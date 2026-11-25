Τα αφεψήματα βοτάνων αποτελούν για πολλούς μια καθημερινή συνήθεια. Πέρα από τη γεύση και το άρωμά τους, το επιστημονικό ενδιαφέρον στρέφεται και στις ουσίες που περιέχουν, καθώς ορισμένες μελετώνται για τις πιθανές επιδράσεις τους στον οργανισμό. Ένα από αυτά είναι το τσάι δυόσμου. Γνωστό για το δροσερό άρωμά του και χωρίς καφεΐνη, έχει μελετηθεί για την πιθανή συμβολή του στη μείωση της φλεγμονής και των επιπέδων τεστοστερόνης. Παράλληλα, έρευνες έχουν εξετάσει κατά πόσο η εισπνοή του αρώματος του δυόσμου μπορεί να ανακουφίσει από τη ναυτία και τον εμετό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για γυναίκες με πολυενδοκρινικό μεταβολικό σύνδρομο των ωοθηκών (PMOS), όπως ονομάζεται πλέον το πρώην σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών. Παρότι τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, οι μελέτες παραμένουν περιορισμένες. Αν πίνετε συχνά τσάι δυόσμου ή σκέφτεστε να το εντάξετε στην καθημερινότητά σας, δείτε ποια οφέλη έχουν διερευνηθεί και τι χρειάζεται να προσέχετε.

1. Βοηθά στη μείωση της φλεγμονής

Ο δυόσμος περιέχει ουσίες με αντιφλεγμονώδη δράση, όπως το ροσμαρινικό οξύ. Πρόκειται για μια πολυφαινόλη με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, η οποία βρίσκεται σε διάφορα είδη μέντας.

Τα αφεψήματα που είναι πλούσια σε ροσμαρινικό οξύ, όπως το τσάι δυόσμου, ενδέχεται να ανακουφίζουν από συμπτώματα παθήσεων που συνδέονται με φλεγμονή. Για παράδειγμα, μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του πόνου και να διευκολύνουν το περπάτημα σε άτομα με οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο.

Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει επίσης ότι τα εκχυλίσματα δυόσμου ενδέχεται να περιορίζουν τη φλεγμονή που σχετίζεται με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερες μελέτες σε ανθρώπους για να διευκρινιστεί πόσο αποτελεσματικός μπορεί να είναι ο δυόσμος στον έλεγχο της φλεγμονής.

2. Μειώνει τα επίπεδα τεστοστερόνης

Το τσάι δυόσμου ενδέχεται να έχει αντιανδρογόνο δράση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να περιορίζει τη δράση των ανδρογόνων, δηλαδή ορμονών όπως η τεστοστερόνη. Αν και συχνά αναφέρονται ως ανδρικές ορμόνες, τα ανδρογόνα υπάρχουν και στον γυναικείο οργανισμό.

Η δράση αυτή θα μπορούσε να ωφελήσει γυναίκες με πολυενδοκρινικό μεταβολικό σύνδρομο των ωοθηκών. Η πάθηση συνδέεται με αυξημένα επίπεδα ανδρογόνων, διαταραχές στη λειτουργία των ωοθηκών και αντίσταση στην ινσουλίνη, ενώ μπορεί να υπάρχει και πολυκυστική εικόνα στο υπερηχογράφημα. Επηρεάζει επίσης την ισορροπία ορμονών που ρυθμίζουν την αναπαραγωγική λειτουργία και τη γονιμότητα, όπως η ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) και η ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH).

Σε μικρές μελέτες, η κατανάλωση τσαγιού δυόσμου συνδέθηκε με μείωση της τεστοστερόνης και αύξηση των ορμονών LH και FSH. Σε μία από αυτές, οι γυναίκες έπιναν το αφέψημα κατά την ωοθυλακική φάση του κύκλου τους. Πρόκειται για την πρώτη φάση του εμμηνορροϊκού κύκλου, η οποία ξεκινά την πρώτη ημέρα της περιόδου και ολοκληρώνεται με την ωορρηξία.

Χρειάζονται νεότερες έρευνες για να επιβεβαιωθεί αν ο δυόσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία για τη μείωση της τεστοστερόνης.

3. Ανακουφίζει από τη ναυτία και τον εμετό

Ο δυόσμος έχει αντισπασμωδικές ιδιότητες, δηλαδή μπορεί να ανακουφίζει από τους μυϊκούς σπασμούς, ενώ έχει μελετηθεί και για τη δράση του κατά της ναυτίας.

Η εισπνοή του αρώματός του φαίνεται να μειώνει τη ναυτία και τον εμετό στην εγκυμοσύνη, κατά τη χημειοθεραπεία ή έπειτα από χειρουργική επέμβαση. Τα ευρήματα αυτά αφορούν την εισπνοή του αρώματος και δεν αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση του αφεψήματος προσφέρει το ίδιο όφελος.

Πιθανοί κίνδυνοι από το τσάι δυόσμου

Η κατανάλωση προϊόντων δυόσμου, όπως το αφέψημα, είναι ασφαλής για τους περισσότερους ανθρώπους. Υπάρχουν, όμως, ορισμένοι κίνδυνοι που χρειάζεται να γνωρίζετε.

Αν και σπάνια, μπορεί να εμφανιστεί αλλεργία σε φυτά του γένους της μέντας, στα οποία ανήκει και ο δυόσμος. Εάν έχετε σχετική αλλεργία, θα πρέπει να αποφεύγετε τα προϊόντα δυόσμου.

Ο δυόσμος μπορεί επίσης να επιδεινώσει τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, μιας πάθησης που προκαλεί συχνές καούρες και όξινες αναγωγές.

Αυτό συμβαίνει επειδή μπορεί να χαλαρώσει τον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα, έναν μυϊκό δακτύλιο που φυσιολογικά εμποδίζει το περιεχόμενο του στομάχου να επιστρέψει στον οισοφάγο. Όταν η πίεση στον σφιγκτήρα μειώνεται, διευκολύνεται η παλινδρόμηση και τα συμπτώματα μπορεί να γίνουν εντονότερα.

Οι υψηλές δόσεις συμπυκνωμένων προϊόντων δυόσμου, όπως τα συμπληρώματα διατροφής, δεν θεωρούνται ασφαλείς για άτομα με παθήσεις των νεφρών ή του ήπατος.

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, θα πρέπει επίσης να αποφεύγετε τα συμπυκνωμένα προϊόντα δυόσμου, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τις επιδράσεις των υψηλών δόσεων σε αυτές τις περιόδους.