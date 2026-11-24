Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η αναπαραγωγική ιατρική, καθώς δίνει στις γυναίκες την επιλογή να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να προγραμματίσουν με μεγαλύτερη ευελιξία τη δημιουργία οικογένειας.

Παρά τη σταδιακή εξοικείωση της ελληνικής κοινωνίας με τη μέθοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις και ελλείψεις στην ενημέρωση, σε αντίθεση με άλλες χώρες όπου η κατάψυξη έχει ενταχθεί περισσότερο στην καθημερινή συζήτηση γύρω από την αναπαραγωγική υγεία. Ο Δρ. Στέφανος Χανδακάς, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος και Ενδοσκοπικός Χειρουργός Αναπαραγωγής, εξηγεί πώς πραγματοποιείται η διαδικασία, ποιες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας, ποιοι παράγοντες καθορίζουν την κατάλληλη στιγμή για την επιλογή της και πώς μπορεί να ενισχυθεί η πρόσβαση των γυναικών σε αυτήν.

- Κύριε Χανδακά, πώς αντιμετωπίζεται η κατάψυξη ωαρίων στην Ελλάδα και πόσο διαφορετική είναι η στάση της κοινωνίας στο εξωτερικό;

Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στη σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική. Στην Ελλάδα, παρότι τα τελευταία χρόνια η κοινωνία την αποδέχεται ολοένα και περισσότερο, εξακολουθεί να υπάρχει μια μορφή «καχυποψίας». Αυτό οφείλεται κυρίως στην παλαιότερη ελλιπή ενημέρωση και σε φόβους γύρω από την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Στο εξωτερικό ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Σκανδιναβία, η κρυοσυντήρηση έχει γίνει πλέον mainstream επιλογή. Οι γυναίκες τη χρησιμοποιούν για να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους, να ολοκληρώσουν σπουδές, να εξελιχθούν επαγγελματικά ή να οργανώσουν τον προσωπικό τους χρόνο. Σε πολλές χώρες αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των μεγάλων νοσοκομείων και εντάσσεται ακόμη και σε εταιρικά προγράμματα παροχών.

- Ποια είναι η μέθοδος που ακολουθείται σήμερα για την κατάψυξη ωαρίων και ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας της;

Σήμερα χρησιμοποιούμε σχεδόν αποκλειστικά τη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification), η οποία έχει αντικαταστήσει τη παλαιότερη αργή κατάψυξη.

Τα πλεονεκτήματα της υαλοποίησης είναι πρώτον τα πολύ υψηλά ποσοστά επιβίωσης ωαρίων μετά την απόψυξη (90–95% σε οργανωμένες μονάδες), δεύτερον η καλύτερη γονιμοποίηση σε σχέση με τις παλαιότερες τεχνικές και φυσικά η ασφάλεια και σταθερότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σε γυναίκες κάτω των 35 ετών, χωρίς υποκείμενα προβλήματα υγείας, τα ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης με κρυοσυντηρημένα ωάρια είναι πλέον συγκρίσιμα με αυτά των φρέσκων. Η μέθοδος θεωρείται σήμερα το διεθνές standard of care.

- Ποια θεωρείται η κατάλληλη ηλικία για να προχωρήσει μια γυναίκα σε κατάψυξη ωαρίων; Πόσα ωάρια συνιστάται να καταψύξει, προκειμένου να έχει ικανοποιητικές πιθανότητες μελλοντικής εγκυμοσύνης, και ποιο είναι το κόστος της διαδικασίας;

Η ιδανική περίοδος για κρυοσυντήρηση είναι μέχρι τα 34–35 έτη.Μετά τα 37, η ποιότητα και ο αριθμός των ωαρίων μειώνονται αισθητά, κάτι που επηρεάζει την απόδοση της διαδικασίας.Ο διεθνής μέσος όρος για την ποσότητα είναι 12–15 ωάρια για πιθανότητα 70–80% επίτευξης τουλάχιστον μιας εγκυμοσύνης. Σε μεγαλύτερες ηλικίες απαιτούνται 15–20 ωάρια. Συχνά χρειάζονται 2 κύκλοι διέγερσης για να φτάσουμε στον ιδανικό αριθμό. Η Ελλάδα παραμένει σαφώς πιο οικονομική από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Γενικά, το κόστος ξεκινά από 2.600 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 3.300 ανάλογα με την φαρμακευτική αγωγή και τις εξατομικευμένες ιατρικές ανάγκες κάθε γυναίκας. Η ετήσια φύλαξη των ωαρίων ειναι 200 ευρω. Ακόμη και δύο κύκλοι κοστίζουν λιγότερο από αντίστοιχα προγράμματα σε ΗΠΑ και Βόρεια Ευρώπη.

- Πόσα χρόνια επιτρέπει η ελληνική νομοθεσία;

Η πρόσφατη ελληνική νομοθεσία επιτρέπει την κρυοσυντήρηση για έως 20 έτη, με δυνατότητα παράτασης όταν υπάρχει ιατρικός λόγος ή με νέα υπεύθυνη δήλωση της γυναίκας. Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και ευέλικτα νομικά πλαίσια παγκοσμίως, ενισχύοντας την αυτονομία της γυναίκας.

- Στο εξωτερικό εταιρείες επιδοτούν την κρυοσυντήρηση. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα;

Σε διεθνές επίπεδο, μεγάλες εταιρείες Google, Apple, Meta, Amazon καλύπτουν μέρος ή το σύνολο του κόστους, εντάσσοντάς το στα προγράμματα εταιρικών παροχών.

Στην Ελλάδα, η τάση αυτή κάνει τώρα τα πρώτα βήματα. Ορισμένοι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και πολυεθνικές εξετάζουν ή ήδη εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα, εντάσσοντας την κρυοσυντήρηση σε δράσεις corporate well-being & fertility benefits.

-Τέλος, με δεδομένη τη γήρανση του πληθυσμού και τη μείωση γεννήσεων, πώς μπορεί η Πολιτεία να ενισχύσει την κρυοσυντήρηση/κατάψυξη ωαρίων;

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το σοβαρότερο δημογραφικό πρόβλημα στην Ευρώπη. Η Πολιτεία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά μέσω των οικονομικών κινήτρων δηλαδή μερική ή ολική επιδότηση ενός κύκλου για γυναίκες έως 35 ετών, φορολογικές ελαφρύνσεις και συμμετοχή των ασφαλιστικών ταμείων. Επίσης, με ενημερωτικές καμπάνιες, η έλλειψη πληροφόρησης είναι ο βασικός λόγος καθυστερημένης απόφασης και η στοχευμένη ενημέρωση μπορεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα. Μια ωραία σκέψη είναι ακόμα η συνεργασία με πανεπιστήμια, εταιρείες και δημόσιους φορείς με προώθηση της κουλτούρας πρόληψη στη γονιμότητα. Τελευταίο και πολλή σημαντικό είναι η ενίσχυση των μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε επενδύσεις στην τεχνολογία, προσωπικό και υποδομές, ώστε η εμπειρία της γυναίκας να είναι ασφαλής και υψηλού επιπέδου.

Ευχαριστούμε θερμά για τις επιστημονικές πληροφορίες τον Μαιευτήρα-Γυναικολόγο, Ενδοσκοπικό Χειρουργό Αναπαραγωγής και Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας κ. Στέφανο Χανδακά.