Κάθε ρούχο θέλει ειδική θερμοκρασία για να σιδερωθεί. Επειδή όμως, λάθη γίνονται, πολλές φορές μπορεί να μην υπολογίσουμε σωστά τη θερμοκρασία και στην προσπάθεια να σιδερώσουμε ένα ρούχο, το ύφασμα να «κολλήσει» στο σίδερο και να καεί. Αυτά τα υπολείμματα καμένου ρούχου πάνω στην επιφάνεια του σίδερου είναι δύσκολο να αφαιρεθούν. Ωστόσο, υπάρχει ένα «κόλπο», το οποίο υπόσχεται να κάνει το σίδερό σας, σαν καινούριο.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ζεστάνετε το σίδερό σας και στη συνέχεια να το βγάλετε από την πρίζα. Κρατώντας με τσιμπιδάκι ή πένσα ένα χάπι Panadol, θα πρέπει να το τρίψετε πάνω στις περιοχές του σίδερου όπου υπάρχουν τα σημάδια καψίματος. Θα πρέπει βέβαια να προσέχετε ιδιαίτερα για να μην κάψετε τα χέρια σας. Επίσης, είναι προτιμότερο να μην δοκιμάσετε αυτό τον τρόπο καθαρισμού κοντά ή γύρω από παιδιά, ενώ ο χώρος καλό είναι να αερίζεται σε περίπτωση αναθυμιάσεων και δυσάρεστων οσμών.

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την παραπάνω μέθοδο, υπάρχει και ο τρόπος καθαρισμού με μαγειρική σόδα. Θα φτιάξετε μία πάστα με δύο κουταλάκια μαγειρικής σόδας και νερό και θα την αλείψετε στην μαυρισμένη πλάκα του σίδερου. Θα λειτουργήσει ως λειαντικό και θα εξαφανίσει τους επίμονους μαύρους λεκέδες.

Με ένα μαλακό καθαρό πανάκι και με απαλές κινήσεις τρίψτε την πλάκα στα σημεία, όπου υπάρχει το πρόβλημα. Αφού σιγουρευτείτε για το επιθυμητό αποτέλεσμα, με ένα άλλο καθαρό νωπό πανάκι αφαιρέστε τα υπολείμματα. Μην ξεχάσετε με μία μπατονέτα να καθαρίσετε με τον ίδιο τρόπο και τις τρύπες του ατμού στον πάτο.

Αν πάλι, όλα τα παραπάνω δεν σας φαίνονται χρήσιμα, υπάρχει και ένας ακόμα τρόπος. Πολύ πιο απλός. Αν οι λεκέδες δεν έχουν μείνει καιρό και η ζημιά δεν είναι πολύ μεγάλη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό πιάτων. Ρίξτε μερικές σταγόνες μέσα σε ζεστό νερό και καθαρίστε τη λερωμένη πλάκα. Είναι ιδανικό και για τις τρύπες του ατμού που έχουν βουλώσει από την βρωμιά και τα άλατα.

Πάντως, να σημειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να αφήσετε το σίδερο να στεγνώσει καλά πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.