Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να τρώτε το ακτινίδιο με τη φλούδα

Η κατανάλωση ακτινιδίου με τη φλούδα μπορεί να αυξήσει την πρόσληψη φυτικών ινών έως και 50%.

Όπως συμβαίνει με πολλά φρούτα και λαχανικά, συνηθίζουμε να ξεφλουδίζουμε το ακτινίδιο πριν το φάμε. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους κάποιοι προτιμούν να το καταναλώνουν χωρίς τη φλούδα του. Μπορεί να μην τους αρέσει η γεύση ή η υφή της καφέ, χνουδωτής φλούδας, να θέλουν να απομακρύνουν τυχόν μικρόβια και βακτήρια ή απλώς να μη γνωρίζουν ότι η φλούδα του είναι ασφαλής για κατανάλωση.

Όποιος κι αν είναι ο λόγος, αν αγαπάτε τα ακτινίδια αλλά αφαιρείτε πάντα τη φλούδα τους, ίσως χάνετε ορισμένα σημαντικά οφέλη. Η φλούδα όχι μόνο είναι απολύτως ασφαλής για κατανάλωση, αλλά περιέχει και πολλά διαφορετικά θρεπτικά συστατικά, γεγονός που την καθιστά ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα ωφέλιμο μέρος του φρούτου.

Τα οφέλη της κατανάλωσης ακτινιδίου με τη φλούδα

Η κατανάλωση της φλούδας του ακτινιδίου δεν είναι απλώς ασφαλής, αλλά συνιστάται και από διατροφική άποψη. Η φλούδα περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις ισχυρών αντιοξειδωτικών, βιταμινών και άλλων θρεπτικών συστατικών. Σε συνδυασμό με τη ζουμερή σάρκα του φρούτου, αποτελεί μια νόστιμη και ιδιαίτερα θρεπτική επιλογή.

Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες

Η περιεκτικότητα της φλούδας του ακτινιδίου σε φυτικές ίνες αποτελεί από μόνη της έναν σημαντικό λόγο για να μην ξεφλουδίζετε το φρούτο.

Η κατανάλωση ενός κίτρινου ακτινιδίου με τη φλούδα αυξάνει την πρόσληψη φυτικών ινών κατά 50%. Αντίστοιχα, μια μερίδα 100 γρ. πράσινου ακτινιδίου με τη φλούδα περιέχει περίπου 3 γρ. φυτικών ινών, σε σύγκριση με 2 γρ. όταν το φρούτο είναι ξεφλουδισμένο.

Η επαρκής πρόσληψη φυτικών ινών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πέψη, την υγεία του εντέρου και πολλές ακόμη λειτουργίες του οργανισμού. Ωστόσο, πολλοί δεν καταφέρνουν να καλύψουν τις συνιστώμενες ποσότητες. Συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτό φτάνει περίπου το 95%.

Οι φυτικές ίνες δεν ωφελούν μόνο την πέψη, αλλά μπορούν επίσης να συμβάλουν στην υγιή απώλεια βάρους, εφόσον αυτός είναι ο στόχος σας.

Περιέχει πολλά αντιοξειδωτικά

Η κατανάλωση ακτινιδίου με τη φλούδα, είτε πρόκειται για πράσινη είτε για κίτρινη ποικιλία, αυξάνει επίσης την πρόσληψη βιταμινών και μετάλλων.

Ένα κίτρινο ακτινίδιο με τη φλούδα περιέχει 32% περισσότερη βιταμίνη Ε σε σύγκριση με το ίδιο φρούτο χωρίς τη φλούδα. Αντίστοιχα, ένα πράσινο ακτινίδιο με τη φλούδα περιέχει περίπου 75 mg βιταμίνης C, έναντι 59 mg όταν είναι ξεφλουδισμένο.

Έχει διαπιστωθεί ότι αντιοξειδωτικά, όπως οι βιταμίνες Ε και C, υποστηρίζουν πολλές βασικές λειτουργίες του οργανισμού, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στη μείωση της φλεγμονής, τη βελτίωση της γνωστικής υγείας και ακόμη και στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου.

Τι πρέπει να προσέχετε όταν τρώτε ακτινίδια με τη φλούδα

Όπως συμβαίνει με κάθε άλλο φρούτο που έχει βρώσιμη φλούδα, όπως τα μήλα και οι φράουλες, είναι σημαντικό να πλένετε πολύ καλά την εξωτερική του επιφάνεια πριν το καταναλώσετε.

Η φλούδα λειτουργεί ως προστατευτικό φράγμα, προφυλάσσοντας το φρούτο από βακτήρια, χώμα και ζώα όσο αναπτύσσεται στο φυσικό περιβάλλον. Επομένως, το καλό πλύσιμο αποτελεί βασικό βήμα για την προετοιμασία της πριν από την κατανάλωση.

Επιπλέον, το πλύσιμο της φλούδας ενός πράσινου ακτινιδίου μπορεί να βελτιώσει την υφή της. Τρίβοντάς τη με ένα τραχύ πανί ή ένα καθαρό σφουγγάρι, μπορείτε να αφαιρέσετε μέρος από το χνούδι, ώστε να γίνει πιο ευχάριστη στην κατανάλωση, ιδιαίτερα αν σας ενοχλεί η φυσική της υφή.

Η κατανάλωση ακτινιδίων με τη φλούδα είναι γενικά ασφαλής για τους περισσότερους ανθρώπους. Μία από τις λίγες εξαιρέσεις αφορά τα μικρά παιδιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος πνιγμού από τη σχετικά παχιά και κάπως σκληρή φλούδα.

Αν δυσκολεύεστε να δαγκώσετε ολόκληρο το φρούτο, μπορείτε να κόψετε το ακτινίδιο σε μικρότερα κομμάτια και να το απολαύσετε όπως θα κάνατε με τις φέτες ενός μήλου.