Το στρώμα λίπους που δρα προστατευτικά στα πέλματα φθείρεται καθώς μεγαλώνουμε. Έτσι, όλο και πιο συχνά μπορεί να υποφέρουμε από πόνο και πρήξιμο στις πατούσες. Στο τέλος μιας κουραστικής ημέρας αυτό που χρειάζεστε είναι ένα ζεστό ντους και δύο ειδικές ασκήσεις, οι οποίες θα ανακουφίσουν τα πόδια σας.

Η Δρ. Ebonie Vincent, χειρουργός Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός, συμβουλεύει μέσω του TODAY.com: «Ανυψώστε και διατείνετε τα πόδια και τα πέλματά σας». Λαμβάνοντας υπόψιν την καταπόνηση που δέχονται τα πόδια και τα πέλματα, η Δρ. Vincent συνιστά την ανύψωση και τη διάτασή τους για τουλάχιστον 15 λεπτά καθημερινά. Η ανύψωση βοηθά στην αντιμετώπιση του πρηξίματος, ενώ οι διατάσεις προσφέρουν στους μύες την πολύτιμη ανακούφιση που χρειάζονται.

Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι δύο ασκήσεις για τα πόδια

Όταν στέκεστε όρθιοι ή περπατάτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα σωματικά υγρά μπορεί να συγκεντρωθούν στα κάτω άκρα. Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, το οίδημα που προκύπτει μπορεί να κάνει τα παπούτσια να σας στενεύουν, να δυσχεράνει την κίνηση και να προκαλέσει πόνο.

Όπως εξηγεί η Δρ. Vincent, «ανάλογα με τον τύπο των υποδημάτων σας, το σχήμα των πελμάτων σας —ειδικά αν έχετε πλατυποδία— και το αν περνάτε πολλές ώρες όρθιοι είναι πιθανό να νιώσετε πόνο στις καμάρες, στο πρόσθιο τμήμα του πέλματος (μετατάρσια) και στις φτέρνες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη κινητικότητα, δυσκολία στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων, καθώς και σε τραυματισμούς που προκύπτουν όταν το σώμα αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει άλλους μύες και αρθρώσεις για να αντισταθμίσει τον πόνο στα πόδια».

Πώς να ξεκινήσετε

Για την αντιμετώπιση του πρηξίματος, η Vincent προτείνει να ανασηκώνετε τα πόδια σας στο τέλος της ημέρας για 15-30 λεπτά. Βγάλτε τα παπούτσια σας και «τοποθετήστε τα πόδια σας σε υψηλότερο επίπεδο από την καρδιά σας», διευκρινίζει.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ξαπλώσετε ανάσκελα και να ακουμπήσετε τα πόδια σας πάνω σε μια στοίβα μαξιλάρια. «Με αυτόν τον τρόπο αντιστρέφετε τη δράση της βαρύτητας», προσθέτει, διευκολύνοντας την επιστροφή του αίματος από τα πόδια προς το υπόλοιπο σώμα.

Για επιπλέον ανακούφιση, τοποθετήστε μια παγοκύστη στα πόδια ή στις κνήμες σας. Αν θέλετε να αντιμετωπίσετε το πρήξιμο πριν καν φτάσετε στο σπίτι, επιλέξτε να φοράτε κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης κατά τη διάρκεια της ημέρας, συμβουλεύει η Vincent.

Διατάσεις για τον πόνο

Στη συνέχεια, για να ανακουφιστείτε από τον πόνο, κάντε διατάσεις. «Οι διατάσεις είναι μια πολύ υποτιμημένη πρακτική», λέει η Vincent. «Είναι εντυπωσιακό το τι μπορείτε να πετύχετε απλώς κάνοντας διατάσεις πριν και μετά τις δραστηριότητές σας».

Σταθείτε μπροστά σε έναν τοίχο και ακουμπήστε τις παλάμες σας πάνω του. Κρατήστε το ένα πόδι σταθερό στο δάπεδο, ενώ το άλλο τοποθετήστε το έτσι ώστε τα δάχτυλα να ακουμπούν στον τοίχο και η φτέρνα να πατάει στο έδαφος. Γείρετε το σώμα σας προς τα εμπρός μέχρι να νιώσετε το τέντωμα στη γάμπα. Στη συνέχεια, επαναλάβετε την άσκηση και για το άλλο πόδι.

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτή τη διάταση, η Vincent προτείνει να θυμάστε τον «κανόνα του τρία»: εκτελέστε τη διάταση τρεις φορές την ημέρα (πρωί, μεσημέρι και βράδυ), επαναλάβετε την κίνηση τρεις συνεχόμενες φορές και διατηρήστε τη διάταση για 30 δευτερόλεπτα.