ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τσάι: Ο τρόπος που το απολαμβάνετε καθορίζει τα οφέλη στην υγεία της καρδιάς

Μελέτες
Τσάι: Ο τρόπος που το απολαμβάνετε καθορίζει τα οφέλη στην υγεία της καρδιάς
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Πέμπτη, 22/10/2026 - 11:55

Το τσάι είναι ένα αρκετά δημοφιλές ρόφημα, ειδικά τους κρύες μήνες του χειμώνα.

Είναι γεγονός ότι το τσάι προσφέρει οφέλη στην υγεία. Ωστόσο, μία νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Journal of Internal Medicine, εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι προετοιμάζουν και καταναλώνουν το τσάι τους, σημειώνοντας ότι αυτή η … «ιεροτελεστία» μπορεί να επηρεάζει την καρδιαγγειακή υγεία.

Σε μία περίοδο παρακολούθησης περίπου εννέα ετών, οι ερευνητές κατέγραψαν περισσότερα από 14.800 περιστατικά παθήσεων που επηρεάζουν την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία, όπως καρδιακές προσβολές, εγκεφαλικά επεισόδια και περιφερική αρτηριοπάθεια.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 485.000 Κινέζους ενήλικες, ηλικίας 30 έως 79 ετών. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν τις συνήθειές τους όσον αφορά την κατανάλωση τσαγιού, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας με την οποία έπιναν τσάι, του είδους που προτιμούσαν, της περιεκτικότητας σε καφεΐνη του ροφήματος, καθώς και της θερμοκρασίας στην οποία το κατανάλωναν.

Το CNN μίλησε με την ειδικό σε θέματα ευεξίας Δρ. Leana Wen, η οποία προσπάθησε να εξηγήσει τα ευρήματα της μελέτης.

Η Wen ανέφερε ότι «ένα σημαντικό εύρημα της νέας μελέτης είναι ότι τα άτομα που κατανάλωναν τσάι τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα διέτρεχαν περίπου 11% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αγγειακής νόσου, σε σύγκριση με όσους το κατανάλωναν λιγότερο συχνά. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε αφού ελήφθησαν υπόψιν παράγοντες όπως η ηλικία, το κάπνισμα, η σωματική δραστηριότητα, το σωματικό βάρος και τυχόν υπάρχοντα προβλήματα υγείας — αν και οι μη καπνιστές που κατανάλωναν τακτικά τσάι και είχαν υψηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας παρουσίαζαν τον χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο».

Η ίδια πρόσθεσε τα εξής: «Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι το τσάι μέτριας έντασης συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο, ενώ το μαύρο τσάι συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο για περισσότερους τύπους καρδιαγγειακών παθήσεων σε σύγκριση με το πράσινο τσάι.

Ίσως το πιο απροσδόκητο στοιχείο είναι ότι τα άτομα που ανέφεραν πως έπιναν το τσάι τους σε «καυτή» θερμοκρασία διέτρεχαν 16% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αγγειακών παθήσεων, σε σύγκριση με όσους δεν κατανάλωναν τσάι συστηματικά.

Αντιθέτως, όσοι έπιναν το τσάι τους σε θερμοκρασία δωματίου ή απλώς ζεστό —αλλά όχι σε σημείο να προκαλεί εγκαύματα— διέτρεχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο σε σχέση με εκείνους που δεν έπιναν τσάι τακτικά. Ωστόσο, ένας περιορισμός των ερευνητικών μεθόδων έγκειται στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες δήλωναν οι ίδιοι τη θερμοκρασία στην οποία προτιμούσαν να πίνουν το τσάι τους, αντί αυτή η παράμετρος να μετρηθεί αντικειμενικά από τους ερευνητές.

Αυτό που ένα άτομο θεωρεί «καυτό» (σε βαθμό πρόκλησης εγκαύματος) μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τον ορισμό κάποιου άλλου. Επιπλέον, είναι πιθανό τα άτομα που προτιμούν το τσάι τους σε πολύ υψηλή θερμοκρασία να διαφέρουν και ως προς άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο —όπως οι διατροφικές συνήθειες ή άλλοι παράγοντες του τρόπου ζωής— τις οποίες οι ερευνητές δεν ήταν σε θέση να συνυπολογίσουν πλήρως».

Η Wen διευκρίνισε ότι «το τσάι περιέχει φυσικές ενώσεις που ονομάζονται πολυφαινόλες, συμπεριλαμβανομένων των φλαβονοειδών, που έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Αυτές οι ενώσεις μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των κυττάρων που καλύπτουν τα αιμοφόρα αγγεία και να βελτιώσουν την ικανότητα των αρτηριών να χαλαρώνουν και να διαστέλλονται, γεγονός που μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και την καταπόνηση της καρδιάς.

Ορισμένες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η κατανάλωση τσαγιού μπορεί να βελτιώσει σε μέτριο βαθμό την αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα χοληστερόλης και άλλους δείκτες καρδιαγγειακής υγείας. Αυτές οι επιδράσεις θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί οι άνθρωποι που πίνουν τακτικά τσάι έχουν χαμηλότερα ποσοστά εγκεφαλικών επεισοδίων, καρδιακών προσβολών και άλλων σοβαρών συνεπειών καρδιαγγειακών παθήσεων».

Στην ερώτηση «πόσο τσάι πρέπει να πίνουμε», η Wen απάντησε ότι «μεταξύ των συμμετεχόντων στη μελέτη που έπιναν τσάι τουλάχιστον εβδομαδιαίως, ο χαμηλότερος εκτιμώμενος κίνδυνος αγγειακής νόσου εμφανίστηκε σε περίπου έξι έως οκτώ φλιτζάνια την ημέρα. Ο κίνδυνος άρχισε να αυξάνεται ξανά σε πολύ υψηλά επίπεδα κατανάλωσης που υπερέβαιναν αυτόν τον αριθμό. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται αυτό ως ένδειξη ότι όλοι θα πρέπει να στοχεύουν στην κατανάλωση έξι έως οκτώ φλιτζανιών τσαγιού ημερησίως».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 22/10/2026 - 12:07

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διατροφή για επιβράδυνση της γήρανσης – Γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία για τους καπνιστές
Διατροφή για επιβράδυνση της γήρανσης – Γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία για τους καπνιστές 21 Οκτωβρίου 2026
Ανοσοθεραπεία ανεξάρτητα από τον τύπο του καρκίνου – Η νέα θεραπευτική φιλοσοφία 22 Οκτωβρίου 2026
Ανοσοθεραπεία ανεξάρτητα από τον τύπο του καρκίνου – Η νέα θεραπευτική φιλοσοφία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΣΘ: Οι μη μεταδοτικές ασθένειες ευθύνονται για το 74% των θανάτων παγκοσμίως

ΙΣΘ: Οι μη μεταδοτικές ασθένειες ευθύνονται για το 74% των θανάτων παγκοσμίως

Επικαιρότητα
Εγκεφαλικά: Σχεδόν διπλάσια τα περιστατικά στις ηλικίες 20 έως 54 ετών

Εγκεφαλικά: Σχεδόν διπλάσια τα περιστατικά στις ηλικίες 20 έως 54 ετών

Μελέτες
Μικροπλαστικά: Επιστήμονες εντόπισαν τον ακριβή τρόπο με τον οποίο βλάπτουν τον ανθρώπινο οργανισμό

Μικροπλαστικά: Επιστήμονες εντόπισαν τον ακριβή τρόπο με τον οποίο βλάπτουν τον ανθρώπινο οργανισμό

Μελέτες
Το σώμα σας μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο εμφράγματος - Ποιες μετρήσεις έχουν σημασία

Το σώμα σας μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο εμφράγματος - Ποιες μετρήσεις έχουν σημασία

Μελέτες
Τα νύχια δείχνουν αν είμαστε υγιείς – Ποιες ασθένειες «προδίδει» ένα μικρό σημάδι στο νύχι

Τα νύχια δείχνουν αν είμαστε υγιείς – Ποιες ασθένειες «προδίδει» ένα μικρό σημάδι στο νύχι

Μελέτες
Αϋπνία: Νέα ανάλυση τη συνδέει με αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας και εγκεφαλικού επεισοδίου

Αϋπνία: Νέα ανάλυση τη συνδέει με αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας και εγκεφαλικού επεισοδίου

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εύβοια: Ασθενής εντόπισε νεκρό γνωστό γυναικολόγο στο ιατρείο του
Επικαιρότητα
22/10/2026 - 14:39
Νοσοκομείο Παπανικολάου: Δωρεά νεφρών και κερατοειδών από 61χρονο ασθενή που πέθανε
Επικαιρότητα
22/10/2026 - 14:16
Στη Γαλλία το πρώτο κρούσμα του ιού Σαμόντα σε άνθρωπο στην Ευρώπη
Επικαιρότητα
22/10/2026 - 13:49
ACOG: Νέες οδηγίες για την εμμηνόπαυση – Οι συστάσεις για τη διαχείριση των συμπτωμάτων
Επικαιρότητα
22/10/2026 - 13:17
ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Επικαιρότητα
22/10/2026 - 12:46
Ανοσοθεραπεία ανεξάρτητα από τον τύπο του καρκίνου – Η νέα θεραπευτική φιλοσοφία
Μελέτες
22/10/2026 - 12:14
Τσάι: Ο τρόπος που το απολαμβάνετε καθορίζει τα οφέλη στην υγεία της καρδιάς
Μελέτες
22/10/2026 - 11:55
Κατάλογος Αποζημιούμενων Φαρμάκων: Προστίθενται 235 νέα φάρμακα
Φάρμακο
22/10/2026 - 11:07
ΕΟΠΥΥ: Έλεγχος στα φαρμακεία από το Ελεγκτικό Συνέδριο – Τα μέτρα που λαμβάνονται
Επικαιρότητα
22/10/2026 - 10:55
Μαρία Καρυστιανού: Το πόρισμα του ΚΕΣΥ για το ιατρείο της
Επικαιρότητα
22/10/2026 - 10:36
Προκαλούν οι στατίνες μυϊκό πόνο; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη
Φάρμακο
22/10/2026 - 09:32
Πώς να αφαιρέσετε την αδιάβροχη μάσκαρα χωρίς να καταστρέψετε τις βλεφαρίδες σας
Ευ Ζην
22/10/2026 - 08:14
6 φρούτα που πρέπει να καταναλώνουμε τακτικά
Ευ Ζην
22/10/2026 - 06:45
Ψητά σύκα με τυρί: Εύκολη συνταγή με ελάχιστα υλικά
Ευ Ζην
22/10/2026 - 06:27
701 σπάνια νοσήματα στην Ελλάδα - Ανάγκη για ένα συνεκτικό εθνικό σχεδιασμό
Επικαιρότητα
22/10/2026 - 06:11
Κατάθλιψη: Μία στις 4 περιπτώσεις μπορεί να οφείλεται σε διαταραχές του βιολογικού ρολογιού
Μελέτες
22/10/2026 - 06:00
Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ξυπνάτε διψασμένοι το βράδυ
Ευ Ζην
21/10/2026 - 19:27
Γιατί οι ειδικοί προτείνουν να ψεκάσετε με ξίδι το σιφόνι του μπάνιου
Ευ Ζην
21/10/2026 - 18:42
Το Σωματείο «ΚΑΛΥΨΩ» ανοίγει την αγκαλιά του σε όλους τους ανθρώπους με δερματικές παθήσεις
Ευ Ζην
21/10/2026 - 18:02
Βιοιατρική: Νέα εταιρική ταυτότητα, με το βλέμμα στο μέλλον της υγείας
Επιχειρείν
21/10/2026 - 17:30
Έκρηξη στον Κολωνό: Εκτός κινδύνου η ζωή του αστυνομικού
Επικαιρότητα
21/10/2026 - 17:26
Διατροφή για επιβράδυνση της γήρανσης – Γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία για τους καπνιστές
Μελέτες
21/10/2026 - 17:22
Συναγερμός στον Κολωνό: Έκρηξη σε κτίριο στην οδό Πλάτωνος - Τέσσερις τραυματίες
Επικαιρότητα
21/10/2026 - 16:07
Το απλό τεστ φυσικής κατάστασης που «προβλέπει» τον κίνδυνο θανάτου
Ευ Ζην
21/10/2026 - 15:22
ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 324 μόνιμες προσλήψεις στην Υγεία
Επικαιρότητα
21/10/2026 - 14:57
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ: Γιορτάζει τα 75 χρόνια προσφοράς στον άνθρωπο
Επικαιρότητα
21/10/2026 - 13:54
Οι sos τροφές που θα κάνουν το δέρμα σας να δείχνει νεότερο
Ευ Ζην
21/10/2026 - 13:35
Νέες συστάσεις για την καρδιά: Η άσκηση πρέπει να συνταγογραφείται ως θεραπεία
Επικαιρότητα
21/10/2026 - 13:27
Καρκίνος: Εξέταση αίματος για πρώιμη ανίχνευση της νόσου – Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα
Μελέτες
21/10/2026 - 12:44
Πανεύκολο κέικ με φρούτα εποχής και ξηρούς καρπούς – Συνταγή
Ευ Ζην
21/10/2026 - 12:30

ΔΗΜΟΦΙΛΗ