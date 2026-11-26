Ποια είναι τα κατάλληλα παπούτσια για περπάτημα σε μεγαλύτερη ηλικία.

Φτάνοντας στα 60, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα με τα πόδια. Πόσοι, όμως, έχουν σκεφτεί τι πρέπει να προσέχουν όταν επιλέγουν παπούτσια για περπάτημα και πώς αλλάζουν οι ανάγκες των ποδιών τους με την ηλικία; Η επιλογή των παπουτσιών έχει ουσιαστική σημασία. Για πολλούς ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, το περπάτημα είναι μια μορφή άσκησης που μπορούν και θέλουν να συνεχίσουν για πολλά χρόνια.

«Το περπάτημα είναι μία από τις καλύτερες μορφές άσκησης, επειδή είναι απαραίτητο στην καθημερινότητά μας και μπορείτε να το κάνετε οπουδήποτε», έγραψε στην επίσημη σελίδα του πανεπιστημίου του Harvard η Τζάνις ΜακΓκρέιλ, φυσικοθεραπεύτρια στο Νοσοκομείο Αποκατάστασης Spaulding, το οποίο συνεργάζεται με το Harvard. «Είναι κατάλληλο για κάθε επίπεδο φυσικής κατάστασης και δεν χρειάζεστε ειδικό εξοπλισμό, πέρα από τα παπούτσια σας».

Πώς αλλάζουν τα πόδια με την ηλικία

Η ηλικία από μόνη της δεν καθορίζει ποια παπούτσια είναι κατάλληλα για εσάς. Ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων αλλάζουν το σχήμα των ποδιών, οι ανάγκες τους για απορρόφηση των κραδασμών, η ισορροπία, η υγεία των αρθρώσεων, ακόμη και η ευαισθησία του δέρματος. Έτσι, η αναζήτηση του κατάλληλου ζευγαριού μπορεί να γίνει πιο δύσκολη.

Οι παρακάτω αλλαγές είναι συχνότερες σε μεγαλύτερες ηλικίες:

• Τα πόδια μπορεί να γίνουν πιο μακριά και πιο φαρδιά.

• Η καμάρα του πέλματος μπορεί να χαμηλώσει.

• Το λίπος που λειτουργεί ως φυσικό «μαξιλαράκι» στη φτέρνα και στο μπροστινό μέρος του πέλματος μπορεί να μειωθεί.

• Προβλήματα όπως τα κότσια, η σφυροδακτυλία και η αρθρίτιδα μπορεί να εμφανίζονται συχνότερα.

• Το δέρμα μπορεί να γίνει πιο λεπτό και πιο ευαίσθητο στην πίεση και την τριβή.

• Η μειωμένη αισθητικότητα στα πόδια, ιδιαίτερα σε ανθρώπους με διαβήτη ή ορισμένες νευρολογικές παθήσεις, κάνει ακόμη πιο σημαντική τη σωστή εφαρμογή των παπουτσιών.

Σε πολλούς ανθρώπους αλλάζει επίσης ο τρόπος που περπατούν, καθώς τα δάχτυλα σπρώχνουν το έδαφος με λιγότερη δύναμη σε κάθε βήμα. Τα κατάλληλα παπούτσια μπορούν να βοηθήσουν. «Ένα παπούτσι που εφαρμόζει σωστά διευκολύνει τη μεταφορά του βάρους από τη φτέρνα προς τα δάχτυλα, ώστε να κάνετε το επόμενο βήμα», εξήγησε η ΜακΓκρέιλ.

Ποια παπούτσια να επιλέξετε ανάλογα με τη χρήση

Για τις καθημερινές σας μετακινήσεις, προέχει τα παπούτσια σας να είναι άνετα. Η άνεση, όμως, δεν αρκεί όταν περπατάτε μεγάλες αποστάσεις, σε ανώμαλα πεζοδρόμια ή σε άλλες δύσκολες επιφάνειες. Αν περπατάτε για άσκηση, χρειάζεται να προσέξετε περισσότερο την απορρόφηση των κραδασμών, το βάρος των παπουτσιών και το κατά πόσο επιτρέπουν στα πόδια να αερίζονται.

Για μονοπάτια και πιο δύσβατες διαδρομές, αναζητήστε παπούτσια που προσφέρουν σταθερότητα και σας βοηθούν να διατηρείτε την ισορροπία σας. Σύμφωνα με τη ΜακΓκρέιλ, τα παπούτσια πεζοπορίας, που συχνά παρέχουν στήριξη και στον αστράγαλο, μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή από τα συνηθισμένα παπούτσια για περπάτημα.

«Θα πρέπει επίσης να έχουν βαθύτερες αυλακώσεις στη σόλα, ώστε να έχουν καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος. Αν πρόκειται να περπατήσετε σε ανώμαλες ή ολισθηρές επιφάνειες, η καλή πρόσφυση είναι ιδιαίτερα σημαντική», πρόσθεσε.

Τι να προσέξετε όταν επιλέγετε παπούτσια για περπάτημα

Όταν βοηθά έναν άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας να επιλέξει παπούτσια για περπάτημα, η ΜακΓκρέιλ δίνει έμφαση στα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Σόλες που προσφέρουν στήριξη και σταθερότητα. «Τα παπούτσια για τρέξιμο είναι συχνά πολύ ελαφριά και μπορεί να μην προσφέρουν τη σταθερότητα που χρειάζεστε», ανέφερε. Συνέστησε επίσης να αποφεύγετε τα παπούτσια με σόλα τύπου rocker, δηλαδή με κυρτή βάση, τα οποία συχνά διαφημίζονται ως λύση για τον πόνο στα πόδια. «Αν έχετε προβλήματα ισορροπίας, μπορεί να σας κάνουν να αισθάνεστε μεγαλύτερη αστάθεια», τόνισε.

• Καλή εφαρμογή στη φτέρνα. Η φτέρνα σας πρέπει να μένει σταθερή μέσα στο παπούτσι, χωρίς να γλιστρά. «Το παπούτσι πρέπει να εφαρμόζει καλά, χωρίς να σας σφίγγει», διευκρίνισε.

• Μικρό βάρος. «Ένα πολύ βαρύ παπούτσι δυσκολεύει την κίνηση του ποδιού και σας κουράζει περισσότερο στο περπάτημα», σημείωσε.

• Ευκαμψία. Το παπούτσι πρέπει να λυγίζει εκεί όπου λυγίζει φυσικά το πόδι σας.

• Αρκετό χώρο για τα δάχτυλα. «Τα δάχτυλά σας δεν πρέπει να ακουμπούν στην άκρη του παπουτσιού και θα πρέπει να μπορείτε να τα κινείτε ελεύθερα», είπε. «Τα παπούτσια με διχτυωτό ύφασμα συνήθως προσαρμόζονται πιο εύκολα στο πόδι από εκείνα που είναι κατασκευασμένα από συμπαγές δέρμα».

Πώς να βρείτε το σωστό νούμερο και τη σωστή εφαρμογή

Η Τζάνις ΜακΓκρέιλ πρότεινε να ακολουθείτε τις παρακάτω συμβουλές όταν αγοράζετε καινούργια παπούτσια για περπάτημα:

• Δοκιμάστε τα προς το τέλος της ημέρας, όταν τα πόδια σας μπορεί να είναι λίγο πρησμένα.

• Μετρήστε και τα δύο πόδια, καθώς μπορεί να μην έχουν ακριβώς το ίδιο μέγεθος. Αν υπάρχει διαφορά, επιλέξτε το νούμερο που ταιριάζει στο μεγαλύτερο πόδι και φορέστε μια δεύτερη κάλτσα στο μικρότερο.

• Στη δοκιμή, φορέστε τις κάλτσες που χρησιμοποιείτε συνήθως όταν περπατάτε.

• Κάντε μερικούς γύρους μέσα στο κατάστημα, αντί να αρκεστείτε στο να σταθείτε όρθιοι φορώντας τα παπούτσια. «Μην τα δοκιμάσετε κάνοντας μόνο πέντε βήματα», κατέληξε η ειδικός.