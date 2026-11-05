Αλλεργία στα φιστίκια: Η διάγνωση σε βρέφη δεν σημαίνει διά βίου αποχή

Αυστραλιανή μελέτη ανατρέπει όσα γνωρίζουμε έως τώρα για το πώς επηρεάζονται τα παιδιά από την αλλεργία στα φιστίκια.

Μία νέα μελέτη Αυστραλών ερευνητών έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζουμε έως τώρα για την αλλεργία από την κατανάλωση φιστικιών στα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη επισημαίνει ότι το ένα τρίτο των βρεφών που θεωρείται ότι έχουν αλλεργία στα φιστίκια ενδέχεται, να «απαλλαχθούν» από αυτήν στην πορεία της ζωής τους. Η μελέτη χρησιμοποίησε ως δείγμα περισσότερα από 1000 βρέφη, και σύμφωνα με τα συμπεράσματά της θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στην αντιμετώπιση των αλλεργιών στα παιδιά.

Τι συμπτώματα μπορεί να παρουσιάσει ένα παιδί με αλλεργία στα φιστίκια

Η αλλεργία στα φιστίκια αποτελεί τη συχνότερη μορφή τροφικής αλλεργίας και είναι γνωστό ότι επηρεάζει έως και το 3% των παιδιών στις δυτικές χώρες. Η Αυστραλία καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά παιδικών τροφικών αλλεργιών παγκοσμίως, με την αλλεργία στα φιστίκια να επηρεάζει περίπου ένα στα 30 παιδιά.

Η αλλεργία προκαλείται από μια υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού σε πρωτεΐνες που βρίσκονται στα φιστίκια. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν μέσα σε λίγα λεπτά έως δύο ώρες από την έκθεση και κυμαίνονται από ήπια –όπως κνησμός ή πρήξιμο στα χείλη και τη γλώσσα– έως πιο σοβαρά, που ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή του παιδιού, όπως συριγμός, δύσπνοια ή αίσθημα σφιξίματος στο λαιμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αναφυλαξία.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Ένα εθνικό πρόγραμμα στην Αυστραλία —το πρώτο του είδους του παγκοσμίως— αποκάλυψε ότι, για περισσότερα από το ένα τρίτο των βρεφών που θεωρούνταν ότι έχουν αλλεργία στα φιστίκια, η αρχική διάγνωση μπορεί να μην ισχύει στην πορεία της ζωής τους.

Ερευνητές, μεταξύ των οποίων και επιστήμονες από το Εθνικό Κέντρο Αριστείας για τις Αλλεργίες (National Allergy Centre of Excellence - NACE) σε συνεργασία με 10 δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αυστραλία, διαπίστωσαν ότι το 35% των βρεφών που είχαν παρουσιάσει πρόσφατα αντίδραση στα φιστίκια και είχαν θετικό αποτέλεσμα σε αλλεργιολογικό τεστ, δεν εμφάνισαν καμία αντίδραση κατά τη διάρκεια μιας δοκιμασίας πρόκλησης τροφής (oral food challenge).

Συνολικά, η μελέτη αξιολόγησε 1.275 βρέφη ηλικίας κάτω των 18 μηνών. Περισσότερα από 750 παιδιά που συμμετείχαν στη μελέτη υποβλήθηκαν σε δοκιμασία πρόκλησης τροφής (oral food challenge), κατά την οποία έλαβαν αυξανόμενες δόσεις φιστικιού υπό ιατρική επίβλεψη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα υπάρξει αλλεργική αντίδραση.

«Η δοκιμασία πρόκλησης τροφής θα πρέπει να εξετάζεται ως τακτική πρακτική κατά την αξιολόγηση της αλλεργίας στα φιστίκια σε βρέφη», έγραψαν οι επιστήμονες στο περιοδικό Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

Αν και το 65% των βρεφών εμφάνισε αντίδραση –με το 12% να παρουσιάζει αναφυλαξία–, όλα τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν με ασφάλεια από τις ομάδες που διενεργούσαν τις δοκιμασίες πρόκλησης τροφής, ανέφεραν οι ερευνητές.

Το υπόλοιπο 35% των παιδιών που συμμετείχαν στη μελέτη και δεν εμφάνισαν αντίδραση κρίθηκε ότι παρουσιάζουν ανοχή στα φιστίκια, με αποτέλεσμα να μπορεί να διαγραφεί η διάγνωση της αλλεργίας από το ιατρικό τους ιστορικό, σημειώνεται στη μελέτη.

Αν δεν υπήρχε η δοκιμασία πρόκλησης τροφής, τα παιδιά αυτά πιθανότατα θα συνέχιζαν να αποφεύγουν τα φιστίκια, υπό το φόβο συνεπειών στην υγεία τους.

Τι δείχνουν τα ευρήματα της μελέτης

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της επιβεβαίωσης μιας αλλεργίας στα φιστίκια μέσω μιας προσεκτικά ελεγχόμενης δοκιμασίας πρόκλησης τροφής, προτού τα παιδιά ενταχθούν σε μακροχρόνια θεραπεία.

«Διαπιστώσαμε ότι περισσότερα από το ένα τρίτο των βρεφών, για τα οποία υπήρχε υποψία αλλεργίας στα φιστίκια βάσει του ιστορικού τους και των αρχικών εξετάσεων, δεν εμφάνισαν πλέον αντίδραση όταν υποβλήθηκαν σε ελεγχόμενη δοκιμασία πρόκλησης τροφής», δήλωσε ο Tim Brettig, κύριος συντάκτης της μελέτης από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Παίδων Murdoch (Murdoch Children's Research Institute) στη Βικτώρια.

«Η δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού αυτών των παιδιών τους επιτρέπει να αποφύγουν μια περιττή διάγνωση αλλεργίας, καθώς και το βάρος της αποφυγής των φιστικιών», ανέφερε ο Δρ Brettig. Στα παιδιά που εμφάνισαν αλλεργική αντίδραση κατά τη διάρκεια της μελέτης χορηγήθηκε στοματική ανοσοθεραπεία για τα φιστίκια — μια θεραπεία που περιλαμβάνει τη λήψη καθημερινών δόσεων φιστικιού με στόχο την ανάπτυξη ανοχής. Περίπου το 97% εξ αυτών ξεκίνησε επιτυχώς τη θεραπεία, λαμβάνοντας μία δόση που καθορίστηκε με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμασίας πρόκλησης.