Υγιεινή συνταγή για αφράτα μοσχαρίσια μπιφτέκια με σαλάτα και σως γιαουρτιού

Πώς θα βγουν τα μπιφτέκια σας νόστιμα και αφράτα, σύμφωνα με το σεφ Γιάννη Λουκάκο.

Τα σπιτικά μπιφτέκια μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, καθώς προσφέρουν πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση και την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας. Παράλληλα, το κρέας αποτελεί πηγή σημαντικών θρεπτικών συστατικών, όπως ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος και η βιταμίνη Β12, που είναι απαραίτητα για τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού.

Η διατροφική αξία ενός γεύματος εξαρτάται, ωστόσο, και από τα συνοδευτικά του. Ο συνδυασμός του κρέατος με λαχανικά μπορεί να προσφέρει περισσότερες φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου γεύματος.

Στη συνταγή που προτείνει ο σεφ Γιάννης Λουκάκος, τα μπιφτέκια παρασκευάζονται με μοσχαρίσιο και χοιρινό κιμά, ελαιόλαδο και αρωματικά βότανα, όπως ρίγανη, μαϊντανό, κόλιανδρο και λουίζα. Συνοδεύονται από μια πολύχρωμη σαλάτα με λευκό και κόκκινο λάχανο, κόκκινες και κίτρινες πιπεριές και λευκό βαλσάμικο ξίδι. Το λάχανο είναι πλούσιο σε βιταμίνη C και φυτικές ίνες, ενώ οι πιπεριές προσθέτουν επιπλέον βιταμίνη C και καροτενοειδή.

Το γεύμα συμπληρώνεται με μια κρεμώδη σάλτσα από γιαούρτι, μέλι, μουστάρδα και μαγιονέζα, καθώς και μια βινεγκρέτ λεμονιού με φρέσκα μυρωδικά. Πρόκειται για μια χορταστική πρόταση που συνδυάζει πρωτεΐνη και λαχανικά, αν και η συνολική περιεκτικότητα σε θερμίδες και λιπαρά εξαρτάται από την ποσότητα του κρέατος, την περιεκτικότητα του κιμά σε λιπαρά και τις σάλτσες που χρησιμοποιούνται.

Υλικά

Για το μπιφτέκι μοσχάρι σχάρας

700 γρ. μοσχαρίσιο κιμά

700 γρ. χοιρινό κιμά

160 γρ. κρεμμύδι σοφρίτο

250 γρ. ψωμί για τοστ, χωρίς κόρα, τριμμένο

50 γρ. παξιμάδι

90 γρ. γάλα

20 γρ. ελαιόλαδο

5 γρ. κόλιανδρο, τριμμένο

2 γρ. λουίζα, τριμμένη

18 γρ. μαϊντανό

7 γρ. ρίγανη

12 γρ. αλάτι

ελαιόλαδο για τη σχάρα

Για τη βινεγκρέτ λεμόνι με μυρωδικά

300 γρ. βινεγκρέτ λεμόνι

2 γρ. θυμάρι, ψιλοκομμένο

2 γρ. τσάιβς, ψιλοκομμένο

4 γρ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο

100 γρ. τομάτα ψητή

Για τη σάλτσα μέλι-μουστάρδα

90 γρ. μαγιονέζα

90 γρ. γιαούρτι

10 γρ. μέλι

10 γρ. μουστάρδα ντιζόν

Για τη σαλάτα λάχανο

50 γρ. πιπεριές κόκκινες, κομμένες ζουλιέν

50 γρ. πιπεριές κίτρινες, κομμένες ζουλιέν

280 γρ. λάχανο λευκό, κομμένο ζουλιέν

130 γρ. λάχανο κόκκινο, κομμένο ζουλιέν

160 γρ. σάλτσα μέλι-μουστάρδα

30 γρ. ξίδι βαλσάμικο, λευκό

Εκτέλεση

Για το μπιφτέκι μοσχάρι σχάρας

Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά και ιδρώνουμε το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο μέχρι να μαλακώσει καλά και το αφήνουμε να κρυώσει.

Προσθέτουμε το γάλα στο παξιμάδι και το αφήνουμε να μαλακώσει καλά. Αναμιγνύουμε όλα το υλικά και ζυμώνουμε το μίγμα καλά

Φτιάχνουμε μπάλες των 250 γρ. και τις πλάθουμε σε μπιφτέκια. Λαδώνουμε ελαφρά και τοποθετούμε στη σχάρα. Ψήνουμε και από τις δύο πλευρές στο βαθμό της αρεσκείας μας αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα μπιφτέκια να παραμείνουν ζουμερά.

Για τη βινεγκρέτ λεμόνι με μυρωδικά

Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά.

Για τη σάλτσα μέλι-μουστάρδα

Αναμιγνύουμε όλα τα υλικά.

Για τη σαλάτα λάχανο

Αναμιγνύουμε όλα τα υλικά και αφήνουμε για 1-2 ώρες να μαριναριστούν.

Πηγή: Γιάννης Λουκάκος