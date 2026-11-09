Ψητός μπακαλιάρος με τραγανή κρούστα λεμονιού, σκόρδου και μαϊντανού

Δοκιμάστε μια εύκολη και αρωματική συνταγή για μπακαλιάρο που απογειώνει τη γεύση του ψαριού.

Ανακαλύψτε έναν εύκολο και γευστικό τρόπο να απολαύσετε τον μπακαλιάρο, συνδυάζοντάς τον με τα αρώματα του λεμονιού, του σκόρδου και του φρέσκου μαϊντανού. Η τραγανή κρούστα από φρυγανισμένη φρυγανιά και βούτυρο συμπληρώνει ιδανικά την τρυφερή υφή του ψαριού, δημιουργώντας ένα ελαφρύ και απολαυστικό γεύμα.

Διατροφική αξία ανά μερίδα: 322 θερμίδες, 33 γρ. πρωτεΐνης, 16 γρ. υδατανθράκων (εκ των οποίων 0,6 γρ. σάκχαρα), 14 γρ. λιπαρών (εκ των οποίων 8 γρ. κορεσμένα), 0,6 γρ. φυτικών ινών και 0,9 γρ. αλατιού.

Υλικά

675 γρ. φιλέτο μπακαλιάρου, πάχους περίπου 3 εκ.

85 γρ. λευκή τριμμένη φρυγανιά, φρέσκια ή ελαφρώς μπαγιάτικη

3 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

Ξύσμα από ½ λεμόνι

60 γρ. βούτυρο, λιωμένο

Λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Φέτες λεμονιού για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Αρχικά, αλατοπιπερώστε το φιλέτο του μπακαλιάρου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Σε ένα μπολ, ανακατέψτε την τριμμένη φρυγανιά με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό, το λιωμένο σκόρδο, το ξύσμα λεμονιού, λίγο αλάτι και πιπέρι. Προσθέστε το λιωμένο βούτυρο και λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού και ανακατέψτε καλά με τα δάχτυλά σας, μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε το φιλέτο σε ένα ρηχό πυρίμαχο σκεύος και απλώστε από πάνω το μείγμα της φρυγανιάς, πιέζοντάς το ελαφρά ώστε να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη κρούστα που θα καλύπτει την επιφάνεια του ψαριού.

Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 220°C (ή στους 200°C στον αέρα) για περίπου 20-25 λεπτά, μέχρι η κρούστα να αποκτήσει ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα και ο μπακαλιάρος να ψηθεί καλά στο εσωτερικό του.

Σερβίρετε αμέσως, συνοδεύοντας με φρέσκες φέτες λεμονιού για ακόμη πιο δροσερή και αρωματική γεύση.