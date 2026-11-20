Ένας καρδιοχειρουργός επισημαίνει ένα ασυνήθιστο σύμπτωμα στα πόδια, το οποίο οι περισσότεροι δεν θα συνέδεαν με την υγεία της καρδιάς .

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα συχνά χαρακτηρίζονται ως «σιωπηλός δολοφόνος», καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν προκαλούν εμφανή συμπτώματα. Μάλιστα, για αρκετούς ανθρώπους, η πρώτη ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά μπορεί να είναι ένα έμφραγμα ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο όρος «καρδιαγγειακά νοσήματα» περιλαμβάνει διάφορες παθήσεις που επηρεάζουν την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία. Συχνά προκαλούνται από τη συσσώρευση λιπαρών ουσιών στα τοιχώματα των αρτηριών, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η κυκλοφορία του αίματος στο σώμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι βασικότερες μορφές καρδιαγγειακών νοσημάτων είναι:

• Στεφανιαία νόσος: Η συσσώρευση λιπαρών ουσιών στις αρτηρίες που τροφοδοτούν την καρδιά δυσκολεύει τη ροή του αίματος.

• Περιφερική αρτηριακή νόσος: Η συσσώρευση λιπαρών ουσιών στις αρτηρίες μειώνει την παροχή αίματος στα πόδια και τα πέλματα.

• Παθήσεις της αορτής: Μπορούν να οδηγήσουν, μεταξύ άλλων, στην εμφάνιση ανευρύσματος στην κοιλιακή αορτή.

• Εγκεφαλικό επεισόδιο: Η παροχή αίματος σε ένα τμήμα του εγκεφάλου διακόπτεται ξαφνικά εξαιτίας κάποιας απόφραξης.

Αν και υπάρχουν πολλά συμπτώματα που αξίζει να γνωρίζετε, ο Βρετανός καρδιοχειρουργός Τζέρεμι Λόντον ξεχώρισε 4 που δύσκολα θα συνδέατε με κάποιο πρόβλημα στην καρδιά. Προτού τα δούμε, όμως, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

1. Απώλεια τριχών στο μπροστινό μέρος της κνήμης

Ο Λόντον, ο οποίος έχει ειδικευτεί στη γενική χειρουργική, την αγγειοχειρουργική και τη θωρακοχειρουργική, παραδέχτηκε ότι πρόκειται για ένα «λίγο ασυνήθιστο» σύμπτωμα.

Η απώλεια τριχών μπορεί επίσης να εμφανιστεί στα πέλματα ή στα δάχτυλα των ποδιών. Ο καρδιοχειρουργός εξήγησε στη βρετανική εφημερίδα Express:

«Τα αιμοφόρα αγγεία στα πόδια σας, όπως και αυτά της καρδιάς, μπορεί να φράξουν. Όταν μειώνεται η παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών, οι θύλακες των τριχών μπορεί να επηρεαστούν πολύ εύκολα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι, ακόμη και πριν εμφανιστούν άλλα συμπτώματα».

2. Επίμονη στυτική δυσλειτουργία

Ο γιατρός τόνισε: «Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο οι περισσότεροι δεν θέλουν να μιλούν. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, πρόκειται στην πραγματικότητα για αγγειακό πρόβλημα. Τα αιμοφόρα αγγεία έχουν τη μισή διάμετρο από εκείνα της καρδιάς, επομένως δεν χρειάζεται μεγάλη απόφραξη για να εμποδιστεί η ροή του αίματος σε αυτές τις αρτηρίες».

3. Πρήξιμο στους αστραγάλους ή στα πέλματα

«Η καρδιά είναι ουσιαστικά μια αντλία. Επομένως, όταν δεν αντλεί αποτελεσματικά το αίμα, αρχίζουν να συσσωρεύονται υγρά. Οι αστράγαλοι είναι από τα χαμηλότερα σημεία του σώματος και επηρεάζονται περισσότερο από τη βαρύτητα. Γι' αυτό και τα υγρά τείνουν να συγκεντρώνονται εκεί», είπε ο καρδιοχειρουργός.

4. Ασυνήθιστη κόπωση

«Οι περισσότεροι θεωρούμε ότι απλώς μεγαλώνουμε ή ότι δεν είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση. Ωστόσο, αν παρατηρήσετε σημαντική αλλαγή στην ικανότητά σας να κάνετε πράγματα που παλαιότερα κάνατε χωρίς δυσκολία, επισκεφθείτε τον γιατρό σας. Ακούστε το σώμα σας και πάρτε μέτρα για να αποφύγετε ένα σοβαρότερο πρόβλημα στο μέλλον», κατέληξε ο Λόντον.

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν πρόβλημα στην καρδιά

Το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιολογίας (BHF) αναφέρει 9 συμπτώματα που μπορεί να αποτελούν ένδειξη καρδιακής πάθησης:

• Πόνος στο στήθος: Είναι ένα από τα συχνότερα συμπτώματα του εμφράγματος. Φυσικά, ο πόνος στο στήθος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει πρόβλημα στην καρδιά. Ωστόσο, σύμφωνα με το BHF, «αν πρόκειται για έμφραγμα, ο πόνος μπορεί να μοιάζει με βάρος, σφίξιμο ή πίεση στο στήθος. Πολλοί τον περιγράφουν σαν να έχει καθίσει ένας ελέφαντας πάνω στο στήθος τους ή σαν να τους σφίγγει μια ζώνη γύρω από αυτό». Ο πόνος μπορεί επίσης να αντανακλά στο χέρι, στον λαιμό, στο πάνω μέρος της πλάτης ή στην κοιλιά.

• Πόνος στο στομάχι: Μπορεί να εκδηλωθεί ως «πόνος ή κάψιμο στο στήθος ή στο στομάχι», που «μπορεί να είναι δύσκολο να ξεχωρίσει» από τη δυσπεψία.

• Δύσπνοια: Αν και αποτελεί συχνό σύμπτωμα πολλών καρδιακών παθήσεων, μπορεί επίσης να οφείλεται σε διάφορα άλλα προβλήματα υγείας που δεν σχετίζονται με την καρδιά.

• Αίσθημα πνιγμού: Σύμφωνα με το BHF, το αίσθημα πνιγμού είναι συχνό στη στηθάγχη, μια καρδιακή πάθηση που μπορεί να αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, «αν το αίσθημα επιμένει και δεν έχετε διαγνωστεί στο παρελθόν με κάποιο καρδιακό πρόβλημα», θα πρέπει να ζητήσετε ιατρική συμβουλή.

• Ζάλη: Μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι η καρδιά δεν στέλνει αρκετό αίμα στον εγκέφαλο.

• Πρήξιμο: Το πρήξιμο στους αστραγάλους, στα πέλματα, στα πόδια ή στην κοιλιά μπορεί να είναι σημάδι καρδιακής ανεπάρκειας, σύμφωνα με το BHF. Αυτό συμβαίνει επειδή η καρδιά ενδέχεται να μην αντλεί το αίμα όσο αποτελεσματικά θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται υγρά στα κάτω άκρα.

• Πόνος στα πόδια: «Το αίσθημα σφιξίματος ή κράμπας στις γάμπες κατά το περπάτημα, που υποχωρεί μέσα σε 10 λεπτά ξεκούρασης, αποτελεί ένδειξη περιφερικής αρτηριακής νόσου», σύμφωνα με το BHF. «Ο πόνος προκαλείται επειδή δεν φτάνει αρκετό αίμα στα πόδια, καθώς η συσσώρευση λιπαρών ουσιών προκαλεί στένωση των αρτηριών».

• Έντονη κόπωση: Η συνεχής κούραση μπορεί να είναι σύμπτωμα πολλών διαφορετικών παθήσεων. Ωστόσο, το BHF επισημαίνει ότι «αν αρχίσετε να αισθάνεστε έντονη κόπωση χωρίς να έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο ζωής σας, καλό είναι να μιλήσετε με τον γιατρό σας».

• Αίσθημα παλμών: Συνήθως δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας και μπορεί να οφείλεται στο στρες, στην καφεΐνη ή σε ορμονικές αλλαγές. Ωστόσο, το BHF συμβουλεύει να επισκεφθείτε τον γιατρό σας αν η καρδιά σας «χτυπά πολύ γρήγορα και εντελώς ακανόνιστα».