Αλκοόλ: Πώς 2 μόνο ποτά την ημέρα μπορούν να επηρεάσουν την υγεία σας

Ακόμα και δύοα αλκοολούχα ποτά την ημέρα μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνα από όσο νομίζετε.

Ακόμα και η κατανάλωση αλκοόλ σε ποσότητες που θεωρούνται μέτριες μπορεί να εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την υγεία, αυξάνοντας την πιθανότητα πρόωρου θανάτου, αναπηρίας, καρκίνου και καρδιακών παθήσεων. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι όσοι πίνουν κατά μέσο όρο 14 ποτά την εβδομάδα έχουν πιθανότητα 1 στις 25 να πεθάνουν κάποια στιγμή στη ζωή τους από αιτία που σχετίζεται με το αλκοόλ. Αντίθετα, η κατανάλωση έως 7 ποτών την εβδομάδα συνδέθηκε με μικρή μόνο αύξηση του κινδύνου για τα περισσότερα προβλήματα υγείας.

«Ακόμα και η κατανάλωση μικρών ποσοτήτων αλκοόλ ενέχει κινδύνους για την υγεία», εξήγησε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Kevin Shield, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και επικεφαλής επιστήμονας στο Συνεργαζόμενο Κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). «Και όσο περισσότερο πίνει κάποιος, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος».

Πώς υπολόγισαν οι επιστήμονες τους κινδύνους του αλκοόλ για την υγεία

Για να κατανοήσουν καλύτερα τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του αλκοόλ, ο Shield και οι συνεργάτες του εξέτασαν πώς η κατανάλωσή του κατά τη διάρκεια της ζωής επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών και πρόωρου θανάτου στον αμερικανικό πληθυσμό.

Αρχικά, οι ειδικοί εξέτασαν περισσότερες από 7.200 επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικά με ασθένειες και τραυματισμούς που συνδέονται με το αλκοόλ. Με βάση αυτά τα στοιχεία, εκτίμησαν τον κίνδυνο για κάθε πάθηση ξεχωριστά και στη συνέχεια συνδύασαν τα ευρήματά τους με δεδομένα από μεγάλες εθνικές βάσεις δεδομένων υγείας. Χρησιμοποιώντας στατιστικά μοντέλα, υπολόγισαν πώς διαφορετικές ποσότητες αλκοόλ επηρεάζουν την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος σοβαρά προβλήματα υγείας ή να πεθάνει πρόωρα.

Τα ευρήματα προσφέρουν συγκεκριμένες εκτιμήσεις για τους κινδύνους του αλκοόλ, κάτι που λείπει από τις πιο πρόσφατες διατροφικές οδηγίες των ΗΠΑ. Οι νέες συστάσεις απλώς προτρέπουν τους Αμερικανούς να «περιορίζουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών», χωρίς να ορίζουν κάποια συγκεκριμένη ποσότητα. Αντίθετα, οι προηγούμενες οδηγίες συνιστούσαν στους άνδρες να μην πίνουν περισσότερα από δύο ποτά την ημέρα και στις γυναίκες περισσότερα από ένα.

«Αν και οι νέες διατροφικές οδηγίες των ΗΠΑ μεταφέρουν το χρήσιμο μήνυμα ότι 'όσο λιγότερο, τόσο καλύτερα', δεν προσδιορίζουν συγκεκριμένες ποσότητες. Η μελέτη μας σχεδιάστηκε ακριβώς για να καλύψει αυτό το κενό, εξετάζοντας τους κινδύνους σε όλα τα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ», ανέφερε ο Timothy Naimi, εκ των συγγραφέων της μελέτης.

«Αποδεικνύεται ότι η κατανάλωση δύο ποτών την ημέρα, την οποία πολλοί θεωρούν μέτρια, συνδέεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου εξαιτίας του αλκοόλ», τόνισε ο Naimi.

Η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ δεν προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία

Οι ερευνητές δεν περιορίστηκαν στον κίνδυνο πρόωρου θανάτου, αλλά εξέτασαν επίσης τη σχέση του αλκοόλ με διάφορα προβλήματα υγείας, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα. Σε αυτά περιλαμβάνονταν διάφορες μορφές καρκίνου, όπως ο καρκίνος του οισοφάγου, του στόματος και του μαστού, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, οι παθήσεις του συκωτιού και οι τραυματισμοί.

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της μελέτης έρχεται να αμφισβητήσει την αντίληψη που επικρατούσε για χρόνια, ότι δηλαδή η κατανάλωση μικρών ποσοτήτων αλκοόλ μπορεί να κάνει καλό στην υγεία, ιδιαίτερα στην καρδιά.

«Δεν διαπιστώσαμε κάποια σημαντική προστατευτική επίδραση του αλκοόλ στην υγεία, ανεξάρτητα από την ποσότητα που καταναλώνεται», υπογράμμισε ο Shield. «Σε μικρές ποσότητες, το αλκοόλ μπορεί να συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο ισχαιμικής καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού επεισοδίου. Ωστόσο, όταν εξετάζουμε συνολικά τις επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου και άλλων χρόνιων ασθενειών, οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι από τα πιθανά οφέλη, ακόμα και με 7 ποτά την εβδομάδα».

Με άλλα λόγια, παρότι ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η μικρή κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να έχει οφέλη για ορισμένες πτυχές της καρδιαγγειακής υγείας, τα πιθανά αυτά οφέλη δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν τους κινδύνους που συνδέονται με τον καρκίνο και άλλες ασθένειες. Επομένως, η κατανάλωση αλκοόλ δεν φαίνεται να ωφελεί συνολικά την υγεία.

Γιατί οι κίνδυνοι του αλκοόλ διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο

Παρότι η ανάλυση βασίστηκε σε μεγάλο όγκο επιστημονικών δεδομένων, οι ερευνητές τονίζουν ότι οι εκτιμήσεις τους αφορούν τον γενικό πληθυσμό. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια τι θα συμβεί σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.

Ο Shield είπε ότι οι στατιστικοί υπολογισμοί βασίστηκαν στα «καλύτερα διαθέσιμα δεδομένα». Από την άλλη, διευκρίνισε ότι ο προσωπικός κίνδυνος μπορεί να επηρεάζεται σημαντικά από διάφορους παράγοντες.

«Εντούτοις, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο κίνδυνος για την υγεία κάθε ανθρώπου είναι ακριβώς ίδιος με αυτόν που αναφέρεται στη μελέτη. Εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως ο τρόπος ζωής, τα γονίδια, οι συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ και άλλες προσωπικές επιλογές που διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο».

Για να υπολογίσουν τη συνολική επίδραση του αλκοόλ στην υγεία, οι ερευνητές εκτίμησαν τους κινδύνους για παθήσεις που είναι ήδη γνωστό ότι προκαλούνται από την κατανάλωσή του και συνδύασαν τα αποτελέσματα. Όμως, οι επιστήμονες συνεχίζουν να διερευνούν και άλλες πιθανές επιπτώσεις, καθώς νέα στοιχεία δείχνουν ότι το αλκοόλ μπορεί να συνδέεται και με τον καρκίνο του παγκρέατος.

«Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές τις σχέσεις και να διαπιστώσουμε σε ποιον βαθμό το αλκοόλ συμβάλλει στην αύξηση αυτών των κινδύνων», επισήμανε ο Shield.

Τι σημαίνουν αυτά τα ευρήματα

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι κίνδυνοι για την υγεία αυξάνονται αισθητά όταν η κατανάλωση αλκοόλ ξεπερνά το ένα ποτό την ημέρα, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Το εύρημα αυτό προσφέρει ένα πιο σαφές σημείο αναφοράς, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε καλύτερα πώς η ποσότητα αλκοόλ που πίνετε μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας μακροπρόθεσμα.

Αντί να υποδεικνύουν ότι υπάρχει κάποια ποσότητα αλκοόλ που είναι απολύτως ασφαλής, τα ευρήματα δείχνουν ότι όσο περισσότερο πίνετε, τόσο αυξάνονται οι κίνδυνοι. Αντίστοιχα, περιορίζοντας την κατανάλωση, μειώνετε γενικά και τον κίνδυνο να υποστείτε βλάβες στην υγεία σας εξαιτίας του αλκοόλ.

«Ένα πιο σαφές όριο βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα από ποια ποσότητα αλκοόλ και μετά αυξάνεται ο κίνδυνος για την υγεία τους, ώστε να μπορούν να παίρνουν πιο συνειδητές αποφάσεις σχετικά με την κατανάλωσή του», κατέληξε ο Shield.