Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρευρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στην εκδήλωση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ), η οποία πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας με αντικείμενο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ασφάλεια των ασθενών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο νέος Πρόεδρος του Οργανισμού Γιάννης Υφαντόπουλος, η απερχόμενη Πρόεδρος του Οργανισμού Δάφνη Καϊτελίδου, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΔΙΠΥ Ελευθέριος Θηραίος, η Πρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΙΠΥ καθώς και διοικητές νοσοκομείων και Υγειονομικών Περιφερειών.

Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ορισμένα πράματα για την αγαπημένη μου Δάφνη. Η λήξη της θητείας της κυρίας Καϊτελίδου στον ΟΔΙΠΥ δεν ήταν επιλογή μου. Ο μόνος λόγος που έγινε η αλλαγή, είναι διότι εκ του νόμου υπήρχε πενταετές «φρένο» στη θητεία και το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι δεν μπορούσε να γίνει αυτή η ανανέωση.

Είμαι πολύ ευτυχής που ο διάδοχός της είναι ο καθηγητής κ. Υφαντόπουλος. Είναι πάρα πολύ καλό, να υπάρχει μία οργανωμένη συνέχεια γιατί οι θεσμοί δεν εξαρτώνται, ούτε πρέπει να εξαρτώνται από τα πρόσωπα. Τους θεσμούς τους φτιάχνουμε γιατί θέλουμε ακριβώς να ξεπεράσουμε τα όρια που τα πρόσωπα αναγκαστικά έχουν, γιατί είναι θνητές βιολογικές οντότητες, ενώ οι θεσμοί πρέπει να μπορούν να λειτουργούν πέραν αυτών των ορίων. Και άρα, από την επιτυχή μας οικοδόμηση τέτοιων θεσμών, ιδιαίτερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξασφαλίζουμε την μακροπρόθεσμη καλύτερη λειτουργία του.

Όσον αφορά τον ΟΔΙΠΥ πρόκειται περί κορυφαίας μεταρρύθμισης, ίσως η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών γιατί όλα αυτά τα χρόνια ξοδεύαμε λεφτά, ακολουθήσαμε συνδικαλιστικά ή διοικητικά αιτήματα, κάναμε έργα εκεί που μπορούσαμε, αλλά στην πραγματικότητα παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών δεν είχαμε. Μέναμε στο τι θα πει κάποιος ασθενής βγαίνοντας, αν θα μας γράψει ένα γράμμα, στο τι θα πουν οι συγγενείς, το αν θα γίνουν καταγγελίες.

Σε ένα τελείως ερασιτεχνικό και πρωτόλειο επίπεδο. Ο ΟΔΙΠΥ ήρθε για να αλλάξει αυτή την εικόνα και να φτιάξει παράλληλα με τους προϋπολογισμούς και τις όποιες προσπάθειες κάνει το υπουργείο Υγείας και οι υγειονομικές περιφέρειες και οι διοικητές των νοσοκομείων, ένα σύστημα και έναν επιπλέον ανεξάρτητο θεσμό που παρακολουθεί τους καρπούς αυτών των προσπαθειών, που διορθώνει τα ενδεχόμενα λάθη, που προτείνει ενδεχόμενες λύσεις μέσα στα πλαίσια του εφικτού και ούτω καθεξής. Όλα αυτά ο ΟΔΙΠΥ έχει ξεκινήσει και τα κάνει και έχουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα σε νοσοκομεία. Και αυτό είναι κατάκτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Υφαντόπουλος θα συνεχίσει αυτή την προσπάθεια για να θέσουμε πιο υγιή θεμέλια. Όλα αυτά στο τέλος προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας για τους ασθενείς μας και αυτός είναι ο στόχος. Βοήθησε και το Ταμείο Ανάκαμψης. Είχαμε στην διάθεσή μας πόρους για να κάνουμε πολλά πράγματα, τα κάναμε και έτσι καταφέραμε να πιάσουμε και τα ορόσημα και τους στόχους. Ξέρουμε όλοι μας εδώ ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη δουλειά, και σας ευχαριστώ διότι ήταν ένα δύσκολο στοίχημα».