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Πώς να φοράτε τις μάλλινες μπλούζες χωρίς να σας «τσιμπάνε» - 5 tips

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Πώς να φοράτε τις μάλλινες μπλούζες χωρίς να σας «τσιμπάνε» - 5 tips
pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Σάββατο, 14/11/2026 - 08:14

Τα μάλλινα ρούχα είναι από τις καλύτερες επιλογές για τον χειμώνα, ωστόσο πολλοί νιώθουν να τους «τσιμπάνε» όταν τα φορούν.

Με τη σωστή φροντίδα τα μάλλινα ρούχα μπορούν να γίνουν πιο μαλακά και πιο άνετα όταν τα φοράτε, χωρίς την ενοχλητική αίσθηση «τσιμπήματος» στο δέρμα.

Το μαλλί προκαλεί φαγούρα εξαιτίας των χοντρών ινών που ερεθίζουν το δέρμα. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια της ίνας, τόσο περισσότερο «τσιμπάει» το δέρμα. Τα πιο μαλακά είδη μαλλιού, όπως το Merino, το κασμίρ και το αλπακά, έχουν λεπτότερες ίνες, γεγονός που τα καθιστά πολύ πιο άνετα.

5 tips για να μην σας «τσιμπάνε» οι μάλλινες μπλούζες

1. Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό κατάλληλο για μάλλινα

Τα κοινά απορρυπαντικά αφαιρούν τα φυσικά έλαια από το μαλλί, κάνοντας τις ίνες πιο τραχιές. Για να διατηρήσετε τη μαλακή υφή του μαλλιού, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα απορρυπαντικό ειδικό για μάλλινα ή ευαίσθητα ρούχα.

2. Ξεβγάλτε με κρύο νερό

Το ζεστό νερό μπορεί να ανασηκώσει τις ίνες του μαλλιού, αυξάνοντας την τραχύτητά τους. Γι’ αυτό θα πρέπει να ξεβγάζετε πάντα τα μάλλινα με κρύο νερό, ώστε να «σφίξουν» οι ίνες και η υφή τους να γίνει πιο λεία.

3. Δοκιμάστε τη χρήση μαλακτικού μαλλιών

Το μαλακτικό μαλλιών μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματικό για τα μάλλινα ρούχα. Διαλύστε μια μικρή ποσότητα μαλακτικού σε δροσερό νερό. Μουλιάστε το μάλλινο ρούχο για 15 με 30 λεπτά. Ξεβγάλτε πολύ καλά και απλώστε το οριζόντια για να στεγνώσει. Αυτή η μέθοδος λειαίνει τις ίνες, μειώνοντας την αίσθηση «τσιμπήματος» ή φαγούρας.

4. Χρησιμοποιήστε λευκό ξίδι για επιπλέον απαλότητα

Τα υπολείμματα απορρυπαντικού μπορούν, με την πάροδο του χρόνου, να κάνουν το μαλλί άκαμπτο. Το λευκό ξίδι απομακρύνει με φυσικό τρόπο τα συσσωρευμένα κατάλοιπα του απορρυπαντικού, βοηθώντας παράλληλα τις ίνες του μαλλιού να γίνουν πιο απαλές. Προσθέστε μισό φλιτζάνι λευκό ξίδι στο νερό του ξεβγάλματος (το οποίο πρέπει να είναι κρύο). Μουλιάστε το ρούχο για 20 λεπτά και στη συνέχεια ξεβγάλτε πολύ καλά.

5. Καταψύξτε τα μάλλινα για να μειώσετε τον ερεθισμό στο δέρμα

Ένα ασυνήθιστο αλλά αποτελεσματικό κόλπο είναι η κατάψυξη των μάλλινων ρούχων. Αυτή η τακτική βοηθά στο «σφίξιμο» των ινών, μειώνοντας την τραχύτητά τους. Βρέξτε ελαφρώς το μάλλινο ρούχο. Τοποθετήστε το σε μια πλαστική σακούλα που κλείνει αεροστεγώς και βάλτε το στην κατάψυξη για 24 ώρες. Αφήστε το να στεγνώσει τελείως στον αέρα πριν το φορέσετε.

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Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2026 - 03:21

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