Κόκκινα ή πράσινα μήλα - Ποια είναι πιο υγιεινά;

Τα κόκκινα και τα πράσινα μήλα έχουν μικρές διατροφικές διαφορές. Αλλά ξεχωρίζουν στη γεύση και την υφή.

Δεν έχουν όλα τα μήλα την ίδια γεύση και υφή, όμως διατροφικά οι διαφορές τους είναι μικρές. Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε για να επιλέγετε τα κατάλληλα μήλα, ανάλογα με το αν θέλετε να τα απολαύσετε ωμά, να τα χρησιμοποιήσετε στη μαγειρική ή να ετοιμάσετε ένα γλυκό.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα μήλα αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φρούτα του φθινοπώρου. Είτε τα απολαμβάνετε φρέσκα είτε τα χρησιμοποιείτε για να φτιάξετε σπιτική μηλόπιτα, κομπόστα ή άλλες γλυκές και αλμυρές συνταγές, αποτελούν μια γευστική και θρεπτική επιλογή.

Σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν περισσότερες από 7.500 ποικιλίες μήλων, οι οποίες διαφέρουν ως προς το μέγεθος, τη γεύση, την υφή και το χρώμα τους. Από τα δημοφιλή κόκκινα μήλα, όπως τα Gala και Honeycrisp, μέχρι τα πράσινα Granny Smith, οι επιλογές είναι πολλές.

Μήλα και υγεία

Ποια είναι, όμως, η καλύτερη επιλογή για την υγεία σας; Ειδικοί στη διατροφή εξηγούν τι πρέπει να γνωρίζετε.

Στην πραγματικότητα, οι διατροφικές διαφορές μεταξύ των μήλων διαφορετικού χρώματος είναι μικρές. Όπως επισημαίνουν οι διαιτολόγοι, όλες οι ποικιλίες αποτελούν καλές πηγές υδατανθράκων, φυτικών ινών, βιταμίνης C και αντιοξειδωτικών ουσιών.

Για παράδειγμα, ένα μέτριο κόκκινο μήλο Gala, με τη φλούδα του, περιέχει περίπου 98 θερμίδες, 24 γραμμάρια υδατανθράκων, 4 γραμμάρια φυτικών ινών και 18 γραμμάρια φυσικών σακχάρων. Αντίστοιχα, ένα μέτριο πράσινο μήλο Granny Smith παρέχει περίπου 97 θερμίδες, 23 γραμμάρια υδατανθράκων, 5 γραμμάρια φυτικών ινών και 16 γραμμάρια φυσικών σακχάρων. Παράλληλα, τα μήλα περιέχουν πολυφαινόλες, δηλαδή φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση, όπως οι ανθοκυανίνες, η κερκετίνη, οι φλαβανόλες και τα φλαβονόλια. Οι ενώσεις αυτές συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Για να επωφεληθείτε, ωστόσο, από όσο το δυνατόν περισσότερα θρεπτικά συστατικά, καλό είναι να καταναλώνετε τα μήλα με τη φλούδα τους, αφού προηγουμένως τα πλύνετε σχολαστικά. Η φλούδα περιέχει σημαντικό μέρος των πολυφαινολών του φρούτου, ενώ οι φυτικές ίνες της μπορεί να είναι δύο έως τρεις φορές περισσότερες σε σύγκριση με εκείνες της σάρκας.

Τι διαφέρει στη γεύση και την υφή;

Οι διαφορές μεταξύ των δύο κατηγοριών γίνονται πιο αισθητές όταν δοκιμάσετε τα μήλα. Σε γενικές γραμμές, τα κόκκινα μήλα τείνουν να είναι πιο γλυκά, ενώ τα πράσινα έχουν συνήθως πιο ξινή γεύση και μεγαλύτερη οξύτητα. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο παίζει και η συγκεκριμένη ποικιλία, καθώς το χρώμα από μόνο του δεν καθορίζει τη γεύση.

Τα Granny Smith, για παράδειγμα, είναι γνωστά για την έντονα ξινή γεύση και την τραγανή υφή τους. Αντίθετα, τα Mutsu, γνωστά και ως Crispin, είναι πιο γλυκά και λιγότερο ξινά. Τα Shamrock, παρότι έχουν πράσινο χρώμα με κοκκινωπές αποχρώσεις, θυμίζουν περισσότερο τα κόκκινα μήλα, καθώς είναι πιο γλυκά και έχουν μαλακότερη υφή.

Ανάμεσα στις δημοφιλείς ποικιλίες, τα McIntosh και Gala έχουν σχετικά μαλακή σάρκα και ήπια, γλυκιά γεύση, με τα McIntosh να διαθέτουν και μια ελαφρώς όξινη νότα. Τα Cortland συνδυάζουν τη γλυκύτητα με μια διακριτική οξύτητα, ενώ τα Macoun ξεχωρίζουν για την τραγανή και ζουμερή υφή τους.

Τα Red Delicious είναι συνήθως πιο μαλακά, με ήπια και γλυκιά γεύση. Τα Golden Delicious έχουν κιτρινοπράσινο χρώμα και τρυφερή σάρκα, ενώ τα Ginger Gold χαρακτηρίζονται από τη γλυκιά, ελαφρώς ξινή γεύση και την τραγανή υφή τους.

Αν προτιμάτε τα τραγανά μήλα, μπορείτε να επιλέξετε ποικιλίες όπως τα Honeycrisp, Fuji, Pink Lady και Empire, καθώς και τα πράσινα Granny Smith.

Πού μπορείτε να βρείτε διαφορετικές ποικιλίες μήλων;

Στα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα βρείτε αρκετές ποικιλίες κόκκινων μήλων, καθώς και τα γνωστά πράσινα Granny Smith. Ωστόσο, οι επιλογές είναι περιορισμένες σε σχέση με τον μεγάλο αριθμό ποικιλιών που καλλιεργούνται παγκοσμίως.

Αν θέλετε να ανακαλύψετε νέες γεύσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τοπικές αγορές παραγωγών, όπου συχνά διατίθενται λιγότερο γνωστές παραδοσιακές ποικιλίες. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε μήλα με διαφορετική γλυκύτητα, οξύτητα και υφή, μέχρι να βρείτε εκείνα που ταιριάζουν καλύτερα στις προτιμήσεις σας.

Πώς να επιλέξετε τα κατάλληλα μήλα για κάθε χρήση

Παρότι οι περισσότερες ποικιλίες έχουν παρόμοια διατροφική αξία, ορισμένες είναι καταλληλότερες για συγκεκριμένες χρήσεις. Η γεύση, η υφή και η συμπεριφορά τους κατά το μαγείρεμα ή το ψήσιμο μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα.

Αν θέλετε να απολαύσετε ένα μήλο ως σνακ, προτιμήστε ποικιλίες με τραγανή υφή και ισορροπία ανάμεσα στη γλυκύτητα και την οξύτητα, όπως τα Honeycrisp και Gala. Αν σας αρέσουν οι πιο ξινές γεύσεις, τα Granny Smith αποτελούν εξαιρετική επιλογή και συνδυάζονται ιδανικά με φυστικοβούτυρο.

Για να κάνετε το σνακ σας πιο χορταστικό και να ενισχύσετε την περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη, μπορείτε να συνοδεύσετε το μήλο με λίγο βούτυρο ξηρών καρπών ή με μερικές φέτες τυριού τσένταρ.

Επίσης, τα Fuji, Empire και Red Delicious είναι κατάλληλα για κατανάλωση ωμά. Τα Gala ταιριάζουν ιδιαίτερα σε σαλάτες και συνοδευτικά πιάτα, ενώ τα Cortland είναι ιδανικά για φρουτοσαλάτες και πιατέλες με φρούτα και τυριά, καθώς η σάρκα τους μαυρίζει πιο αργά μετά την κοπή.

Τα καλύτερα μήλα για μαγειρική

Αν θέλετε να ετοιμάσετε σπιτική κομπόστα ή πουρέ μήλου, τα McIntosh αποτελούν καλή επιλογή, καθώς μαλακώνουν εύκολα και δημιουργούν ένα ομοιογενές, φυσικά γλυκό αποτέλεσμα. Μπορείτε, επίσης, να συνδυάσετε διαφορετικές ποικιλίες, ώστε να πετύχετε την επιθυμητή ισορροπία γεύσης και αρώματος.

Ο πουρές μήλου δεν είναι μόνο ένα εύκολο και γευστικό σνακ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως υποκατάστατο μέρους του λαδιού, του λιωμένου βουτύρου ή ακόμη και των αυγών σε ορισμένες συνταγές, όπως muffins, κέικ και άλλα αρτοσκευάσματα. Η ποσότητα αντικατάστασης εξαρτάται από τη συνταγή. Τα μήλα μπορούν, επίσης, να μαγειρευτούν σε τηγάνι και να σερβιριστούν ως συνοδευτικό για μοσχάρι, χοιρινό ή πουλερικά. Δοκιμάστε να τα σοτάρετε μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς και να τα αρωματίσετε με μυρωδικά, μπαχαρικά, αλάτι και πιπέρι. Μια μικρή ποσότητα μπαχαριού μπαχάρι μπορεί να απογειώσει τη γεύση τους.

Για μηλόπιτες, crumble μήλου και άλλες γλυκές παρασκευές, μπορείτε να επιλέξετε Granny Smith, Honeycrisp ή McIntosh. Ο συνδυασμός διαφορετικών ποικιλιών είναι επίσης μια καλή ιδέα, καθώς επιτρέπει να ισορροπήσετε τη γλυκύτητα και την οξύτητα, δημιουργώντας πιο σύνθετη γεύση.

Οι ίδιες ποικιλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για μήλα ψημένα ολόκληρα στον φούρνο, αφού αφαιρέσετε τον πυρήνα τους. Προσθέστε λίγο βούτυρο και μέλι για περισσότερη γεύση. Τα Cortland είναι επίσης κατάλληλα για αυτή την παρασκευή.

Τελικά, ποια είναι πιο υγιεινά;

Είτε προτιμάτε τα κόκκινα είτε τα πράσινα μήλα, μπορείτε να απολαμβάνετε τα οφέλη τους στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής. Τα κόκκινα είναι συνήθως πιο γλυκά, ενώ τα πράσινα έχουν πιο ξινή γεύση, όμως οι διατροφικές διαφορές τους είναι μικρές.

Επομένως, η επιλογή εξαρτάται κυρίως από τις γευστικές προτιμήσεις σας και τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να τα καταναλώσετε. Επιλέξτε εκείνα που σας αρέσουν περισσότερο, προτιμήστε να τα τρώτε με τη φλούδα τους αφού τα πλύνετε καλά και εντάξτε τα τακτικά στη διατροφή σας, είτε ως σνακ είτε ως συστατικό σε γλυκές και αλμυρές συνταγές.