ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κυδώνι: Ένα εξαιρετικό «φάρμακο» για το στομάχι - Πώς τρώγεται

Ευ Ζην
Κυδώνι: Ένα εξαιρετικό «φάρμακο» για το στομάχι - Πώς τρώγεται
Pixabay
Newsroom
Δευτέρα, 12/10/2026 - 06:30
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Η καλύτερη εποχή για να απολαύσετε τα κυδώνια είναι το φθινόπωρο.

Το κυδώνι είναι ένα φρούτο, το οποίο περιέχει φυτικές ίνες, σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα. Το διατροφικό του προφίλ το καθιστά μια θρεπτική προσθήκη σε σχεδόν κάθε πρόγραμμα διατροφής. Πιο συγκεκριμένα, το κυδώνι περιέχει μέτριες ποσότητες βιταμίνης C και χαλκού, καθώς και μικρές ποσότητες βιταμινών του συμπλέγματος Β, σιδήρου, καλίου και μαγνησίου. Επίσης, είναι ένα φρούτο με λίγες θερμίδες. Πολλά από τα οφέλη στην υγεία που σχετίζονται με τα κυδώνια μπορούν να αποδοθούν στην πλούσια περιεκτικότητα του φρούτου σε αντιοξειδωτικά.

Φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου

Πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν ότι το εκχύλισμα κυδωνιού ενδέχεται να προστατεύει τον ιστό του εντέρου από βλάβες που σχετίζονται με φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, όπως η ελκώδης κολίτιδα. Σε μελέτη που διεξήχθη σε αρουραίους με ελκώδη κολίτιδα, διαπιστώθηκε ότι τα ζώα στα οποία χορηγήθηκε εκχύλισμα και χυμός κυδωνιού παρουσίασαν σημαντικά μειωμένη βλάβη στον ιστό του παχέος εντέρου, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες σε ανθρώπους.

Έλκος στομάχου

Επίσης, πρώιμες έρευνες υποδεικνύουν ότι οι φυτικές ενώσεις που περιέχονται στα κυδώνια ενδέχεται να συμβάλλουν στην πρόληψη και τη θεραπεία των ελκών του στομάχου. Σε μελέτη in vitro (σε δοκιμαστικό σωλήνα), ο χυμός κυδωνιού ανέστειλε την ανάπτυξη του H. pylori, ενός βακτηρίου που είναι γνωστό ότι προκαλεί έλκη στομάχου.

Παράλληλα, μελέτη σε αρουραίους έδειξε ότι το εκχύλισμα κυδωνιού παρείχε προστασία έναντι των ελκών του στομάχου που προκαλούνται από την κατανάλωση αλκοόλ. Αν και τα αποτελέσματα αυτά είναι ενθαρρυντικά, απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Την ίδια στιγμή, αρκετές μελέτες υποδεικνύουν ότι ο χυμός κυδωνιού μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Μία μελέτη διάρκειας 7 εβδομάδων σε 80 παιδιά με παλινδρόμηση οξέος διαπίστωσε ότι η καθημερινή λήψη χυμού κυδωνιού ήταν εξίσου αποτελεσματική με τη φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της συγκεκριμένης ιατρικής κατάστασης.

Επιπλέον, σε μελέτη διάρκειας 4 εβδομάδων σε 96 παιδιά με παλινδρόμηση οξέος, η χρήση συμπυκνωμένου χυμού κυδωνιού σε συνδυασμό με την παραδοσιακή φαρμακευτική αγωγή βελτίωσε τα συμπτώματα —όπως ο εμετός, η αποστροφή προς το φαγητό, τα ρεψίματα και ο κοιλιακός πόνος— σε μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι η λήψη μόνο της φαρμακευτικής αγωγής. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται περισσότερες μελέτες.

Πώς τρώγεται και πώς μαγειρεύεται το κυδώνι

Το κυδώνι καταναλώνεται συνήθως μαγειρεμένο, καθώς ωμό είναι σκληρό και στυφό. Με το μαγείρεμα μαλακώνει, γλυκαίνει και απελευθερώνει το χαρακτηριστικό άρωμά του. Μπορείτε να το ψήσετε στον φούρνο, να το σιγομαγειρέψετε στην κατσαρόλα ή να το χρησιμοποιήσετε σε γλυκές παρασκευές. Όταν μαγειρεύεται για αρκετή ώρα, η σάρκα του αποκτά βαθύ κόκκινο χρώμα και ιδιαίτερα πλούσια γεύση.

Στις γλυκές συνταγές ταιριάζει υπέροχα με κανέλα, γαρίφαλο, βανίλια και άλλα αρωματικά μπαχαρικά. Στις αλμυρές παρασκευές συνδυάζεται εξαιρετικά με κρέας, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα ισορροπία ανάμεσα στη γλυκιά και την αλμυρή γεύση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 12/10/2026 - 02:42
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ξυπνάτε κάθε βράδυ για να πάτε στην τουαλέτα; Δεν φταίει πάντα η ηλικία – Τι λένε οι ουρολόγοι
Ξυπνάτε κάθε βράδυ για να πάτε στην τουαλέτα; Δεν φταίει πάντα η ηλικία – Τι λένε οι ουρολόγοι 08 Οκτωβρίου 2026
Θεραπείες προσώπου: Τι να επιλέξω το φθινόπωρο ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματός μου 09 Οκτωβρίου 2026
Θεραπείες προσώπου: Τι να επιλέξω το φθινόπωρο ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματός μου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ψητά κυδώνια με κανέλα και κονιάκ - Η συνταγή για το τέλειο επιδόρπιο

Ψητά κυδώνια με κανέλα και κονιάκ - Η συνταγή για το τέλειο επιδόρπιο

Ευ Ζην
Παίρνετε αντιβιοτικά; Η ζάχαρη μπορεί να επιβαρύνει περισσότερο το έντερό σας

Παίρνετε αντιβιοτικά; Η ζάχαρη μπορεί να επιβαρύνει περισσότερο το έντερό σας

Μελέτες
Καφές: Το εκπληκτικό πλεονέκτημα του ντεκαφεϊνέ σε σχέση με τον κανονικό

Καφές: Το εκπληκτικό πλεονέκτημα του ντεκαφεϊνέ σε σχέση με τον κανονικό

Μελέτες
Δυσκοιλιότητα: Πόση ώρα χρειάζεται να περπατήσετε για να ενεργοποιήσετε το έντερο

Δυσκοιλιότητα: Πόση ώρα χρειάζεται να περπατήσετε για να ενεργοποιήσετε το έντερο

Μελέτες
Αυθεντική συνταγή για πατσά – Το μυστικό για να χυλώσει τέλεια

Αυθεντική συνταγή για πατσά – Το μυστικό για να χυλώσει τέλεια

Ευ Ζην
Ένα μικροσκοπικό φρούτο μείωσε τα συμπτώματα της κατάθλιψης σε νέα μελέτη

Ένα μικροσκοπικό φρούτο μείωσε τα συμπτώματα της κατάθλιψης σε νέα μελέτη

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κολοκυθόσουπα: Πικάντικη συνταγή με τζίντζερ και κουρκουμά
Ευ Ζην
12/10/2026 - 06:46
Κυδώνι: Ένα εξαιρετικό «φάρμακο» για το στομάχι - Πώς τρώγεται
Ευ Ζην
12/10/2026 - 06:30
Βουλωμένα αυτιά μετά από κρυολόγημα - Τι να κάνετε
Επικαιρότητα
12/10/2026 - 06:14
«Δεν αντέχω πλέον άλλο» - Η συγκλονιστική επιστολή παραίτησης γιατρού στο ΕΣΥ
Επικαιρότητα
12/10/2026 - 06:00
Πώς η άσκηση κατά την εφηβεία μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία στην ενήλικη ζωή
Μελέτες
11/10/2026 - 09:32
Dragon fruit: Ο πιο εύκολος τρόπος να το καθαρίσετε και να το φάτε
Ευ Ζην
11/10/2026 - 08:15
Πώς να αποφύγετε τις ρυτίδες ύπνου - Χρήσιμα tips
Ευ Ζην
11/10/2026 - 06:46
5 νόστιμες συνταγές με βάση το μαρούλι για κάθε μέρα
Ευ Ζην
11/10/2026 - 06:29
Είναι οι ελιές υγιεινές; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Ευ Ζην
11/10/2026 - 06:14
Βιταμίνη Κ2, D3 και καρδιά - Νέα μελέτη
Μελέτες
11/10/2026 - 06:00
Πρωτεΐνη ή φυτικές ίνες; Τι μας χορταίνει περισσότερο;
Ευ Ζην
10/10/2026 - 09:36
Παίρνετε αντιβιοτικά; Η ζάχαρη μπορεί να επιβαρύνει περισσότερο το έντερό σας
Μελέτες
10/10/2026 - 08:14
Ξεχάστε το γυμναστήριο - Οι κινήσεις για στην καθημερινότητά σας
Ευ Ζην
10/10/2026 - 06:45
Ψητά κυδώνια με κανέλα και κονιάκ - Η συνταγή για το τέλειο επιδόρπιο
Ευ Ζην
10/10/2026 - 06:27
Πόσα φρούτα πρέπει να τρώμε την ημέρα
Ευ Ζην
10/10/2026 - 06:11
Παρηγορική Φροντίδα: Κάθε χρόνο 20 εκατ. άνθρωποι πεθαίνουν με πόνο και ταλαιπωρία
Επικαιρότητα
10/10/2026 - 06:00
Τα Διαγνωστικά Κέντρα ΒΙΟΤΥΠΟΣ και η GE HealthCare φέρνουν το μέλλον στη Μαγνητική Τομογραφία
Επιχειρείν
09/10/2026 - 23:35
Η ζωή με ένα ρευματικό νόσημα δεν πρέπει να βάζει τα όνειρα σε αναμονή
Επικαιρότητα
09/10/2026 - 23:27
Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να τρίψετε αντικολλητικό χαρτί κουζίνας στο τζάμι του ντους
Ευ Ζην
09/10/2026 - 19:51
ΔΕΠΥ και αυτισμός: Γιατί η μεγάλη αύξηση των διαγνώσεων προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς
Μελέτες
09/10/2026 - 19:06
Έκρηξη στη Motor Oil: Νεκρός ο ένας τραυματίας - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου
Επικαιρότητα
09/10/2026 - 18:27
Σκάλες: Πότε το λαχάνιασμα μπορεί να υποδηλώνει υποψία νόσου
Ευ Ζην
09/10/2026 - 18:14
Παρέμβαση Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ και Ε.Σ.Α.μεΑ για τους σχολικούς νοσηλευτές – Τι ζητούν
Επικαιρότητα
09/10/2026 - 17:29
Τα 6 σημάδια μακροζωίας που δείχνουν ότι ένας 60άρης έχει πολλά χρόνια μπροστά του
Ευ Ζην
09/10/2026 - 17:26
Η κατανάλωση τυριού πριν από τον ύπνο μπορεί να προκαλέσει εφιάλτες – Μύθος ή αλήθεια;
Ευ Ζην
09/10/2026 - 16:53
Το στρες της μητέρας επηρεάζει την ανάπτυξη των δοντιών του μωρού
Μελέτες
09/10/2026 - 16:08
Πώς ο καθημερινός καφές μπορεί να ευθύνεται για την κούρασή σας - Τι πρέπει να κάνετε
Μελέτες
09/10/2026 - 16:01
Ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους – Δύο σοβαρά τραυματίες
Επικαιρότητα
09/10/2026 - 14:36
Πώς θα φτιάξετε ξιδάτες ελιές Καλαμών - Σπιτική συνταγή χωρίς χημικά
Ευ Ζην
09/10/2026 - 14:09
ΕΟΠΥΥ: Αναρτήθηκε η πρόσκληση για τις προληπτικές εξετάσεις μαστογραφίας
Επικαιρότητα
09/10/2026 - 13:43

ΔΗΜΟΦΙΛΗ