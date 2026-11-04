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Γρίπη - Ποια είναι τα συμπτώματα και πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Ευ Ζην
Γρίπη - Ποια είναι τα συμπτώματα και πότε πρέπει να ανησυχήσετε
Pexels
Ελένη Νικολαδού
Τετάρτη, 04/11/2026 - 06:00

Η γρίπη είναι μια μεταδοτική λοίμωξη του αναπνευστικού που μπορεί να προκαλέσει από ήπια έως σοβαρά συμπτώματα.

Η γρίπη είναι μια μεταδοτική λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης. Μπορεί να εκδηλωθεί με ήπια ή σοβαρά συμπτώματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες επιπλοκές.

Ποια είναι τα συμπτώματα της γρίπης;

Τα συμπτώματα της γρίπης εμφανίζονται συνήθως ξαφνικά και μπορεί να διαφέρουν σε ένταση από άτομο σε άτομο. Τα συχνότερα περιλαμβάνουν:

  • Πυρετό ή αίσθημα πυρετού και ρίγη.
  • Βήχα.
  • Πονόλαιμο.
  • Καταρροή ή βουλωμένη μύτη.
  • Μυϊκούς πόνους και πόνους στο σώμα.
  • Πονοκέφαλο.
  • Έντονη κόπωση και αίσθημα εξάντλησης.
  • Εμετό και διάρροια, συμπτώματα που εμφανίζονται συχνότερα στα παιδιά παρά στους ενήλικες.

Αξίζει να γνωρίζετε ότι δεν εμφανίζουν όλοι όσοι νοσούν από γρίπη πυρετό.

Ποιες επιπλοκές μπορεί να προκαλέσει η γρίπη;

Οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν μέσα σε λίγες ημέρες έως και δύο εβδομάδες. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν επιπλοκές, όπως η πνευμονία, οι οποίες ενδέχεται να είναι σοβαρές ή ακόμη και απειλητικές για τη ζωή.

Οι λοιμώξεις των ιγμορείων και του αυτιού αποτελούν παραδείγματα μέτριων επιπλοκών. Αντίθετα, η πνευμονία θεωρείται σοβαρή επιπλοκή και μπορεί να προκληθεί είτε από τον ίδιο τον ιό της γρίπης είτε από ταυτόχρονη λοίμωξη από τον ιό και βακτήρια.

Άλλες σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να σχετίζονται με τη γρίπη είναι η φλεγμονή του καρδιακού μυός (μυοκαρδίτιδα), του εγκεφάλου (εγκεφαλίτιδα) ή των μυϊκών ιστών (μυοσίτιδα και ραβδομυόλυση). Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί ακόμη και ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων, όπως του αναπνευστικού συστήματος και των νεφρών.

Επιπλέον, η λοίμωξη από τον ιό της γρίπης μπορεί να προκαλέσει έντονη φλεγμονώδη αντίδραση στον οργανισμό και να οδηγήσει σε σήψη, μια απειλητική για τη ζωή αντίδραση του σώματος στη λοίμωξη.

Η γρίπη μπορεί επίσης να επιδεινώσει προϋπάρχουσες χρόνιες παθήσεις. Για παράδειγμα, τα άτομα με άσθμα ενδέχεται να εμφανίσουν κρίσεις άσθματος, ενώ όσοι πάσχουν από χρόνια καρδιακά νοσήματα μπορεί να παρουσιάσουν επιδείνωση της κατάστασής τους.

Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο;

Οποιοσδήποτε μπορεί να νοσήσει από γρίπη, ακόμη και αν είναι απολύτως υγιής. Οι σοβαρές επιπλοκές μπορούν να εμφανιστούν σε άτομα κάθε ηλικίας. Ωστόσο, ορισμένες ομάδες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο:

  • Άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.
  • Άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια νοσήματα, όπως άσθμα, διαβήτη ή καρδιακές παθήσεις.
  • Έγκυες γυναίκες.
  • Παιδιά κάτω των 5 ετών, ιδιαίτερα όσα είναι μικρότερα των 2 ετών.

Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια που απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα;

Ορισμένα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών της γρίπης. Εάν παρατηρήσετε κάποιο από τα παρακάτω σημάδια, θα πρέπει να αναζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Στα παιδιά:

  • Γρήγορη αναπνοή ή δυσκολία στην αναπνοή.
  • Μπλε απόχρωση στα χείλη ή στο πρόσωπο.
  • Εισολκή των πλευρών κατά την αναπνοή.
  • Πόνος στο στήθος.
  • Έντονος μυϊκός πόνος, σε σημείο που το παιδί αρνείται να περπατήσει.
  • Σημάδια αφυδάτωσης, όπως απουσία ούρησης για 8 ώρες, ξηροστομία ή απουσία δακρύων όταν κλαίει.
  • Μειωμένη εγρήγορση ή έλλειψη ανταπόκρισης όταν είναι ξύπνιο.
  • Επιληπτικές κρίσεις.
  • Πυρετός πάνω από 40°C που δεν υποχωρεί με αντιπυρετικά φάρμακα.
  • Οποιοσδήποτε πυρετός σε βρέφη κάτω των 12 εβδομάδων.
  • Πυρετός ή βήχας που αρχικά υποχωρούν, αλλά στη συνέχεια επανεμφανίζονται ή επιδεινώνονται.
  • Επιδείνωση κάποιας χρόνιας πάθησης.

Στους ενήλικες:

  • Δυσκολία στην αναπνοή ή δύσπνοια.
  • Επίμονος πόνος ή πίεση στο στήθος ή στην κοιλιά.
  • Επίμονη ζάλη, σύγχυση ή δυσκολία αφύπνισης.
  • Επιληπτικές κρίσεις.
  • Απουσία ούρησης.
  • Έντονος μυϊκός πόνος.
  • Σοβαρή αδυναμία ή αστάθεια.
  • Πυρετός ή βήχας που αρχικά υποχωρούν, αλλά στη συνέχεια επανεμφανίζονται ή επιδεινώνονται.
  • Επιδείνωση προϋπάρχουσας χρόνιας πάθησης.

Οι παραπάνω λίστες δεν περιλαμβάνουν όλα τα πιθανά προειδοποιητικά σημάδια. Εάν εμφανίσετε οποιοδήποτε άλλο σοβαρό ή ανησυχητικό σύμπτωμα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας για αξιολόγηση.

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Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2026 - 03:30

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