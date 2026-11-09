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ΕΟΦ: Οριστική διακοπή κυκλοφορίας αντιεμετικού φαρμάκου για καρκινοπαθείς

Φάρμακο
ΕΟΦ: Οριστική διακοπή κυκλοφορίας αντιεμετικού φαρμάκου για καρκινοπαθείς
pixabay
Newsroom
Δευτέρα, 09/11/2026 - 14:24

Η απόφαση διακοπής της κυκλοφορίας του συγκεκριμένου φαρμάκου σχετίζεται με εμπορικούς λόγους.

Έως τον Μάιο του 2028, αναμένεται να έχει διακοπεί η κυκλοφορία του φαρμάκου Emend σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΦ.

«Η Merck Sharp & Dohme B.V. αποφάσισε να διακόψει οριστικά την εμπορική διάθεση και την προμήθεια όλων των φαρμακοτεχνικών μορφών του EMEND στις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένου του EMEND 125 mg & EMEND 80 mg σκληρά καψάκια που διατίθενται στην Ελλάδα. Η οριστική διακοπή κυκλοφορίας είχε δηλωθεί στον ΕΟΦ με αριθμό πρωτοκόλλου 63644/20-05-2026.

Η απόφαση διακοπής της εμπορικής διάθεσης και της προμήθειας του EMEND σχετίζεται με εμπορικούς λόγους και όχι με θέματα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας ή ποιότητάς του.

Η προγραμματισμένη οριστική διακοπή κυκλοφορίας επηρεάζει όλες τις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ, όπου το προϊόν διατίθεται στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα,
Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία για το EMEND 125 mg & EMEND 80 mg σκληρά καψάκια.

Ο χρόνος της οριστικής διακοπής διαφέρει ανά χώρα και μορφή, ανάλογα με τον ρυθμό εξάντλησης των διαθέσιμων αποθεμάτων», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Να σημειωθεί ότι, η Merck Sharp & Dohme B.V. συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές για να διασφαλίσει ότι οι Επαγγελματίες Υγείας έχουν επαρκή χρόνο για τη διαχείριση της οριστικής διακοπής κυκλοφορίας του προϊόντος.

Το Emend είναι ένας αντιεμετικός παράγοντας που διατίθεται σε κόνι για πόσιμο εναιώρημα και σκληρά καψάκια. Το Emend χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλους αντιεμετικούς παράγοντες ως εξής: Τα Emend 125 mg σκληρά καψάκια & Emend 80 mg σκληρά καψάκια ενδείκνυνται για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που σχετίζονται με ισχυρή και μετρίως εμετογόνο χημειοθεραπεία του καρκίνου σε ενήλικες και εφήβους από την ηλικία των 12 ετών.

Το Emend 125 mg κόνις για πόσιμο εναιώρημα (η συγκεκριμένη μορφή δεν κυκλοφόρησε στην Ελλάδα) ενδείκνυται για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που σχετίζονται με ισχυρή και μετρίως εμετογόνο χημειοθεραπεία του καρκίνου σε παιδιά, νήπια και βρέφη από την ηλικία των 6 μηνών έως 12 ετών.

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Τελευταία τροποποίηση στις 09/11/2026 - 14:33

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