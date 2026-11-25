Τα όσπρια αν και προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στην υγεία, δεν ανήκουν στις … «ελκυστικές» τροφές. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν τα προτιμούν. Ωστόσο, οι ειδικοί συστήνουν να τρώμε ποικιλία τροφών στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, και φυσικά τα όσπρια δεν θα πρέπει να λείπουν από το πιάτο μας.

«Τα όσπρια αποτελούν μία από τις πιο πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά τροφές που μπορείτε να καταναλώσετε», λέει στο Real Simple η Theresa DeLorenzo, διαιτολόγος και καθηγήτρια επιστήμης της διατροφής στο Russell Sage College. «Τα όσπρια περιέχουν ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο, φυτικές ίνες και φυτοχημικές ουσίες», προσθέτει. Είναι, μάλιστα, κατάλληλα για vegans και αρκετά οικονομικά ώστε να μπορούμε να τα καταναλώνουμε αρκετά συχνά.

Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες ποικιλίες, ωστόσο το διατροφικό προφίλ της καθεμιάς —καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα ιδιαίτερα συστατικά τους ενισχύουν την υγεία— διαφέρουν σημαντικά. Κάθε είδος οσπρίου έχει τη δική του αξία, αλλά ένα συγκεκριμένο εμφανίζεται επανειλημμένα στις έρευνες που αφορούν την υγιή γήρανση. Το Real Simple ζήτησε από την Theresa DeLorenzo να αποκαλύψει ποιο είναι το όσπριο που η ίδια, μαζί με άλλους ειδικούς, κατατάσσει στην κορυφή της λίστας για την πολυπόθητη μακροζωία, εξηγώντας γιατί υπερέχει έναντι ν υπολοίπων.

Τα φασόλια σόγιας περιέχουν διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες

«Αν και προτιμώ τα ρεβίθια, τα φασόλια σόγιας είναι το καλύτερο όσπριο για τη μακροζωία», αποκαλύπτει η Theresa DeLorenzo. «Τα φασόλια σόγιας αποτελούν εξαιρετική πηγή τόσο διαλυτών όσο και αδιάλυτων φυτικών ινών. Οι διαλυτές φυτικές ίνες μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη παθήσεων, όπως οι καρδιακές παθήσεις και ο διαβήτης, ενώ οι αδιάλυτες φυτικές ίνες βοηθούν στην πέψη», διευκρινίζει.

Όσον αφορά τα οφέλη για τη μακροζωία, τα φασόλια σόγιας περιέχουν περισσότερες ισοφλαβόνες από οποιοδήποτε άλλο όσπριο. «Οι ισοφλαβόνες είναι φυτικές ενώσεις που παρουσιάζουν δράση φυτοοιστρογόνων, πράγμα που σημαίνει ότι ασκούν δράση παρόμοια με εκείνη των οιστρογόνων στο σώμα», εξηγεί η DeLorenzo. «Τα φυτοοιστρογόνα μπορούν να βοηθήσουν στην άμβλυνση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην προστασία της υγείας των οστών και του καρδιαγγειακού συστήματος», σημειώνει.

Ένα μέταλλο που βρίσκεται σε αφθονία στη σόγια, αλλά όχι σε άλλα είδη οσπρίων, είναι το ασβέστιο. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), ένα φλιτζάνι μαγειρεμένη σόγια περιέχει περίπου 175 χιλιοστόγραμμα ασβεστίου, σε σύγκριση με 80 χιλιοστόγραμμα στα ρεβίθια και μόλις 46 χιλιοστόγραμμα στα μαύρα φασόλια. Η σόγια περιέχει επίσης σημαντικά περισσότερο μαγνήσιο και σίδηρο από τα ρεβίθια και τα μαύρα φασόλια.