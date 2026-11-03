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Αυτό είναι το πιο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά λαχανικό – Δεν είναι το σπανάκι

Ευ Ζην
Αυτό είναι το πιο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά λαχανικό – Δεν είναι το σπανάκι
Pixabay
Newsroom
Τρίτη, 03/11/2026 - 17:39

Σε μία αξιολόγηση των λαχανικών για τα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν, το σπανάκι και το kale δεν ταξινομήθηκαν στις πρώτες θέσεις της λίστας.

Μία μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό του CDC κατέταξε περισσότερα από 40 φρούτα και λαχανικά που θεωρούνται ως superfoods, με βάση την πυκνότητα των θρεπτικών συστατικών τους. Το νεροκάρδαμο κατέλαβε την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 100. Ακολούθησαν το κινέζικο λάχανο, τα σέσκουλα, τα φύλλα παντζαριού και το σπανάκι. Το kale βρέθηκε στη 15η θέση, ενώ αρκετά δημοφιλή τρόφιμα δεν κατάφεραν να συμπεριληφθούν καθόλου στη λίστα.

Τα λαχανικά που βρίσκονται στη 10αδα και η βαθμολογία τους

1. Νεροκάρδαμο: 100
2. Κινεζικό λάχανο: 91,99
3. Σέσκουλα: 89,27
4. Φύλλα παντζαριού: 87,08
5. Σπανάκι: 86,43
6. Κιχώριο: 73,36
7. Μαρούλι (φυλλώδες): 70,73
8. Μαϊντανός: 65,59
9. Μαρούλι ρομάνα: 63,48
10. Λαχανίδα (collard greens): 62,49

Τα φυλλώδη λαχανικά κυριαρχούν στη λίστα, καθώς παρέχουν πληθώρα θρεπτικών συστατικών με πολύ λίγες θερμίδες. Αντιθέτως, ορισμένες τροφές που πολλοί θεωρούν ως superfoods δεν κατάφεραν να διακριθούν σε αυτή την κατάταξη: τα σμέουρα, τα μανταρίνια, τα κράνμπερι, το σκόρδο, τα κρεμμύδια και τα μύρτιλα.

Τα μήλα, οι μπανάνες, το καλαμπόκι και οι πατάτες χρησιμοποιήθηκαν ως τροφές σύγκρισης με χαμηλότερη βαθμολογία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακές τροφές, απλώς ότι έχουν μικρότερη συγκέντρωση των 17 θρεπτικών συστατικών, που αναζητήθηκαν ανά θερμίδα. Οι πατάτες παραμένουν βασικό είδος διατροφής, αρκεί να αποθηκεύονται με τον σωστό τρόπο.

Το νεροκάρδαμο πωλείται συχνά σε ματσάκια ή μικρές σακούλες. Τα τρυφερά φύλλα του είναι προτιμότερο να καταναλώνονται φρέσκα. Η γεύση του θυμίζει ρόκα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ωμό σε σαλάτες και σάντουιτς, να προστεθεί σε σούπες ή να μπει την τελευταία στιγμή σε φαγητά που μαγειρεύονται στο τηγάνι (stir-fry). Δεδομένου ότι η μελέτη βασίστηκε σε ωμές τροφές, το μαγείρεμα ενδέχεται να μεταβάλει ορισμένες από τις τιμές.

Να σημειωθεί ότι, η συγκεκριμένη μελέτη δεν είναι καινούρια. Πραγματοποιήθηκε το 2014 από την ερευνήτρια Jennifer Di Noia και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Preventing Chronic Disease, το οποίο εκδίδεται από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Ανέλυσε περισσότερα από 40 τρόφιμα και βαθμολόγησε το καθένα με βάση 17 θρεπτικά συστατικά σημαντικά για την υγεία —μεταξύ των οποίων το κάλιο, οι φυτικές ίνες, η πρωτεΐνη, το ασβέστιο, ο σίδηρος, το φυλλικό οξύ, ο ψευδάργυρος και οι βιταμίνες A, B6, B12, C, D, E και K. Η βαθμολογία αντικατοπτρίζει την ποσότητα αυτών των θρεπτικών συστατικών που παρέχει ένα τρόφιμο ανά 100 θερμίδες.

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2026 - 22:56

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