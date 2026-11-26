Οι πίτες έχουν σταθερή θέση στην ελληνική κουζίνα, με πολλές τοπικές παραλλαγές που αξιοποιούν τα χόρτα της εποχής και τα τυριά κάθε περιοχής. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο πλαστός, μια παραδοσιακή χορτόπιτα ιδιαίτερα διαδεδομένη στην ορεινή Θεσσαλία και στα Άγραφα. Χαρακτηριστικό του είναι το καλαμποκάλευρο, που χρησιμοποιείται στη θέση του φύλλου και συνδυάζεται με χόρτα και μυρωδικά της εποχής.

Για την παρασκευή του, η γέμιση απλώνεται ανάμεσα σε δύο στρώσεις χυλού, οι οποίες σχηματίζουν κρούστα καθώς ψήνονται. Έτσι, ο πλαστός διατηρεί τη γεύση μιας χορτόπιτας, χωρίς να απαιτεί ζύμωμα και άνοιγμα φύλλου. Στην συνταγή που ακολουθεί, τα χόρτα συνδυάζονται με φέτα, ενώ ο χυλός ετοιμάζεται με καλαμποκάλευρο, γιαούρτι και αυγά.

Υλικά για 6 μερίδες

Για τη γέμιση

• 800 γρ. ανάμεικτα χόρτα και μυρωδικά, όπως σπανάκι, άνηθος, μυρώνια, φρέσκο κρεμμυδάκι, μαγκουνίδες και μυριαλίδες, καθαρισμένα και ψιλοκομμένα

• 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

• 250 γρ. φέτα, κατά προτίμηση μαλακή, θρυμματισμένη

• 100 ml ελαιόλαδο

• 2 κ.σ. ανθό αλατιού

• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τον χυλό

• 220 γρ. στραγγιστό αγελαδινό γιαούρτι

• 3 αυγά

• 400 γρ. καλαμποκάλευρο

• 100 ml ελαιόλαδο

• 400 ml χλιαρό νερό

• 1 κ.γ. ανθό αλατιού

• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Για τη γέμιση

Σε ένα μεγάλο μπολ, ρίξτε τα ανάμεικτα χόρτα και μυρωδικά μαζί με τα φρέσκα κρεμμυδάκια.

Προσθέστε τον ανθό αλατιού και τρίψτε τα με τα χέρια σας μέχρι να μαραθούν.

Αφήστε τα στην άκρη για μισή ώρα, ώστε να βγάλουν τα υγρά τους. Στη συνέχεια, ανακατέψτε τα ξανά, για να απελευθερώσουν περισσότερα υγρά.

Προσθέστε τη φέτα, το ελαιόλαδο και αρκετό φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατέψτε.

Αλείψτε ένα μεγάλο στρογγυλό ταψί με ελαιόλαδο και αφήστε το στην άκρη, μέχρι να ετοιμάσετε τον χυλό.

Για τον χυλό

Σε ένα μεγάλο μπολ, ρίξτε το γιαούρτι και τα αυγά και ανακατέψτε με έναν αυγοδάρτη.

Προσθέστε το καλαμποκάλευρο και συνεχίστε το ανακάτεμα.

Έπειτα, προσθέστε το ελαιόλαδο, το νερό, τον ανθό αλατιού και το φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατέψτε καλά.

Για τη συναρμολόγηση και το ψήσιμο

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα.

Ρίξτε τον μισό χυλό στο λαδωμένο ταψί και απλώστε τον ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια.

Απλώστε από πάνω τη γέμιση με τα χόρτα και καλύψτε την με τον υπόλοιπο χυλό.

Ψήστε την πίτα για 1 ώρα.

Πηγή: Eva Filippopoulou / Cookpad