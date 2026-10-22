Ιλαρά: Δραματική αύξηση των κρουσμάτων σε παιδιά κάτω των 5 ετών παγκοσμίως

Παγκόσμια έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature Medicine» διαπιστώνει αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς σε παιδιά κάτω των πέντε ετών κατά 40% το 2023 σε σχέση με το 2019 και ταυτόχρονη μείωση των εμβολιασμών.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής το ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον «Institute for Health Metrics and Evaluation» (IHME), εξέτασαν - σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ - τα περιστατικά ιλαράς, τους θανάτους και τα κενά στον εμβολιασμό παιδιών κάτω των πέντε ετών σε 204 χώρες και επικράτειες κατά την περίοδο 2019-2023.

Όπως υπολόγισαν, 15,6 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών νόσησαν από ιλαρά το 2023, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα 11,1 εκατομμύρια του 2019. Πρόκειται για οπισθοδρόμηση, την ώρα που κατά την περίοδο μεταξύ 1990 και 2019 καταγράφηκε μείωση των κρουσμάτων ιλαράς κατά σχεδόν 80% παγκοσμίως. Επίσης, οι εκτιμώμενοι θάνατοι αυξήθηκαν από περίπου 105.000 το 2019 σε 118.000 το 2023.

Την ίδια ώρα, η παγκόσμια εμβολιαστική κάλυψη με την πρώτη δόση κατά της ιλαράς παρέμεινε χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2019 φτάνοντας το 81% το 2023 έναντι 83,6% το 2019, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ περιοχών. Εκτιμάται ότι 23,7 εκατομμύρια βρέφη δεν έλαβαν την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της ιλαράς το 2023, δηλαδή περίπου 1,7 εκατομμύρια παιδιά περισσότερα σε σχέση με το 2019. Περίπου τα μισά από αυτά βρίσκονταν στην υποσαχάρια Αφρική και περίπου το 20% στη νότια Ασία. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι πρόσφατες εξάρσεις στις ΗΠΑ δείχνουν ότι η ιλαρά μπορεί να επανεμφανιστεί σε χώρες υψηλού εισοδήματος, όπου δημιουργούνται κενά στην ανοσία.