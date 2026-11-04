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Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας εάν τρώτε περισσότερη πρωτεΐνη στο πρωινό σας

Ευ Ζην
Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας εάν τρώτε περισσότερη πρωτεΐνη στο πρωινό σας
valeria_aksakova / Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 04/11/2026 - 18:01

Η προσθήκη πρωτεΐνης στο πρωινό σας μπορεί να σας βοηθήσει να αισθάνεστε χορτάτοι και να έχετε ενέργεια για περισσότερη ώρα.

Η καθημερινή κατανάλωση πρωτεΐνης στο πρωινό μπορεί να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε την ημέρα σας με πιο σταθερά επίπεδα ενέργειας, καθώς σας κρατά χορτάτους για περισσότερη ώρα και περιορίζει την αύξηση του σακχάρου στο αίμα μετά το φαγητό. Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη μπορεί να μειώσει την πείνα και να σας βοηθήσει να διατηρήσετε την ενέργειά σας μέχρι το μεσημεριανό γεύμα.

1. Το σάκχαρό σας μπορεί να παραμείνει πιο σταθερό

Ένα πρωινό που αποτελείται κυρίως από επεξεργασμένους υδατάνθρακες, όπως ένα σκέτο κουλούρι Θεσσαλονίκης, ένα σφολιατοειδές ή δημητριακά με προσθήκη ζάχαρης, προκαλεί απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα.

Έρευνες δείχνουν ότι η προσθήκη πρωτεΐνης σε ένα γεύμα που περιέχει υδατάνθρακες μειώνει σημαντικά την αύξηση του σακχάρου μετά το φαγητό σε ενήλικες χωρίς διαβήτη. Αυτό συμβαίνει επειδή η πρωτεΐνη επιβραδύνει την πέψη και ενισχύει την έκκριση ινσουλίνης, βοηθώντας τον οργανισμό να απομακρύνει πιο αποτελεσματικά τη γλυκόζη από το αίμα.

Η κόπωση ή η δυσκολία συγκέντρωσης που μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια του πρωινού ενδέχεται να δίνει την εντύπωση ότι το σάκχαρο έχει πέσει απότομα. Ωστόσο, πραγματική υπογλυκαιμία υπάρχει όταν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα πέφτουν κάτω από τα 70 mg/dL. Οι περισσότεροι άνθρωποι σπάνια φτάνουν σε τόσο χαμηλά επίπεδα μετά το φαγητό. Επομένως, η πρωινή κόπωση συχνά σχετίζεται περισσότερο με τον ύπνο, την ενυδάτωση ή την πρόσληψη θερμίδων.

Παρόλα αυτά, ο συνδυασμός πρωτεΐνης και υδατανθράκων μπορεί να περιορίσει τις απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου μετά το φαγητό και να σας βοηθήσει να διατηρήσετε την ενέργειά σας.

2. Μπορεί να αισθάνεστε χορτάτοι για περισσότερη ώρα

Η πρωτεΐνη διεγείρει την έκκριση ορμονών που συμβάλλουν στο αίσθημα κορεσμού, όπως η χολοκυστοκινίνη (CCK), το γλυκαγονόμορφο πεπτίδιο 1 (GLP-1) και το πεπτίδιο YY (PYY). Παράλληλα, μειώνει τα επίπεδα της γκρελίνης, της ορμόνης που προκαλεί το αίσθημα της πείνας.

• Μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού: Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη σας κρατά χορτάτους για 3 έως 4 ώρες, περισσότερο δηλαδή από ένα πρωινό με λίγη πρωτεΐνη ή από την πλήρη παράλειψη του πρωινού.

• Πιο αργή πέψη: Η πρωτεΐνη χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να διασπαστεί σε σχέση με τους απλούς υδατάνθρακες. Έτσι, το στομάχι αδειάζει πιο αργά και η πείνα καθυστερεί να εμφανιστεί.

• Περιορισμένη επίδραση στο βάρος και τον μεταβολισμό: Παρότι ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη βοηθά στον έλεγχο της πείνας για τις επόμενες ώρες, κλινικές μελέτες δείχνουν ότι από μόνο του δεν οδηγεί απαραίτητα σε μακροπρόθεσμες αλλαγές στη σύσταση του σώματος ή στον βασικό μεταβολικό ρυθμό. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη και η συνολική πρόσληψη θερμίδων.

3. Μπορεί να συγκεντρώνεστε καλύτερα το πρωί

Αν και η διατήρηση πιο σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα συμβάλλει στη γενικότερη ευεξία, τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με το αν η πρωτεΐνη στο πρωινό βελτιώνει άμεσα τις γνωστικές επιδόσεις παραμένουν αντικρουόμενα.

Ορισμένες βραχυπρόθεσμες μελέτες δείχνουν ότι τα γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνη μπορούν να βελτιώσουν τη συγκέντρωση σε σύγκριση με την παράλειψη του πρωινού. Μια κλινική μελέτη του 2024 διαπίστωσε ότι ένα πρωινό με γαλακτοκομικά προϊόντα, πλούσιο σε πρωτεΐνη, αύξησε σημαντικά το αίσθημα κορεσμού και βελτίωσε τις επιδόσεις σε τεστ συγκέντρωσης πριν από το μεσημεριανό γεύμα, σε σύγκριση με ένα πρωινό με λίγη πρωτεΐνη ή την πλήρη παράλειψή του.

Ωστόσο, μια συστηματική ανασκόπηση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών του 2025 διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν επαρκή και συνεπή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση πρωτεΐνης βελτιώνει άμεσα τη μνήμη, τις εκτελεστικές λειτουργίες ή την προσοχή σε υγιείς ενήλικες.

Τι να φάτε για πρωινό ώστε να έχετε ενέργεια για περισσότερη ώρα

Οι διατροφικές οδηγίες συχνά συνιστούν την κατανάλωση 20 έως 30 γρ. πρωτεΐνης ανά γεύμα, ώστε να ενισχύεται η σύνθεση μυϊκής πρωτεΐνης και να διατηρείται το αίσθημα κορεσμού. Δεν είναι απαραίτητο να καταναλώσετε πρωτεΐνη αμέσως μόλις ξυπνήσετε. Αυτό που έχει σημασία είναι να κατανέμετε την πρόσληψή της μέσα στην ημέρα.

Ορισμένες τροφές που μπορούν να σας βοηθήσουν να καλύψετε τις ανάγκες σας σε πρωτεΐνη είναι οι εξής:

• 3 αυγά βραστά, ποσέ ή ομελέτα με ψωμί ολικής άλεσης: Προσθέστε μία φέτα τυρί ή λίγο σπανάκι για να αυξήσετε την ποσότητα πρωτεΐνης στο γεύμα σας.

• Ένα φλιτζάνι σκέτο στραγγιστό γιαούρτι: Συνδυάστε το με μούρα και σπόρους chia για να προσλάβετε περισσότερες φυτικές ίνες.

• Ένα φλιτζάνι τυρί cottage: Μπορείτε να το συνδυάσετε με φρούτα κομμένα σε φέτες ή με μυρωδικά, αν προτιμάτε ένα αλμυρό πρωινό.

• Smoothie με πρωτεΐνη: Χτυπήστε στο μπλέντερ γάλα της αρεσκείας σας και σκόνη πρωτεΐνης μαζί με βρώμη και ένα κουταλάκι βούτυρο ξηρών καρπών.

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