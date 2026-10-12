Κυδώνι: Ένα εξαιρετικό «φάρμακο» για το στομάχι - Πώς τρώγεται

Το κυδώνι είναι ένα φρούτο, το οποίο περιέχει φυτικές ίνες, σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα. Το διατροφικό του προφίλ το καθιστά μια θρεπτική προσθήκη σε σχεδόν κάθε πρόγραμμα διατροφής. Πιο συγκεκριμένα, το κυδώνι περιέχει μέτριες ποσότητες βιταμίνης C και χαλκού, καθώς και μικρές ποσότητες βιταμινών του συμπλέγματος Β, σιδήρου, καλίου και μαγνησίου. Επίσης, είναι ένα φρούτο με λίγες θερμίδες. Πολλά από τα οφέλη στην υγεία που σχετίζονται με τα κυδώνια μπορούν να αποδοθούν στην πλούσια περιεκτικότητα του φρούτου σε αντιοξειδωτικά.

Φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου

Πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν ότι το εκχύλισμα κυδωνιού ενδέχεται να προστατεύει τον ιστό του εντέρου από βλάβες που σχετίζονται με φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, όπως η ελκώδης κολίτιδα. Σε μελέτη που διεξήχθη σε αρουραίους με ελκώδη κολίτιδα, διαπιστώθηκε ότι τα ζώα στα οποία χορηγήθηκε εκχύλισμα και χυμός κυδωνιού παρουσίασαν σημαντικά μειωμένη βλάβη στον ιστό του παχέος εντέρου, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες σε ανθρώπους.

Έλκος στομάχου

Επίσης, πρώιμες έρευνες υποδεικνύουν ότι οι φυτικές ενώσεις που περιέχονται στα κυδώνια ενδέχεται να συμβάλλουν στην πρόληψη και τη θεραπεία των ελκών του στομάχου. Σε μελέτη in vitro (σε δοκιμαστικό σωλήνα), ο χυμός κυδωνιού ανέστειλε την ανάπτυξη του H. pylori, ενός βακτηρίου που είναι γνωστό ότι προκαλεί έλκη στομάχου.

Παράλληλα, μελέτη σε αρουραίους έδειξε ότι το εκχύλισμα κυδωνιού παρείχε προστασία έναντι των ελκών του στομάχου που προκαλούνται από την κατανάλωση αλκοόλ. Αν και τα αποτελέσματα αυτά είναι ενθαρρυντικά, απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Την ίδια στιγμή, αρκετές μελέτες υποδεικνύουν ότι ο χυμός κυδωνιού μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Μία μελέτη διάρκειας 7 εβδομάδων σε 80 παιδιά με παλινδρόμηση οξέος διαπίστωσε ότι η καθημερινή λήψη χυμού κυδωνιού ήταν εξίσου αποτελεσματική με τη φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της συγκεκριμένης ιατρικής κατάστασης.

Επιπλέον, σε μελέτη διάρκειας 4 εβδομάδων σε 96 παιδιά με παλινδρόμηση οξέος, η χρήση συμπυκνωμένου χυμού κυδωνιού σε συνδυασμό με την παραδοσιακή φαρμακευτική αγωγή βελτίωσε τα συμπτώματα —όπως ο εμετός, η αποστροφή προς το φαγητό, τα ρεψίματα και ο κοιλιακός πόνος— σε μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι η λήψη μόνο της φαρμακευτικής αγωγής. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται περισσότερες μελέτες.

Πώς τρώγεται και πώς μαγειρεύεται το κυδώνι

Το κυδώνι καταναλώνεται συνήθως μαγειρεμένο, καθώς ωμό είναι σκληρό και στυφό. Με το μαγείρεμα μαλακώνει, γλυκαίνει και απελευθερώνει το χαρακτηριστικό άρωμά του. Μπορείτε να το ψήσετε στον φούρνο, να το σιγομαγειρέψετε στην κατσαρόλα ή να το χρησιμοποιήσετε σε γλυκές παρασκευές. Όταν μαγειρεύεται για αρκετή ώρα, η σάρκα του αποκτά βαθύ κόκκινο χρώμα και ιδιαίτερα πλούσια γεύση.

Στις γλυκές συνταγές ταιριάζει υπέροχα με κανέλα, γαρίφαλο, βανίλια και άλλα αρωματικά μπαχαρικά. Στις αλμυρές παρασκευές συνδυάζεται εξαιρετικά με κρέας, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα ισορροπία ανάμεσα στη γλυκιά και την αλμυρή γεύση.