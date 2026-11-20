Σε έναν στους 12 ασθενείς με καρκίνο στο πάγκρεας που έλαβαν το χάπι daraxonrasib σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία στο πλαίσιο πρώιμων κλινικών δοκιμών, ο καρκίνος κατέστη μη ανιχνεύσιμος στις απεικονιστικές εξετάσεις. Η ανάπτυξη των όγκων σταμάτησε σχεδόν στο σύνολο των 61 συμμετεχόντων, οι οποίοι είχαν διαγνωστεί πρόσφατα με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος που είχε εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος. Ο Δρ Wungki Park, από το Memorial Sloan Kettering Cancer Center στις ΗΠΑ, ο οποίος συμμετέχει στις κλινικές δοκιμές, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «εξαιρετικά ενθαρρυντικά μέχρι στιγμής». Ωστόσο, οι γιατροί τονίζουν ότι παραμένει ασαφές για πόσο χρονικό διάστημα η θεραπεία μπορεί να κρατήσει τη νόσο υπό έλεγχο, ενώ επισημαίνουν ότι δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ίαση.

Από την πλευρά του, ο Οργανισμός Cancer Research UK χαρακτήρισε το γεγονός ως «το μεγαλύτερο άλμα προόδου εδώ και δεκαετίες» για τους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος. Ο Δρ. Sam Godfrey, από τον Οργανισμό, δήλωσε στο BBC News ότι τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. «Αυτό που πέτυχε το νέο αυτό φάρμακο είναι ότι βρήκε έναν τρόπο να στοχεύσει θεραπευτικά ότι μέχρι τώρα θεωρούνταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά. Επιτέλους, βλέπουμε πρόοδο στον καρκίνο του παγκρέατος, μια εξέλιξη που καθυστερούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό».

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για διάστημα 1,5 έτους κατά μέσο όρο, και σε ορισμένους από αυτούς ο καρκίνος δεν επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, απαιτούνται μελέτες μεγαλύτερης διάρκειας για να διαπιστωθεί εάν ορισμένοι από αυτούς τους καρκίνους μπορούν να τεθούν σε ύφεση και για πόσο χρονικό διάστημα.

Στην κλινική μελέτη φάσης I/II:

- η ανάπτυξη των όγκων σταμάτησε στο 90% των ασθενών

- σε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο από το 60% των ασθενών, οι όγκοι συρρικνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν

- σε περίπου 8% των ασθενών —δηλαδή σε έναν στους 12— οι όγκοι κατέστησαν μη ανιχνεύσιμοι στις αξονικές τομογραφίες

Να σημειωθεί ότι, το Daraxonrasib είναι ένα φάρμακο, το οποίο έχει εγκριθεί στις ΗΠΑ. Δρα, στοχεύοντας σε συγκεκριμένες μεταλλάξεις —που ονομάζονται RAS και εντοπίζονται στους περισσότερους καρκίνους του παγκρέατος— προσπαθώντας να τις «απενεργοποιήσει» εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη του όγκου.

Πρόσφατα, υπήρξε και θετική γνωμοδότηση του EMA, η οποία αφορά τη χορήγηση daraxonrasib ως μονοθεραπείας σε ενήλικες ασθενείς με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη συστηματική θεραπεία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η προτεινόμενη ευρωπαϊκή ένδειξη δεν προϋποθέτει την παρουσία συγκεκριμένης μετάλλαξης KRAS ή άλλης μετάλλαξης RAS, διευρύνοντας δυνητικά τον πληθυσμό των ασθενών που μπορούν να ωφεληθούν. Η θεραπεία χορηγείται από το στόμα, μία φορά ημερησίως, ενώ το προφίλ ασφάλειάς της χαρακτηρίζεται κυρίως από δερματικές και γαστρεντερικές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως εξάνθημα, διάρροια, στοματίτιδα και ναυτία, οι οποίες απαιτούν κατάλληλη παρακολούθηση και έγκαιρη αντιμετώπιση.