε με ευκολία τις καθημερινές σας δραστηριότητες.

Η Rosie Borchert, πιστοποιημένη personal trainer από τον οργανισμό NASM (NASM-CPT), συνεργάτιδα της REP Fitness, προτείνει τέσσερις απλές ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι, χρησιμοποιώντας ως στήριγμα τον πάγκο της κουζίνας.

Όπως εξηγεί, συχνά θεωρούμε ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο μέσα στην ημέρα για να γυμναστούμε, ωστόσο υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για λίγη σωματική δραστηριότητα ακόμη και μέσα στις καθημερινές μας συνήθειες.

Οι ασκήσεις με τη στήριξη του πάγκου είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για όσους έχουν περιορισμένη κινητικότητα ή δυσκολεύονται να διατηρήσουν την ισορροπία τους. Παράλληλα, θυμίζουν σε αρκετά σημεία το Pilates, καθώς βασίζονται στον έλεγχο των κινήσεων και στη συνειδητή ενεργοποίηση των μυών. Το ζητούμενο δεν είναι να εκτελείτε γρήγορα πολλές επαναλήψεις, αλλά να κινείστε αργά και ελεγχόμενα, εστιάζοντας στους μύες που εργάζονται κάθε φορά.

1. Σανίδα με κλίση στον πάγκο (Incline Plank)

«Σε αυτή την άσκηση πρωταγωνιστούν οι κοιλιακοί μύες, ενώ παράλληλα ενεργοποιούνται τα χέρια, το στήθος και οι ώμοι, καθώς συμβάλλουν στη διατήρηση του σώματος σε ανυψωμένη θέση», εξηγεί η Borchert.

Πρόκειται για μια ισομετρική άσκηση, την οποία μπορείτε να προσαρμόσετε ανάλογα με το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης. Αν ξεκινάτε τώρα, κρατήστε τα πόδια σας πιο κοντά στον πάγκο. Καθώς δυναμώνετε, μπορείτε σταδιακά να τα απομακρύνετε, αυξάνοντας τη δυσκολία.

Σταθείτε όρθιοι απέναντι από έναν σταθερό πάγκο. Τοποθετήστε τις παλάμες σας στην επιφάνειά του, περίπου στο άνοιγμα των ώμων. Κάντε μερικά βήματα προς τα πίσω, μέχρι το σώμα σας να σχηματίζει μια ευθεία γραμμή από το κεφάλι έως τις φτέρνες. Ενεργοποιήστε τους κοιλιακούς σας και διατηρήστε τη θέση της σανίδας για λίγα δευτερόλεπτα.

2. Καθίσματα με στήριξη (Assisted Squats)

«Η δύναμη που αναπτύσσουμε μέσα από τα καθίσματα είναι απαραίτητη για να μπορούμε να καθόμαστε και να σηκωνόμαστε από μια καρέκλα, κινήσεις που επαναλαμβάνουμε πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Εκτός από την ενδυνάμωση του κάτω μέρους του σώματος, η άσκηση ενεργοποιεί και τους μυς του κορμού, βοηθώντας μας να διατηρούμε τη σταθερότητά μας», αναφέρει η ειδικός.

Για να αξιοποιήσετε καλύτερα την άσκηση, είναι σημαντικό να διατηρείτε ενεργοποιημένους τους κοιλιακούς σας καθ' όλη τη διάρκειά της, εστιάζοντας ιδιαίτερα και στους πλάγιους κοιλιακούς.

Σταθείτε όρθιοι απέναντι από τον πάγκο, ακουμπώντας ελαφρά τα χέρια σας στην επιφάνειά του για καλύτερη ισορροπία. Κρατήστε τον κορμό σας όρθιο και λυγίστε τα γόνατα και τους γοφούς, χαμηλώνοντας σαν να πρόκειται να καθίσετε σε μια καρέκλα.

Κατεβείτε μέχρι το σημείο που μπορείτε, χωρίς να χάνετε τον έλεγχο της κίνησης. Πιέστε τις φτέρνες σας στο έδαφος και επανέλθετε αργά στην όρθια θέση.

3. Όρθιες πλάγιες άρσεις γονάτων (Standing Side Knee Lifts)

«Η συγκεκριμένη άσκηση ενεργοποιεί τον ορθό και τον εγκάρσιο κοιλιακό μυ, καθώς και τους πλάγιους κοιλιακούς. Παράλληλα, γυμνάζει τους καμπτήρες των ισχίων, προετοιμάζοντας το σώμα για δραστηριότητες όπως το περπάτημα και το ανέβασμα σκάλας», σημειώνει η Borchert.

Επιπλέον, η ελαφριά στήριξη στον πάγκο μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την ισορροπία σας. Για μεγαλύτερη ένταση, μπορείτε να αυξήσετε σταδιακά την ταχύτητα με την οποία σηκώνετε το γόνατο, μετατρέποντας την κίνηση σε μια ήπια καρδιοαναπνευστική άσκηση.

Σταθείτε όρθιοι απέναντι από τον πάγκο, με τα πόδια ανοιχτά στο πλάτος των γοφών. Ακουμπήστε ελαφρά τα χέρια σας στην επιφάνειά του για υποστήριξη. Μεταφέρετε το βάρος σας στο αριστερό πόδι και λυγίστε το δεξί γόνατο, σηκώνοντάς το προς τα πλάγια. Κατεβάστε αργά το πόδι σας, διατηρώντας τον έλεγχο της κίνησης. Επαναλάβετε με το άλλο πόδι. Συνεχίστε εναλλάσσοντας τα δύο πόδια.

4. Ισομετρική σύσφιξη του κορμού ενώ πλένετε τα πιάτα (Isometric Brace)

Αυτή η άσκηση έχει το πλεονέκτημα ότι εντάσσεται εύκολα σε μια καθημερινή δραστηριότητα, χωρίς να χρειάζεται να αφιερώσετε επιπλέον χρόνο στη γυμναστική. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιείτε συνειδητά τους μυς του κορμού σας όσο πλένετε τα πιάτα.

Καθώς πλένετε τα πιάτα, σφίξτε τους κοιλιακούς σας σαν να προετοιμάζεστε να δεχτείτε ένα ελαφρύ χτύπημα στην κοιλιά. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή, διατηρώντας τον κορμό σας σταθερό και ενεργοποιώντας τους πλάγιους κοιλιακούς. Συνεχίστε να αναπνέετε κανονικά, διατηρώντας τη σύσφιξη της κοιλιάς όσο πλένετε τα πιάτα.

Χαλαρώστε πριν συνεχίσετε με το επόμενο πιάτο. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να ολοκληρώσετε το πλύσιμο των πιάτων, ενεργοποιώντας σταδιακά τους μυς του κορμού σας.