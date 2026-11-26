Η ουπαδακιτινίμπη (Rinvoq), ένας εκλεκτικός από του στόματος αναστολέας JAK, εγκρίθηκε από τον FDA για τη θεραπεία παιδιατρικών και ενήλικων ασθενών, ηλικίας 12 ετών και άνω, με μη τμηματική λεύκη – την πιο συχνή μορφή της πάθησης.

Η ουπαδακιτινίμπη είχε εγκριθεί προηγουμένως στις ΗΠΑ για τη μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα (σε άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω), καθώς και για διάφορες άλλες ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένης της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της ψωριασικής αρθρίτιδας και της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας. Η παρασκευάστρια εταιρεία, AbbVie, ανακοίνωσε την έγκριση τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026. Πρόκειται για την πρώτη συστημική θεραπεία στις ΗΠΑ που εγκρίνεται για την αντιμετώπιση της λεύκης. Το 2022, ο FDA ενέκρινε τη ρουξολιτινίμπη (Opzelura) σε μορφή κρέμας για τη θεραπεία της μη τμηματικής λεύκης στην ίδια ηλικιακή ομάδα.

Αντί να εστιάζει σε μεμονωμένες περιοχές αποχρωματισμού, η θεραπεία αντιμετωπίζει τη νόσο με ευρύτερο τρόπο, δήλωσε ο Seemal R. Desai, MD, πρόεδρος του Global Vitiligo Foundation και ιδρυτής του Innovative Dermatology στο Ντάλας, σε ανακοίνωση της AbbVie σχετικά με την έγκριση. Ο ίδιος συμμετείχε ως ερευνητής στις κλινικές δοκιμές φάσης 3 «Viti-Up», οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την έγκριση της ένδειξης για τη λεύκη.

Σύμφωνα με την AbbVie, το προφίλ ασφάλειας του upadacitinib και στις δύο μελέτες φάσης 3 «Viti-Up» ήταν, σε γενικές γραμμές, παρόμοιο με εκείνο που έχει παρατηρηθεί για τις ενδείξεις που είχαν εγκριθεί προηγουμένως. Στις δύο κλινικές δοκιμές, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας —και οι οποίες εμφανίστηκαν στο 5% ή περισσότερο των συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε ομάδα— περιλάμβαναν λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ακμή, ρινοφαρυγγίτιδα και κεφαλαλγία, βάσει δεδομένων που παρουσιάστηκαν στο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας τον Μάρτιο του 2026.

Στη μελέτη Viti-Up-1, καταγράφηκαν τέσσερις σοβαρές λοιμώξεις στην ομάδα που έλαβε το υπό εξέταση φάρμακο (βρογχίτιδα και γρίπη σε έναν ασθενή, καθώς και επιπλεγμένη σκωληκοειδίτιδα και λοίμωξη από ιό παραγρίπης σε άλλους ασθενείς). Κανένα από αυτά τα περιστατικά δεν οδήγησε σε διακοπή της συμμετοχής στη μελέτη. Οι πληροφορίες ασφάλειας για το upadacitinib περιλαμβάνουν μια ειδική προειδοποίηση σε πλαίσιο (boxed warning) σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών λοιμώξεων, θανάτου, κακοηθειών, σοβαρών ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβάντων και θρόμβωσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας —μια προειδοποίηση που περιλαμβάνεται στη σήμανση όλων των αναστολέων JAK.