Η καθαριότητα της ηλεκτρικής σκούπας που χρησιμοποιούμε στο σπίτι είναι σημαντική και δεν θα πρέπει να την αμελούμε.

Για να εξασφαλίσετε ότι η ηλεκτρική σας σκούπα θα είναι λειτουργική και αποτελεσματική για πολλά χρόνια θα πρέπει να φροντίζετε για την καθαριότητά της ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι New York Times παρουσιάζουν τον παρακάτω χρήσιμο οδηγό.

Τι θα χρειαστείτε:

- Ψαλίδι: Για να κόψετε μπερδεμένες τρίχες ή ίνες που έχουν τυλιχτεί γύρω από τον κύλινδρο της βούρτσας.

- Πεπιεσμένο αέρα: Για γρήγορο καθαρισμό σκονισμένων επιφανειών και απομάκρυνση συσσωρευμένων ρύπων από δυσπρόσιτα σημεία.

- Μικρή βούρτσα (ή οδοντόβουρτσα): Αν και δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο ο πεπιεσμένος αέρας, παραμένει μια ικανοποιητική λύση για την αφαίρεση της σκόνης.

- Σύρματα καθαρισμού: Για τα δυσπρόσιτα σημεία.

- Νωπό πανί ή σφουγγάρι: Για το σκούπισμα και την απομάκρυνση της βρωμιάς.

- Φακό: Για να εντοπίσετε ευκολότερα τυχόν σημεία που θέλουν σχολαστικό καθάρισμα.

- Γάντια εργασίας: Για να προστατέψετε τα χέρια σας από τη σκόνη και τη βρωμιά.

- Μάσκα: Για να εμποδίσετε την είσοδο σκόνης στη μύτη σας.

Τι να προσέξετε:

Νέα σακούλα: Οι περισσότερες ηλεκτρικές σκούπες σήμερα είναι χωρίς σακούλα, αλλά ορισμένες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν σακούλες.

Νέο φίλτρο: Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρικές σκούπες διαθέτουν φίλτρα που πλένονται, αλλά ορισμένες χρησιμοποιούν φίλτρα μιας χρήσης.

Νέος ιμάντας: Οι περισσότερες ηλεκτρικές σκούπες χρησιμοποιούν ιμάντες μεγάλης διάρκειας ζωής —ή, τουλάχιστον, πολύ ανθεκτικούς— για την κίνηση του κυλίνδρου της βούρτσας, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται περιστασιακή αντικατάσταση.

Τι να κάνετε:

- Απομακρύνετε τη σκόνη και τους ρύπους

Καθώς εξετάζετε τα κρυμμένα σημεία της ηλεκτρικής σκούπας, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία για να καθαρίσετε με βούρτσα, πεπιεσμένο αέρα ή ένα νωπό πανί τυχόν συσσωρευμένες ακαθαρσίες που θα εντοπίσετε στο εσωτερικό της. Αφήστε τα εξαρτήματα που καθαρίσατε με νωπό πανί να στεγνώσουν για 24 ώρες —κατά προτίμηση στον ήλιο— προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

- Αδειάστε τον κάδο (ή αντικαταστήστε τη σακούλα)

Ίσως αυτό να φαντάζει τόσο αυτονόητο που δεν χρειάζεται καν αναφορά, ωστόσο ορισμένοι δεν αντιλαμβάνονται πόσο κρίσιμο είναι αυτό το βήμα. Η λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας απαιτεί τη ροή αέρα, ενώ ένας υπερπλήρης κάδος ή μια γεμάτη σακούλα εμποδίζουν αυτή τη ροή.

- Πλύνετε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα

Κάθε φίλτρο ηλεκτρικής σκούπας αργά ή γρήγορα θα φράξει από τη σκόνη, με αποτέλεσμα η συσκευή να χάσει την απορροφητική της ισχύ. Μάλιστα, ένα λερωμένο φίλτρο αρχίζει να περιορίζει σταδιακά και αθόρυβα την απόδοση καθαρισμού της σκούπας πολύ νωρίτερα. Οι περισσότεροι κατασκευαστές συνιστούν τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση των φίλτρων ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

- Ελέγξτε για «μπλοκαρισμένα» σημεία

Συνήθως, τα «μπλοκαρισμένα» σημεία δημιουργούνται όταν υπολείμματα εγκλωβίζονται στα στενά, ελικοειδή σημεία διέλευσης στο εσωτερικό της ηλεκτρικής σκούπας. Ένα συνηθισμένο σημείο, για παράδειγμα, είναι ο αγωγός εισαγωγής στην κεφαλή καθαρισμού. Στις όρθιες ηλεκτρικές σκούπες (τύπου stick), το σημείο ένωσης του σωλήνα με τον κάδο συλλογής σκόνης θέλει προσοχή.

Αν υποψιάζεστε ότι υπάρχει κάποιο «μπλοκάρισμα», ελέγξτε πρώτα αυτά τα σημεία διέλευσης. Αποσυνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες ή την κεφαλή καθαρισμού (αν είναι εφικτό) και αναζητήστε τυχόν «θυρίδες πρόσβασης» που μπορεί να διαθέτει η συσκευή — πρόκειται για σημεία όπου είναι πιθανό να συσσωρευτούν ακαθαρσίες. Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια ή συσσωρεύσεις υλικών με το χέρι, χρησιμοποιώντας ένα βουρτσάκι καθαρισμού ή ένα σπρέι πεπιεσμένου αέρα. Αν δεν εντοπίσετε κάτι, δοκιμάστε να ρίξετε φως με έναν φακό βαθύτερα στο εσωτερικό της συσκευής.

- Αποσυναρμολογήστε τον κύλινδρο βούρτσας

Αν έχετε κατοικίδια στο σπίτι ή μακριά μαλλιά, είναι πολύ πιθανό ορισμένες τρίχες να έχουν τυλιχτεί γύρω από την περιστρεφόμενη βούρτσα της ηλεκτρικής σκούπας. Επίσης, μπορεί να μπλεχτούν νήματα ή κλωστές. Με την πάροδο του χρόνου, τέτοιου είδους υπολείμματα καλύπτουν όλο και μεγαλύτερο μέρος από τις τρίχες της βούρτσας, εμποδίζοντάς την να λειτουργεί αποτελεσματικά στα χαλιά. Σε ακραίες περιπτώσεις, οι τυλιγμένες τρίχες μπορεί να εμποδίσουν την ελεύθερη περιστροφή της βούρτσα, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει θραύση του ιμάντα κίνησης ή ζημιά στα ρουλεμάν — βλάβες που απαιτούν επισκευή, συνεπάγονται επιπλέον κόστος και ταλαιπωρία, και θα μπορούσαν πιθανότατα να αποφευχθούν με την τακτική συντήρηση. Επιπλέον, οι τυλιγμένες τρίχες αναγκάζουν τη συσκευή να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια, με αποτέλεσμα να εξαντλείται γρηγορότερα η μπαταρία (στις ασύρματες σκούπες stick ή χειρός) και να επιβαρύνεται περισσότερο το μοτέρ.

Ένας απλός τρόπος για να απαλλαγείτε από τις τυλιγμένες τρίχες είναι να τις κόψετε με ένα ψαλίδι ή ένα κοπίδι. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν μια μικρή εγκοπή κατά μήκος της βούρτσας, η οποία χρησιμεύει ως οδηγός για το εργαλείο κοπής.

- Λεπτομερέστερη συντήρηση

Τις περισσότερες φορές, ο βασικός αλλά σχολαστικός καθαρισμός που προαναφέρθηκε αρκεί για να επαναφέρει την ηλεκτρική σκούπα σε άριστη κατάσταση.

Ωστόσο, αν εξακολουθείτε να μην έχετε ικανοποιητική απόδοση, αν η συσκευή διακόπτει τη λειτουργία της ή αν δεν ξεκινά καθόλου, υπάρχουν ορισμένοι άλλοι παράγοντες που πρέπει να εξετάσετε:

1. Αν οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί (σε μοντέλα που λειτουργούν με μπαταρία) ή υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα στο σύστημα φόρτισης.

2. Στην περίπτωση μιας ρομποτικής σκούπας, ένας λερωμένος αισθητήρας μπορεί να προκαλέσει ασυνήθιστη συμπεριφορά στη συσκευή.

3. Ένας ραγισμένος σωλήνας επιτρέπει τη διαρροή αέρα, μειώνοντας έτσι την απορροφητική ισχύ.

4. Αν έχει υποστεί βλάβη είτε ο ιμάντας (η επισκευή του οποίου είναι οικονομική) είτε ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης της βούρτσας (κάτι πιο δαπανηρό).

5. Υπάρχει κάποιο «αόρατο» φράξιμο στη σακούλα ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε υπολείμματα όπως αλεύρι, σκόνη γύψου ή άλλες λεπτόκοκκες, λευκές και κολλώδεις ουσίες. Τέτοιου είδους φραξίματα εντοπίζονται δύσκολα, αλλά λειτουργούν σαν τσιμέντο, εμποδίζοντας τη ροή του αέρα.