Η παραδοσιακή συνταγή για μελομακάρονα - Το μυστικό για να βγαίνουν σαν της γιαγιάς

Βήμα - βήμα η συνταγή για τα μελομακάρονα που θα σας ταξιδέψει στα παλιά.

Τα μελομακάρονα είναι από τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα γλυκά και δεν λείπουν σχεδόν ποτέ από το γιορτινό τραπέζι. Με το χαρακτηριστικό άρωμα της κανέλας, του γαρίφαλου και του πορτοκαλιού, το πλούσιο σιρόπι και τα τραγανά καρύδια, αποτελούν μια από τις πιο παραδοσιακές γεύσεις των Χριστουγέννων.

Αν θέλετε να φτιάξετε σπιτικά μελομακάρονα που θυμίζουν εκείνα της γιαγιάς, η παρακάτω συνταγή είναι ιδανική. Το μυστικό βρίσκεται σε μια επιπλέον πινελιά μελιού στο τέλος, που κάνει τα μελομακάρονα ακόμα πιο λαχταριστά (δείτε το βήμα 13).

Υλικά για 20 έως 25 τεμάχια (2 αραιά ταψιά)

Στερεά υλικά

• 3 φλ. αλεύρι

• 1/2 φλ. ζάχαρη

• 1/2 κ.γ. αλάτι

• 1 1/4 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

• 1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα

• 1 1/4 κ.γ. κανέλα

• 1/2 κ.γ. γαρίφαλο

• 1 βανίλια

Υγρά υλικά

• 1 μεγάλο, ζουμερό πορτοκάλι (θα πολτοποιηθεί)

• 1/2 φλ. ελαιόλαδο

• 1/2 φλ. ηλιέλαιο ή αραβοσιτέλαιο

• 3 κ.σ. κονιάκ

• 1/4 φλ. χυμό πορτοκαλιού

Για το σιρόπι

• 1 1/2 φλ. ζάχαρη

• 1 1/2 φλ. νερό

• 3 καλά γεμάτες κ.σ. μέλι

• 1 ξυλάκι κανέλας

Για την επικάλυψη

• Επιπλέον μέλι

• 2/3 φλ. καρύδια

Εκτέλεση

1. Περάστε τα καρύδια από το μπλέντερ και αφαιρέστε τα.

2. Ετοιμάστε το πορτοκάλι. Πλύντε το πολύ καλά, κόψτε το στη μέση, αφαιρέστε τα κουκούτσια και περάστε το από το μπλέντερ μέχρι να γίνει πολτός.

3. Για το σιρόπι, βράστε όλα τα υλικά μέχρι να διαλυθούν εντελώς η ζάχαρη και το μέλι. Αφήστε το στην άκρη, χωρίς να αφαιρέσετε το ξυλάκι κανέλας.

4. Ανακατέψτε όλα τα στερεά υλικά.

5. Σε ξεχωριστό μπολ, βάλτε όλα τα υγρά υλικά και προσθέστε σταδιακά το μείγμα των στερεών.

6. Δουλέψτε το μείγμα όσο το δυνατόν λιγότερο, ίσα ίσα μέχρι να ομογενοποιηθεί.

7. Πλάστε τα μελομακάρονα σε μακρόστενο σχήμα, σαν σουτζουκάκια, και πιέστε τα ελαφρώς πάνω στον τρίφτη για να αποκτήσουν το χαρακτηριστικό σχέδιο.

8. Μεταφέρετέ τα σε ταψιά στρωμένα με λαδόκολλα.

9. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 25 λεπτά, ανάλογα με τον φούρνο σας. Τα μελομακάρονα πρέπει να γίνουν ελαφρώς τραγανά.

10. Σιροπιάστε τα αμέσως, σε δόσεις, αφήνοντάς τα στο σιρόπι για περίπου 2 λεπτά κάθε φορά.

11. Τοποθετήστε τα σε ένα σκεύος, χωρίς να καλύπτει το ένα το άλλο.

12. Αν περισσέψει λίγο σιρόπι, περιχύστε με αυτό τα μελομακάρονα.

13. Εφαρμόστε το μυστικό της γιαγιάς: περιχύστε τα με λίγο επιπλέον μέλι, σχηματίζοντας λεπτές γραμμές στην επιφάνειά τους.

14. Πασπαλίστε τα με τα καρύδια.

15. Αφήστε τα να κρυώσουν εντελώς για μερικές ώρες. Στη συνέχεια, μπορείτε να τα τοποθετήσετε σε στοίβες και να τα σερβίρετε.

Πηγή: 𝘉é𝘤𝘩𝘢𝘮𝘦𝘭𝘭𝘪𝘤𝘪𝘰𝘶𝘴 / Cookpad