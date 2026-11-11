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Τι είναι καλύτερο για το σάκχαρο, η βρώμη ή τα δημητριακά;

Ευ Ζην
Τι είναι καλύτερο για το σάκχαρο, η βρώμη ή τα δημητριακά;
stocking / magnific
Newsroom
Τετάρτη, 11/11/2026 - 19:47

Ένα ισορροπημένο πρωινό μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε τις απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου και να έχετε ενέργεια όλο το πρωί.

Αν προσπαθείτε να ρυθμίσετε το σάκχαρό σας, ίσως αναρωτιέστε τι είναι προτιμότερο να τρώτε το πρωί, βρώμη ή δημητριακά. Και τα δύο περιέχουν υδατάνθρακες, τους οποίους ο οργανισμός μετατρέπει σε γλυκόζη για να τους χρησιμοποιήσει ως πηγή ενέργειας. Το πόσο γρήγορα θα αυξηθεί όμως το σάκχαρό σας μετά το πρωινό εξαρτάται από τις φυτικές ίνες που περιέχει το τρόφιμο, την επεξεργασία που έχει υποστεί και όσα θα φάτε μαζί του.

Με τη βρώμη το σάκχαρο συνήθως ανεβαίνει πιο αργά

Η βρώμη θεωρείται συχνά καλή επιλογή για όσους θέλουν να διατηρούν σταθερό το σάκχαρό τους, χάρη στη β-γλυκάνη που περιέχει. Πρόκειται για ένα είδος διαλυτών φυτικών ινών που, όταν έρχεται σε επαφή με νερό κατά την πέψη, σχηματίζει μια παχύρρευστη ουσία, σαν ζελέ. Με αυτόν τον τρόπο, η τροφή περνά πιο αργά από το στομάχι στο έντερο και οι υδατάνθρακες απορροφώνται με μικρότερη ταχύτητα, με αποτέλεσμα το σάκχαρο να αυξάνεται πιο σταδιακά μετά το φαγητό.

Δεν έχουν όμως όλα τα είδη βρώμης την ίδια επίδραση. Στη χοντροκομμένη βρώμη, οι ολόκληροι κόκκοι απλώς κόβονται σε μικρότερα κομμάτια. Για να παραχθούν οι νιφάδες, οι κόκκοι μαλακώνουν στον ατμό και στη συνέχεια πιέζονται ώστε να γίνουν επίπεδοι. Η στιγμιαία βρώμη περνά από επιπλέον στάδια επεξεργασίας, τα οποία αλλάζουν την υφή και τη δομή της και διευκολύνουν την πέψη της. Γι’ αυτό, όσο λιγότερο επεξεργασμένη είναι η βρώμη, τόσο πιθανότερο είναι να συμβάλλει σε πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου μετά το γεύμα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η στιγμιαία βρώμη είναι ανθυγιεινή. Αν επιλέγετε τη σκέτη εκδοχή της, αντί για έτοιμα μείγματα με γεύσεις και πρόσθετη ζάχαρη, μπορείτε να περιορίσετε την επίδρασή της στο σάκχαρό σας. Προσθέτοντας στραγγιστό γιαούρτι, ξηρούς καρπούς ή βούτυρο ξηρών καρπών, εμπλουτίζετε το γεύμα με πρωτεΐνη και ωφέλιμα λιπαρά. Έτσι, γίνεται πιο χορταστικό και μπορεί να βοηθήσει ώστε το σάκχαρο να μην αυξηθεί απότομα.

Δεν επηρεάζουν όλα τα δημητριακά το σάκχαρο με τον ίδιο τρόπο

Τα δημητριακά πρωινού διαφέρουν σημαντικά ως προς τη διατροφική τους αξία. Ορισμένα παρασκευάζονται κυρίως από επεξεργασμένους κόκκους και περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα. Έτσι, πέπτονται ευκολότερα και είναι πιθανότερο να ανεβάσουν γρήγορα το σάκχαρο.

Κατά την παρασκευή τους, οι κόκκοι συχνά αλέθονται σε πολύ λεπτά κομμάτια, μαγειρεύονται και στη συνέχεια διογκώνονται ή μετατρέπονται σε νιφάδες. Αυτή η επεξεργασία έχει ως αποτέλεσμα η γλυκόζη να περνά ταχύτερα στο αίμα. Πολλά προϊόντα περιέχουν επίσης λίγες φυτικές ίνες ή λίγη πρωτεΐνη, οπότε μπορεί να αυξήσουν το σάκχαρο πιο γρήγορα από άλλα που είναι πλουσιότερα σε αυτά τα συστατικά.

Δεν χρειάζεται, πάντως, να αποκλείσετε τα δημητριακά από το πρωινό σας. Υπάρχουν επιλογές ολικής άλεσης που προσφέρουν αρκετά γραμμάρια φυτικών ινών ανά μερίδα και περιέχουν ελάχιστα ή καθόλου πρόσθετα σάκχαρα. Συνδυάζοντάς τα με γάλα ή ρόφημα σόγιας χωρίς ζάχαρη και προσθέτοντας φρούτα ή ξηρούς καρπούς, μπορείτε να ετοιμάσετε ένα πιο χορταστικό και θρεπτικό πρωινό.

Τι μετρά περισσότερο από την επιλογή βρώμης ή δημητριακών

Η βρώμη συχνά αποτελεί καλύτερη επιλογή για πιο σταθερό σάκχαρο, αλλά σημασία έχει ολόκληρο το γεύμα. Η ποσότητα των φυτικών ινών, της πρωτεΐνης και των λιπαρών, ο βαθμός επεξεργασίας, τα πρόσθετα σάκχαρα και το μέγεθος της μερίδας επηρεάζουν το πόσο θα αυξηθεί το σάκχαρο μετά το φαγητό. Γι’ αυτό, η επίδραση που έχει ένα μπολ βρώμης ή δημητριακών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τι περιέχει και σε ποια ποσότητα.

• Οι φυτικές ίνες βοηθούν να παραμένει το σάκχαρο πιο σταθερό. Η βρώμη, τα δημητριακά με πίτουρο, τα μούρα, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι περιέχουν φυσικά φυτικές ίνες, οι οποίες μπορούν να επιβραδύνουν την πέψη και να σας βοηθήσουν να αισθάνεστε χορτάτοι μετά το γεύμα.

• Η πρωτεΐνη κάνει το πρωινό πιο χορταστικό. Προσθέτοντας τροφές όπως στραγγιστό γιαούρτι, αυγά, τυρί cottage, γάλα ή ρόφημα σόγιας, μπορείτε να κάνετε το γεύμα σας πιο ισορροπημένο, ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνει τροφές με υδατάνθρακες.

• Τα ωφέλιμα λιπαρά μπορούν να παρατείνουν τον κορεσμό. Οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, το βούτυρο ξηρών καρπών και το αβοκάντο προσφέρουν ακόρεστα λιπαρά και συνδυάζονται εύκολα στο πρωινό με τροφές που περιέχουν υδατάνθρακες.

• Προσέξτε την πρόσθετη ζάχαρη και την ποσότητα που τρώτε. Συγκρίνετε τις πληροφορίες στις συσκευασίες για να επιλέγετε προϊόντα με λιγότερα πρόσθετα σάκχαρα. Εξίσου σημαντικό είναι το μέγεθος της μερίδας, καθώς όσο περισσότερη βρώμη ή δημητριακά καταναλώνετε, τόσο περισσότερους υδατάνθρακες προσλαμβάνετε και τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η αύξηση του σακχάρου μετά το γεύμα.

Τι να επιλέξετε τελικά

Η βρώμη συχνά υπερέχει όταν ο στόχος είναι να διατηρείτε πιο σταθερό το σάκχαρό σας, καθώς είναι από τη φύση της πλούσια σε διαλυτές φυτικές ίνες και συνήθως έχει υποστεί λιγότερη επεξεργασία από πολλά δημητριακά πρωινού. Ωστόσο, τα δημητριακά με αρκετές φυτικές ίνες και λίγα πρόσθετα σάκχαρα μπορούν να είναι εξίσου θρεπτικά, ιδιαίτερα αν τα συνδυάζετε με γάλα, γιαούρτι, ξηρούς καρπούς ή φρούτα.

Αντί να εστιάζετε μόνο στο αν θα επιλέξετε βρώμη ή δημητριακά, δώστε προσοχή στη συνολική σύνθεση του πρωινού σας. Δεν χρειάζεται να αναζητάτε το «τέλειο» πρωινό. Επιλέξτε τροφές που σας αρέσουν, σας προσφέρουν φυτικές ίνες και δεν περιέχουν πολλή πρόσθετη ζάχαρη. Συνδυάστε τες με πηγές πρωτεΐνης και ωφέλιμων λιπαρών, ώστε το γεύμα σας να είναι χορταστικό και να βοηθά στη διατήρηση πιο σταθερών επιπέδων σακχάρου.

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