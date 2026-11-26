Η συχνότητα των καταγεγραμμένων περιπτώσεων διαταραχής αυτιστικού φάσματος αυξάνεται παγκοσμίως, εν μέρει επειδή έχει βελτιωθεί η αναγνώριση και η διάγνωσή του. Εκτός από τους γενετικούς παράγοντες, η έκθεση σε χημικές ουσίες μέσω της διατροφής και του περιβάλλοντος κατά την εμβρυϊκή ζωή ενδέχεται να επηρεάζει τη νευροανάπτυξη, με επιδράσεις που πιθανώς φτάνουν και στις επόμενες γενιές.

Προηγούμενες έρευνες έχουν συνδέσει το κάπνισμα της γιαγιάς κατά την εγκυμοσύνη στη μητέρα του παιδιού με υψηλότερα ποσοστά αυτισμού και διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) στα εγγόνια της. Πειράματα σε ποντίκια έχουν επίσης δείξει αλλαγές στη συμπεριφορά και επιγενετικές μεταβολές στις επόμενες γενιές, έπειτα από έκθεση των αρσενικών σε αλκοόλ και νικοτίνη.

Πρόσφατα, μια μελέτη παρατήρησης, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Autism Research, διαπίστωσε ότι το κάπνισμα και η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ από τους παππούδες, ιδιαίτερα δυνατών αλκοολούχων ποτών, κατά την περίοδο που οι σύντροφοί τους ήταν έγκυες ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στα εγγόνια τους.

Τα ευρήματα θέτουν ερωτήματα για το αν η έκθεση προηγούμενων γενεών σε περιβαλλοντικούς παράγοντες μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση διαταραχής αυτιστικού φάσματος. Ωστόσο, η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι οι συγκεκριμένες συνήθειες προκαλούν αυτισμό.

Πώς μελετήθηκαν τρεις γενιές της ίδιας οικογένειας

Οι ερευνητές αξιοποίησαν δεδομένα από μια προοπτική μελέτη, στην οποία οι συμμετέχοντες παρακολουθούνταν σε βάθος χρόνου. Εξέτασαν αν το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ, τσαγιού και καφέ από τους παππούδες και τις γιαγιάδες, την περίοδο που κυοφορούνταν τα παιδιά τους, συνδέονταν με την εμφάνιση αυτισμού στα εγγόνια τους. Οι γυναίκες είχαν αναφέρει τόσο τις δικές τους συνήθειες όσο και εκείνες των συντρόφων τους. Στην καταγραφή του καπνίσματος των ανδρών περιλαμβάνονταν η πίπα και τα πούρα, ενώ στα αλκοολούχα ποτά περιλαμβάνονταν το κρασί, η μπίρα και τα κοκτέιλ.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές υπολόγισαν τον κίνδυνο αυτισμού στα εγγόνια σε σχέση με τις συνήθειες των παππούδων και των γιαγιάδων τους. Στα στατιστικά μοντέλα συνυπολογίστηκαν η ηλικία του παππού ή της γιαγιάς που εξεταζόταν, το μορφωτικό επίπεδο του παππού, η φυλετική καταγωγή της γιαγιάς και το αν ο γονέας του εγγονιού είχε γεννηθεί πριν από το 1964.

Τι έδειξαν τα στοιχεία για το κάπνισμα και το αλκοόλ των παππούδων

Τα εγγόνια των παππούδων που κάπνιζαν την περίοδο της καταγραφής είχαν υψηλότερο εκτιμώμενο κίνδυνο αυτισμού από τα εγγόνια μη καπνιστών. Η συσχέτιση παρατηρήθηκε τόσο για το κάπνισμα καπνού γενικά όσο και για τα τσιγάρα ειδικότερα. Όταν ο παππούς κάπνιζε τουλάχιστον 20 τσιγάρα την ημέρα, ο κίνδυνος αυτισμού στα εγγόνια εκτιμήθηκε ότι ήταν σχεδόν διπλάσιος σε σύγκριση με τις περιπτώσεις όπου ο παππούς δεν κάπνιζε.

Σχεδόν τριπλάσιος ήταν ο εκτιμώμενος κίνδυνος αυτισμού στα εγγόνια των παππούδων που κατανάλωναν τουλάχιστον πέντε δυνατά αλκοολούχα ποτά την εβδομάδα, σε σύγκριση με τα εγγόνια εκείνων που δεν έπιναν τέτοια ποτά. Ωστόσο, η εκτίμηση βασίστηκε σε μόλις δέκα περιπτώσεις αυτισμού στις οποίες ο παππούς είχε αυτή τη συνήθεια, γεγονός που περιόριζε την ακρίβεια του αποτελέσματος.

Λιγότερο σαφής ήταν η συσχέτιση όταν η συνολική κατανάλωση αλκοόλ των παππούδων έφτανε τα εννέα ή περισσότερα ποτά την εβδομάδα, σε σύγκριση με χαμηλότερη κατανάλωση. Όταν η ίδια ομάδα συγκρίθηκε με όσους δεν έπιναν καθόλου αλκοόλ, το αποτέλεσμα δεν ήταν στατιστικά σαφές. Δεν διαπιστώθηκε ξεκάθαρη σύνδεση με τη μέτρια κατανάλωση αλκοόλ ούτε με την μπίρα ή το κρασί, όταν εξετάστηκαν ξεχωριστά.

Πριν συνυπολογιστούν άλλοι παράγοντες, το 68% των παππούδων στην ομάδα των εγγονιών με αυτισμό αναφερόταν ότι κάπνιζε κατά την εγκυμοσύνη της συντρόφου του, έναντι 58% στον γενικό πληθυσμό. Στην ίδια ομάδα ήταν επίσης συχνότερα το κάπνισμα τσιγάρων, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης ημερήσιας κατανάλωσης, και η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ.

Η κατανάλωση καφέ από τον παππού ή τη γιαγιά δεν συνδέθηκε ξεκάθαρα με τον αυτισμό στα εγγόνια, είτε εξετάστηκε μόνη της είτε μαζί με την κατανάλωση τσαγιού. Το τσάι δεν μελετήθηκε ξεχωριστά. Η υψηλή κατανάλωση αυτών των ροφημάτων έτεινε να είναι λιγότερο συχνή στους παππούδες και στις γιαγιάδες ατόμων με αυτισμό σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

Όταν μόνο ο παππούς κάπνιζε πολύ, ο εκτιμώμενος σχετικός κίνδυνος αυτισμού ήταν υψηλότερος από ό,τι όταν κάπνιζαν πολύ και ο παππούς και η γιαγιά. Οι περιπτώσεις, όμως, ήταν πολύ λίγες για να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα από αυτή τη σύγκριση.

Δεν καταγράφηκαν περιπτώσεις αυτισμού σε εγγόνια των οποίων οι γιαγιάδες έπιναν πολύ, αλλά οι παππούδες όχι. Όμως, αυτός ο συνδυασμός συνηθειών ήταν σπάνιος

Οι πιθανοί βιολογικοί μηχανισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί

Συνολικά, το κάπνισμα και η μεγάλη κατανάλωση δυνατών αλκοολούχων ποτών από τους παππούδες, κατά την εγκυμοσύνη των συντρόφων τους, συνδέθηκαν με υψηλότερο εκτιμώμενο κίνδυνο αυτισμού στα εγγόνια. Αντίθετα με ό,τι αναμενόταν, δεν βρέθηκε σαφής σύνδεση ανάμεσα στο κάπνισμα των γιαγιάδων κατά την εγκυμοσύνη τους και στον αυτισμό των εγγονιών, ανεξάρτητα από το αν η συγγένεια ήταν από την πλευρά της μητέρας ή του πατέρα. Οι προηγούμενες μελέτες βασίζονταν σε πληροφορίες που είχαν δοθεί εκ των υστέρων για παλαιότερες συνήθειες. Στη συγκεκριμένη έρευνα, οι πληροφορίες είχαν συλλεχθεί κατά την εγκυμοσύνη, γεγονός που ενδεχομένως περιόρισε τα λάθη λόγω ανακριβούς ανάκλησης.

Το παθητικό κάπνισμα και οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται η λειτουργία των γονιδίων στα σπερματοζωάρια αποτελούν πιθανές εξηγήσεις. Ο καπνός μπορεί να εκθέτει άμεσα τόσο την έγκυο γιαγιά όσο και τα αναπτυσσόμενα γεννητικά κύτταρα του εμβρύου, από τα οποία αργότερα θα προκύψουν ωάρια ή σπερματοζωάρια. Αντίθετα, το αλκοόλ που καταναλώνει ο παππούς δεν εκθέτει άμεσα αυτά τα κύτταρα κατά την εγκυμοσύνη. Επομένως, μια πιθανή εξήγηση είναι να εμπλέκονται βιολογικές αλλαγές που μεταβιβάζονται στις επόμενες γενιές.

Οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν αν οι εκθέσεις πριν από τη σύλληψη συνέβαλαν στα ευρήματα, ενώ οι παραπάνω μηχανισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων περιορίζεται από τον μικρό αριθμό περιπτώσεων αυτισμού, τα ελλιπή στοιχεία για την έκθεση και το ενδεχόμενο ορισμένες διαγνώσεις αυτισμού να μην είχαν καταγραφεί στα αρχεία του DDS. Επιπλέον, δεν μπορεί να αποκλειστεί η επίδραση γενετικών ή άλλων οικογενειακών παραγόντων. Ανακρίβειες μπορεί να προέκυψαν και επειδή οι πληροφορίες για τις συνήθειες των παππούδων δόθηκαν από τις συντρόφους τους και όχι από τους ίδιους.

Μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν περισσότερες περιπτώσεις αυτισμού και να εξετάσουν αναλυτικότερα τις διαφορετικές οδούς έκθεσης, διαχωρίζοντας, για παράδειγμα, την άμεση έκθεση από το παθητικό κάπνισμα. Θα μπορούσαν επίσης να υπολογίσουν την καφεΐνη από άλλες πηγές, όπως τα καφεϊνούχα αναψυκτικά. Περισσότερα στοιχεία για τις εκθέσεις, τις συνήθειες και την υγεία των γονέων θα βοηθούσαν ακόμη να διερευνηθεί αν μεσολαβούν βιολογικές αλλαγές ή συμπεριφορές που συνδέουν τις γενιές, καθώς και αν πίσω από τις συσχετίσεις υπάρχει σχέση αιτίας και αποτελέσματος.