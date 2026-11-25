Η κανέλα μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του σακχάρου και να συμβάλει στην καλύτερη μεταβολική υγεία κατά την εμμηνόπαυση .

Η εμμηνόπαυση φέρνει αλλαγές που επηρεάζουν την καθημερινότητά σας, από τον ύπνο και την ενέργεια μέχρι το βάρος σας. Οι εξάψεις μπορεί να σας ξυπνούν τη νύχτα, το απόγευμα να αισθάνεστε εξάντληση και το τζιν που φορούσατε πέρυσι να σας στενεύει πλέον στη μέση. Η ορμονική θεραπεία και άλλες ιατρικές θεραπείες παραμένουν οι αποτελεσματικότερες επιλογές για πολλά από αυτά τα συμπτώματα. Παράλληλα, όμως, σημασία έχουν και οι μικρές επιλογές που κάνετε καθημερινά στη διατροφή σας, ακόμη και τα μπαχαρικά που προσθέτετε στο φαγητό.

Η κανέλα ξεχωρίζει για τα πιθανά οφέλη της σε αυτή τη φάση της ζωής. Δεν θα σταματήσει μια έξαψη, ούτε μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική φροντίδα. Ωστόσο, οι επιδράσεις της στο σάκχαρο που έχουν καταγραφεί σε μελέτες, τα αντιοξειδωτικά της και η πιθανή συμβολή της στην υγεία του εντέρου σχετίζονται με αρκετές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους αναδεικνύεται ως η πρώτη επιλογή ανάμεσα στα μπαχαρικά για την περίοδο αυτή.

Γιατί η κανέλα ξεχωρίζει στην εμμηνόπαυση

Οι μελέτες δεν έχουν δείξει ότι η κανέλα μειώνει άμεσα τις εξάψεις ή τις νυχτερινές εφιδρώσεις. Τα πιθανά οφέλη της αφορούν άλλες αλλαγές που συμβαίνουν στον οργανισμό. Καθώς τα οιστρογόνα μειώνονται, μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος αντίστασης στην ινσουλίνη, συσσώρευσης λίπους στην κοιλιά και καρδιαγγειακών παθήσεων. Η κανέλα ενδέχεται να βοηθήσει σε ορισμένους από αυτούς τους τομείς, ενώ μπορείτε εύκολα να την προσθέσετε σε τρόφιμα που ήδη καταναλώνετε.

Μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του σακχάρου

Τα οιστρογόνα βοηθούν τον οργανισμό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην ινσουλίνη. Όταν τα επίπεδά τους πέφτουν, η ανταπόκριση αυτή μπορεί να εξασθενήσει.

«Κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση, οι γυναίκες μπορεί να αναπτύξουν μεγαλύτερη αντίσταση στην ινσουλίνη», εξήγησε στο Eating Well η Autumn Enloe, διαιτολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου. Με τον καιρό, η αντίσταση στην ινσουλίνη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, τα συμπληρώματα κανέλας ενδέχεται να βελτιώνουν το σάκχαρο νηστείας και τα επίπεδα των λιπιδίων στο αίμα σε άτομα με μεταβολικά νοσήματα. Τα πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί σε άτομα με διαβήτη ή μεταβολικό σύνδρομο. Η λήψη τους μπορεί επίσης να συμβάλλει στη μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη, στη βελτίωση της αντιοξειδωτικής άμυνας του οργανισμού και στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι η κανέλα μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στη θεραπεία, χωρίς να την αντικαθιστά.

Σημασία, όμως, δεν έχει μόνο το σάκχαρο νηστείας, αλλά και το πώς διαμορφώνεται μετά το φαγητό.

«Η κατανάλωση κανέλας έχει συσχετιστεί με χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου μετά τα γεύματα, κάτι που έχει σημασία για τη μεταβολική υγεία των γυναικών στην εμμηνόπαυση», τόνισε η Jenna Braddock, διαιτολόγος με πιστοποίηση στην αθλητική διατροφή.

Όταν το σάκχαρο παραμένει πιο σταθερό μετά τα γεύματα, ενδέχεται να περιορίζονται και οι απότομες πτώσεις της ενέργειας. Παράλληλα, αποφεύγονται οι μεγάλες διακυμάνσεις που, σε βάθος χρόνου, μπορούν να επιβαρύνουν τη μεταβολική υγεία.

Περιέχει φυτικές ουσίες με προστατευτική δράση

Μετά την εμμηνόπαυση, ο κίνδυνος καρδιαγγειακών παθήσεων μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει επειδή μειώνεται η προστατευτική δράση των οιστρογόνων στα αιμοφόρα αγγεία.

«Η κανέλα είναι πλούσια σε πολυφαινόλες, αντιοξειδωτικές ουσίες που μπορούν να ωφελήσουν την καρδιά και τον εγκέφαλο και να συμβάλουν στον περιορισμό της φλεγμονής», επισήμανε η Enloe.

Ορισμένες μελέτες έχουν συνδέσει την κατανάλωση κανέλας με βελτίωση παραγόντων που σχετίζονται με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, όπως η χοληστερίνη, η αρτηριακή πίεση, η φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες. Τα οφέλη αυτά ενδέχεται να οφείλονται σε συστατικά της, όπως η κινναμαλδεΰδη και οι πολυφαινόλες. Οι ενώσεις αυτές φαίνεται ότι βοηθούν τα αγγεία να λειτουργούν καλύτερα και περιορίζουν διεργασίες που συμβάλλουν στην εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων.

Όμως, οι επιδράσεις είναι μικρές και δεν επιβεβαιώνονται με την ίδια συνέπεια σε όλες τις μελέτες. Επομένως, η κανέλα μπορεί να αποτελέσει μια ωφέλιμη προσθήκη στη διατροφή σας, χωρίς να προσφέρει από μόνη της λύση.

Ωφελεί την υγεία του εντέρου

Η επίδραση της κανέλας στο έντερο είναι το νεότερο από αυτά τα πεδία έρευνας και εκείνο για το οποίο υπάρχουν οι περισσότερες αβεβαιότητες. Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από μελέτες σε ζώα και εργαστηριακά πειράματα, εντούτοις υποδεικνύουν μια ενδιαφέρουσα πιθανή σύνδεση.

«Η κατανάλωση κανέλας μπορεί να αυξήσει την ποικιλομορφία του εντερικού μικροβιώματος, έναν ακόμη παράγοντα που ενδέχεται να βοηθά τις γυναίκες να διαχειριστούν καλύτερα τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης», ανέφερε η Braddock. «Η μεγαλύτερη ποικιλία μικροοργανισμών συνδέεται με ένα υγιές έντερο και συμβάλλει στην επανακυκλοφορία των οιστρογόνων μέσω του εντέρου, σε μια περίοδο κατά την οποία τα επίπεδα αυτών των ορμονών μειώνονται».

Η κανέλα ενδέχεται να συμβάλλει σε αυτές τις επιδράσεις ευνοώντας την ανάπτυξη ωφέλιμων βακτηρίων, περιορίζοντας ορισμένους μικροοργανισμούς που μπορούν να γίνουν επιβλαβείς υπό κατάλληλες συνθήκες και ενισχύοντας τον εντερικό φραγμό.

Προς το παρόν, πρόκειται για ένα πιθανό όφελος που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση και όχι για κάτι που έχει αποδειχθεί.

Ποιοι μπορούν να καταναλώνουν κανέλα

Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να καταναλώνουν με ασφάλεια κανέλα στις ποσότητες που χρησιμοποιούνται συνήθως στη μαγειρική. Σημασία, όμως, έχει το είδος που επιλέγετε.

Η κανέλα κασσία, η πιο συνηθισμένη στα σούπερ μάρκετ, περιέχει κουμαρίνη. Σε μεγάλες ποσότητες, η ουσία αυτή μπορεί να βλάψει το συκώτι. Για ορισμένους ανθρώπους, ακόμη και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα κασσία την ημέρα μπορεί να αρκεί για να ξεπεραστεί το ανεκτό ημερήσιο όριο πρόσληψης κουμαρίνης.

Η κανέλα Κεϋλάνης περιέχει πολύ λιγότερη κουμαρίνη και αποτελεί προτιμότερη επιλογή εάν χρησιμοποιείτε κανέλα καθημερινά.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις.

• Έχετε ηπατική νόσο. Η κουμαρίνη μεταβολίζεται στο ήπαρ, γι’ αυτό προτιμήστε κανέλα Κεϋλάνης και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για την ποσότητα που μπορείτε να καταναλώνετε με ασφάλεια.

• Παίρνετε φάρμακα για τον διαβήτη. Η κανέλα μπορεί να μειώσει το σάκχαρο. Η λήψη της σε υψηλές δόσεις, μαζί με αντιδιαβητική αγωγή, θα μπορούσε να προκαλέσει υπερβολική πτώση του σακχάρου.

• Σκέφτεστε να πάρετε συμπλήρωμα κανέλας. Τα συμπληρώματα παρέχουν πολύ μεγαλύτερες δόσεις από εκείνες που λαμβάνετε μέσω του φαγητού, ενώ η ποιότητά τους διαφέρει. Συζητήστε με τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε τη λήψη τους.

• Έχετε ευαισθησία στην κανέλα. Σε ορισμένους ανθρώπους προκαλεί ερεθισμό στο στόμα ή αλλεργικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα όταν καταναλώνεται σε τσίχλες, καραμέλες ή χρησιμοποιείται σε μορφή ελαίου.