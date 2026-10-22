Τσάι: Ο τρόπος που το απολαμβάνετε καθορίζει τα οφέλη στην υγεία της καρδιάς

Είναι γεγονός ότι το τσάι προσφέρει οφέλη στην υγεία. Ωστόσο, μία νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Journal of Internal Medicine, εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι προετοιμάζουν και καταναλώνουν το τσάι τους, σημειώνοντας ότι αυτή η … «ιεροτελεστία» μπορεί να επηρεάζει την καρδιαγγειακή υγεία.

Σε μία περίοδο παρακολούθησης περίπου εννέα ετών, οι ερευνητές κατέγραψαν περισσότερα από 14.800 περιστατικά παθήσεων που επηρεάζουν την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία, όπως καρδιακές προσβολές, εγκεφαλικά επεισόδια και περιφερική αρτηριοπάθεια.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 485.000 Κινέζους ενήλικες, ηλικίας 30 έως 79 ετών. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν τις συνήθειές τους όσον αφορά την κατανάλωση τσαγιού, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας με την οποία έπιναν τσάι, του είδους που προτιμούσαν, της περιεκτικότητας σε καφεΐνη του ροφήματος, καθώς και της θερμοκρασίας στην οποία το κατανάλωναν.

Το CNN μίλησε με την ειδικό σε θέματα ευεξίας Δρ. Leana Wen, η οποία προσπάθησε να εξηγήσει τα ευρήματα της μελέτης.

Η Wen ανέφερε ότι «ένα σημαντικό εύρημα της νέας μελέτης είναι ότι τα άτομα που κατανάλωναν τσάι τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα διέτρεχαν περίπου 11% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αγγειακής νόσου, σε σύγκριση με όσους το κατανάλωναν λιγότερο συχνά. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε αφού ελήφθησαν υπόψιν παράγοντες όπως η ηλικία, το κάπνισμα, η σωματική δραστηριότητα, το σωματικό βάρος και τυχόν υπάρχοντα προβλήματα υγείας — αν και οι μη καπνιστές που κατανάλωναν τακτικά τσάι και είχαν υψηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας παρουσίαζαν τον χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο».

Η ίδια πρόσθεσε τα εξής: «Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι το τσάι μέτριας έντασης συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο, ενώ το μαύρο τσάι συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο για περισσότερους τύπους καρδιαγγειακών παθήσεων σε σύγκριση με το πράσινο τσάι.

Ίσως το πιο απροσδόκητο στοιχείο είναι ότι τα άτομα που ανέφεραν πως έπιναν το τσάι τους σε «καυτή» θερμοκρασία διέτρεχαν 16% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αγγειακών παθήσεων, σε σύγκριση με όσους δεν κατανάλωναν τσάι συστηματικά.

Αντιθέτως, όσοι έπιναν το τσάι τους σε θερμοκρασία δωματίου ή απλώς ζεστό —αλλά όχι σε σημείο να προκαλεί εγκαύματα— διέτρεχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο σε σχέση με εκείνους που δεν έπιναν τσάι τακτικά. Ωστόσο, ένας περιορισμός των ερευνητικών μεθόδων έγκειται στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες δήλωναν οι ίδιοι τη θερμοκρασία στην οποία προτιμούσαν να πίνουν το τσάι τους, αντί αυτή η παράμετρος να μετρηθεί αντικειμενικά από τους ερευνητές.

Αυτό που ένα άτομο θεωρεί «καυτό» (σε βαθμό πρόκλησης εγκαύματος) μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τον ορισμό κάποιου άλλου. Επιπλέον, είναι πιθανό τα άτομα που προτιμούν το τσάι τους σε πολύ υψηλή θερμοκρασία να διαφέρουν και ως προς άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο —όπως οι διατροφικές συνήθειες ή άλλοι παράγοντες του τρόπου ζωής— τις οποίες οι ερευνητές δεν ήταν σε θέση να συνυπολογίσουν πλήρως».

Η Wen διευκρίνισε ότι «το τσάι περιέχει φυσικές ενώσεις που ονομάζονται πολυφαινόλες, συμπεριλαμβανομένων των φλαβονοειδών, που έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Αυτές οι ενώσεις μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των κυττάρων που καλύπτουν τα αιμοφόρα αγγεία και να βελτιώσουν την ικανότητα των αρτηριών να χαλαρώνουν και να διαστέλλονται, γεγονός που μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και την καταπόνηση της καρδιάς.

Ορισμένες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η κατανάλωση τσαγιού μπορεί να βελτιώσει σε μέτριο βαθμό την αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα χοληστερόλης και άλλους δείκτες καρδιαγγειακής υγείας. Αυτές οι επιδράσεις θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί οι άνθρωποι που πίνουν τακτικά τσάι έχουν χαμηλότερα ποσοστά εγκεφαλικών επεισοδίων, καρδιακών προσβολών και άλλων σοβαρών συνεπειών καρδιαγγειακών παθήσεων».

Στην ερώτηση «πόσο τσάι πρέπει να πίνουμε», η Wen απάντησε ότι «μεταξύ των συμμετεχόντων στη μελέτη που έπιναν τσάι τουλάχιστον εβδομαδιαίως, ο χαμηλότερος εκτιμώμενος κίνδυνος αγγειακής νόσου εμφανίστηκε σε περίπου έξι έως οκτώ φλιτζάνια την ημέρα. Ο κίνδυνος άρχισε να αυξάνεται ξανά σε πολύ υψηλά επίπεδα κατανάλωσης που υπερέβαιναν αυτόν τον αριθμό. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται αυτό ως ένδειξη ότι όλοι θα πρέπει να στοχεύουν στην κατανάλωση έξι έως οκτώ φλιτζανιών τσαγιού ημερησίως».