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Είναι αλήθεια ότι το αλκοόλ μάς ζεσταίνει;

Ευ Ζην
Είναι αλήθεια ότι το αλκοόλ μάς ζεσταίνει;
Gaby Dyson / Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 03/11/2026 - 16:23

Ένα ποτό μπορεί να σας κάνει να νιώσετε ότι ζεσταίνεστε, όμως η κατανάλωση αλκοόλ όταν κάνει κρύο μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Ρακόμελο, κόκκινο κρασί, ένα ποτηράκι ουίσκι: εδώ και πολλά χρόνια, το αλκοόλ θεωρείται ένας τρόπος να ζεσταθούμε όταν κάνει κρύο. Όμως, παρόλο που ένα ποτό μπορεί να σας κάνει να νιώσετε πιο ζεστά, σας ζεσταίνει πραγματικά;

«Μπορεί να αισθάνεστε ότι ζεσταίνεστε, αλλά στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο», εξήγησε στον Guardian ο Winston Morgan, καθηγητής τοξικολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου.

Το αλκοόλ επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα ρυθμίζει τη θερμοκρασία του. Η εσωτερική θερμοκρασία του σώματος ελέγχεται από τον υποθάλαμο, μια περιοχή του εγκεφάλου που ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε στις αλλαγές της θερμοκρασίας.

Όταν ζεσταινόμαστε πολύ, τα αιμοφόρα αγγεία που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του δέρματος διαστέλλονται. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αγγειοδιαστολή και επιτρέπει σε μεγαλύτερη ποσότητα ζεστού αίματος να φτάσει κοντά στην επιφάνεια του δέρματος, ώστε το σώμα να αποβάλει θερμότητα προς το περιβάλλον. Όταν κρυώνουμε, συμβαίνει το αντίθετο. Τα αιμοφόρα αγγεία συστέλλονται, περιορίζοντας τη ροή του αίματος προς το δέρμα και βοηθώντας έτσι το σώμα να διατηρήσει τη θερμότητά του.

Το αλκοόλ αυξάνει την απώλεια θερμότητας από το σώμα και τον κίνδυνο υποθερμίας

Το αλκοόλ διαταράσσει αυτή τη διαδικασία. Προκαλεί διαστολή των αιμοφόρων αγγείων κοντά στο δέρμα, ακόμη και όταν η εσωτερική θερμοκρασία του σώματος δεν έχει αυξηθεί. Έτσι, περισσότερο ζεστό αίμα φτάνει στην επιφάνεια του δέρματος, με αποτέλεσμα να νιώθουμε ότι ζεσταινόμαστε, σε σημείο που μπορεί ακόμη και να θελήσουμε να βγάλουμε κάποια ρούχα.

«Όταν περισσότερο αίμα φτάνει στο δέρμα σας, δημιουργείται η αίσθηση ότι ζεσταίνεστε», ανέφερε ο Morgan. «Στην πραγματικότητα, όμως, δεν ζεσταίνεστε. Απλώς το αίμα ανακατανέμεται στο σώμα σας».

Μάλιστα, επειδή αυξάνει τη ροή του αίματος προς το δέρμα, το αλκοόλ κάνει το σώμα να χάνει περισσότερη θερμότητα, με αποτέλεσμα να μπορεί να πέσει η εσωτερική του θερμοκρασία. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο υποθερμίας όταν κάνει αρκετό κρύο, ιδιαίτερα αν αρχίσετε να βγάζετε ρούχα.

«Αυτό που συμβαίνει μετά από λίγη ώρα είναι ότι η εσωτερική θερμοκρασία του σώματός σας πέφτει», κατέληξε ο καθηγητής. «Γι' αυτό, όταν βρίσκεστε σε κρύο περιβάλλον, καλό είναι να μην πίνετε πολύ αλκοόλ».

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