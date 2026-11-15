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Μπορούν τα προϊόντα κατά της εφίδρωσης να προκαλέσουν φθορές στα ρούχα σας;

Ευ Ζην
Μπορούν τα προϊόντα κατά της εφίδρωσης να προκαλέσουν φθορές στα ρούχα σας;
Pexels
Ελένη Νικολαδού
Κυριακή, 15/11/2026 - 08:15

Πως επηρεάζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα τα υφάσματα και πώς θα προστατεύσετε τα ρούχα σας.

Τα προϊόντα κατά της εφίδρωσης αποτελούν μέρος της καθημερινής περιποίησης πολλών ανθρώπων, καθώς συμβάλλουν στον περιορισμό της παραγωγής ιδρώτα και στον έλεγχο της υγρασίας στην περιοχή της μασχάλης. Ωστόσο, αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι η συστηματική χρήση τους μπορεί να αφήσει ανεπιθύμητα σημάδια στα ρούχα σας, προκαλώντας αλλοιώσεις τόσο στο χρώμα όσο και στην υφή των υφασμάτων.

Ειδικότερα, τα λευκά βαμβακερά φανελάκια και τα πουκάμισα ενδέχεται με την πάροδο του χρόνου να αποκτήσουν κιτρινωπούς λεκέδες, ενώ το ύφασμά τους μπορεί να γίνει πιο σκληρό και άκαμπτο. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με τη συσσώρευση υπολειμμάτων από τα προϊόντα κατά της εφίδρωσης, τα οποία αλληλεπιδρούν με τον ιδρώτα και τις ίνες των υφασμάτων.

Ποια προϊόντα κατά της εφίδρωσης προκαλούν μεγαλύτερη φθορά;

Δεν προκαλούν όλα τα προϊόντα τον ίδιο βαθμό φθοράς. Όσα έχουν κλινική ισχύ (clinical strength), καθώς είναι σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση της έντονης εφίδρωσης, είναι πιθανότερο να αφήσουν σημάδια στα ρούχα σε σύγκριση με τα συμβατικά προϊόντα.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και η ποσότητα που χρησιμοποιείτε. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα του προϊόντος που εφαρμόζετε στην περιοχή της μασχάλης, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να συσσωρευτούν υπολείμματα στο ύφασμα και να προκληθούν αλλοιώσεις.

Πως μπορείτε να προστατεύσετε τα ρούχα σας;

Παρότι δεν υπάρχει πάντα τρόπος να αποτρέψετε εντελώς τις φθορές, μπορείτε να περιορίσετε σημαντικά την εμφάνισή τους ακολουθώντας ορισμένες πρακτικές:

  • Πλένετε τα ρούχα αμέσως μετά τη χρήση. Προσπαθήστε να μην αφήνετε τα ρούχα άπλυτα για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση τους. Το πλύσιμο αμέσως μετά την αφαίρεσή τους μπορεί να περιορίσει τη συσσώρευση υπολειμμάτων και τη δημιουργία επίμονων λεκέδων.
  • Αποφεύγετε την υπερβολική ποσότητα προϊόντος. Εφαρμόζετε την απαραίτητη ποσότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Η μεγαλύτερη ποσότητα δεν σημαίνει απαραίτητα και καλύτερη προστασία από την εφίδρωση.
  • Δώστε προσοχή στα ευαίσθητα υφάσματα. Το μετάξι και η ρεγιόν (rayon) είναι επίσης ευάλωτα σε αλλοιώσεις από τα προϊόντα κατά της εφίδρωσης. Επομένως, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν φοράτε ρούχα από αυτά τα υλικά.

Τι είναι τα προστατευτικά μασχάλης και πώς βοηθούν;

Εάν παρατηρείτε συχνά λεκέδες στα ρούχα σας, μια πρακτική λύση είναι τα ειδικά προστατευτικά μασχάλης (underarm shields).

Πρόκειται για μικρά απορροφητικά επιθέματα που τοποθετούνται στο εσωτερικό των ρούχων, στην περιοχή της μασχάλης. Απορροφούν μέρος του ιδρώτα και λειτουργούν ως προστατευτικό φράγμα ανάμεσα στο σώμα και το ύφασμα, περιορίζοντας την άμεση επαφή του τελευταίου με την υγρασία και τα υπολείμματα των προϊόντων κατά της εφίδρωσης.

Αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμη επιλογή για ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι και η ρεγιόν, αλλά και για πουκάμισα ή άλλα ρούχα που θέλετε να διατηρήσετε σε καλή κατάσταση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η σωστή χρήση επομένως, των προϊόντων κατά της εφίδρωσης, η έγκαιρη φροντίδα των ρούχων και η αξιοποίηση προστατευτικών επιθεμάτων μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό των ανεπιθύμητων λεκέδων και στη διατήρηση της ποιότητας των υφασμάτων σας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 15/11/2026 - 01:42

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