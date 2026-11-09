ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ψητός μπακαλιάρος με τραγανή κρούστα λεμονιού, σκόρδου και μαϊντανού

Ευ Ζην
Ψητός μπακαλιάρος με τραγανή κρούστα λεμονιού, σκόρδου και μαϊντανού
Pexels
Ελένη Νικολαδού
Δευτέρα, 09/11/2026 - 08:15

Δοκιμάστε μια εύκολη και αρωματική συνταγή για μπακαλιάρο που απογειώνει τη γεύση του ψαριού.

Ανακαλύψτε έναν εύκολο και γευστικό τρόπο να απολαύσετε τον μπακαλιάρο, συνδυάζοντάς τον με τα αρώματα του λεμονιού, του σκόρδου και του φρέσκου μαϊντανού. Η τραγανή κρούστα από φρυγανισμένη φρυγανιά και βούτυρο συμπληρώνει ιδανικά την τρυφερή υφή του ψαριού, δημιουργώντας ένα ελαφρύ και απολαυστικό γεύμα.

Διατροφική αξία ανά μερίδα: 322 θερμίδες, 33 γρ. πρωτεΐνης, 16 γρ. υδατανθράκων (εκ των οποίων 0,6 γρ. σάκχαρα), 14 γρ. λιπαρών (εκ των οποίων 8 γρ. κορεσμένα), 0,6 γρ. φυτικών ινών και 0,9 γρ. αλατιού.

Υλικά

  • 675 γρ. φιλέτο μπακαλιάρου, πάχους περίπου 3 εκ.
  • 85 γρ. λευκή τριμμένη φρυγανιά, φρέσκια ή ελαφρώς μπαγιάτικη
  • 3 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό, ψιλοκομμένο
  • 2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
  • Ξύσμα από ½ λεμόνι
  • 60 γρ. βούτυρο, λιωμένο
  • Λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού
  • Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
  • Φέτες λεμονιού για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Αρχικά, αλατοπιπερώστε το φιλέτο του μπακαλιάρου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Σε ένα μπολ, ανακατέψτε την τριμμένη φρυγανιά με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό, το λιωμένο σκόρδο, το ξύσμα λεμονιού, λίγο αλάτι και πιπέρι. Προσθέστε το λιωμένο βούτυρο και λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού και ανακατέψτε καλά με τα δάχτυλά σας, μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε το φιλέτο σε ένα ρηχό πυρίμαχο σκεύος και απλώστε από πάνω το μείγμα της φρυγανιάς, πιέζοντάς το ελαφρά ώστε να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη κρούστα που θα καλύπτει την επιφάνεια του ψαριού.

Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 220°C (ή στους 200°C στον αέρα) για περίπου 20-25 λεπτά, μέχρι η κρούστα να αποκτήσει ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα και ο μπακαλιάρος να ψηθεί καλά στο εσωτερικό του.

Σερβίρετε αμέσως, συνοδεύοντας με φρέσκες φέτες λεμονιού για ακόμη πιο δροσερή και αρωματική γεύση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 09/11/2026 - 01:13

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Φασολάδα με λουκάνικο και πιπεριά Φλωρίνης - Η απολαυστική συνταγή
Φασολάδα με λουκάνικο και πιπεριά Φλωρίνης - Η απολαυστική συνταγή 08 Νοεμβρίου 2026
Πώς να βελτιώσω την υγεία της καρδιάς μου; Οδηγός για ευεξία και μακροζωία 09 Νοεμβρίου 2026
Πώς να βελτιώσω την υγεία της καρδιάς μου; Οδηγός για ευεξία και μακροζωία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φασολάδα με λουκάνικο και πιπεριά Φλωρίνης - Η απολαυστική συνταγή

Φασολάδα με λουκάνικο και πιπεριά Φλωρίνης - Η απολαυστική συνταγή

Ευ Ζην
Πρασόπιτα χωρίς φύλλο - Εύκολη συνταγή με γιαούρτι

Πρασόπιτα χωρίς φύλλο - Εύκολη συνταγή με γιαούρτι

Ευ Ζην
Ζύμη για πίτσα με ελάχιστα υλικά που έχετε στο σπίτι - Πανεύκολη συνταγή

Ζύμη για πίτσα με ελάχιστα υλικά που έχετε στο σπίτι - Πανεύκολη συνταγή

Ευ Ζην
Πώς θα καθαρίσετε τις ξύλινες επιφάνειες κοπής με λεμόνι

Πώς θα καθαρίσετε τις ξύλινες επιφάνειες κοπής με λεμόνι

Ευ Ζην
Εύκολη συνταγή για ελαφρύ γιουβέτσι με κοτόπουλο

Εύκολη συνταγή για ελαφρύ γιουβέτσι με κοτόπουλο

Ευ Ζην
Υγιεινή συνταγή για αφράτα μοσχαρίσια μπιφτέκια με σαλάτα και σως γιαουρτιού

Υγιεινή συνταγή για αφράτα μοσχαρίσια μπιφτέκια με σαλάτα και σως γιαουρτιού

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ψυχολογία λέει ότι οι άνθρωποι που απολαμβάνουν τη μοναξιά δεν είναι αντικοινωνικοί, απλά σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο
Ευ Ζην
09/11/2026 - 15:41
Κύθνος: Νέα προκήρυξη για θέση γιατρού με 2.500 ευρώ μηνιαίο επίδομα
Επικαιρότητα
09/11/2026 - 15:33
ΕΟΦ: Οριστική διακοπή κυκλοφορίας αντιεμετικού φαρμάκου για καρκινοπαθείς
Φάρμακο
09/11/2026 - 14:24
Καρκίνος μαστού και ζάχαρη: Η ποσότητα που αυξάνει τον κίνδυνο, σύμφωνα με νέα μελέτη
Μελέτες
09/11/2026 - 13:43
Ηράκλειο: Με σοβαρά εγκαύματα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 95χρονη, η οποία φιλοξενούνταν σε δομή
Επικαιρότητα
09/11/2026 - 13:06
Πώς μπορώ να καθαρίσω τους λεκέδες από τα σουέτ παπούτσια
Ευ Ζην
09/11/2026 - 12:38
Ψωριασική αρθρίτιδα: Το 58% των ασθενών κλινικής δοκιμής παρουσίασε βελτιώσεις με το Icotyde
Φάρμακο
09/11/2026 - 11:40
Υπέρταση: Ένα νέο φάρμακο αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσματικό
Φάρμακο
09/11/2026 - 10:52
Πώς να βελτιώσω την υγεία της καρδιάς μου; Οδηγός για ευεξία και μακροζωία
Ευ Ζην
09/11/2026 - 10:18
Πορτοκάλια: Διατροφική αξία, οφέλη για την υγεία - Ποιοι πρέπει να τα καταναλώνουν με μέτρο
Ευ Ζην
09/11/2026 - 09:30
Ψητός μπακαλιάρος με τραγανή κρούστα λεμονιού, σκόρδου και μαϊντανού
Ευ Ζην
09/11/2026 - 08:15
Τι είναι αυτό που κάνει μια μοσχαρίσια μπριζόλα υγιεινή
Ευ Ζην
09/11/2026 - 06:40
Περπάτημα υψηλής έντασης: Η άσκηση που συμβάλλει στην υγιή γήρανση
Μελέτες
09/11/2026 - 06:25
Γιατί σταματήσαμε να τρώμε έντομα;
Μελέτες
09/11/2026 - 06:14
Είναι ασφαλή από κυβερνοεπιθέσεις τα ελληνικά νοσοκομεία;
Επικαιρότητα
09/11/2026 - 06:00
Το συμπλήρωμα διατροφής που μπορείτε να συνδυάσετε με τον πρωινό καφέ για αύξηση των φυτικών ινών
Ευ Ζην
08/11/2026 - 09:31
10 θρεπτικοί χυμοί για να υποστηρίξετε το ανοσοποιητικό σας τον χειμώνα
Ευ Ζην
08/11/2026 - 08:15
Πώς η καθιστική ζωή βλάπτει σοβαρά την υγεία των εφήβων
Επικαιρότητα
08/11/2026 - 06:44
Φασολάδα με λουκάνικο και πιπεριά Φλωρίνης - Η απολαυστική συνταγή
Ευ Ζην
08/11/2026 - 06:28
Απώλεια βάρους: Η άσκηση που προτείνουν ερευνητές στους άνδρες άνω των 65
Ευ Ζην
08/11/2026 - 06:12
Ούρηση καθιστός ή όρθιος; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη για τους άνδρες
Μελέτες
08/11/2026 - 06:00
Μαγνήσιο: Μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη αν ληφθεί πριν από τον βραδινό ύπνο;
Ευ Ζην
07/11/2026 - 09:32
Vegan διατροφή: Η απρόσμενη επίδρασή της στα βακτήρια του εντέρου
Μελέτες
07/11/2026 - 08:14
Τι αποκαλύπτει για την προσωπικότητά σας αν δε στρώνετε το κρεβάτι σας το πρωί, σύμφωνα με την ψυχολογία
Ευ Ζην
07/11/2026 - 06:46
Πρασόπιτα χωρίς φύλλο - Εύκολη συνταγή με γιαούρτι
Ευ Ζην
07/11/2026 - 06:27
Τελικά τι έχει ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον Αλέξη Τσίπρα;
Πολιτική Υγείας
07/11/2026 - 06:11
Καρκίνος προστάτη: Ειδικοί εστιάζουν στα οφέλη ενός μπαχαρικού
Ευ Ζην
07/11/2026 - 06:00
Πόσα χρόνια μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος; Το νέο όριο που αποκαλύπτει μελέτη ξεπερνά τις προσδοκίες
Ευ Ζην
06/11/2026 - 20:01
Φιστίκια ή ποπ κορν: Ποιο από τα δύο είναι καλύτερο για το σάκχαρο
Ευ Ζην
06/11/2026 - 19:30
Γιατί οι ειδικούς συνιστούν να ψεκάζετε τους τοίχους με ξίδι
Ευ Ζην
06/11/2026 - 18:45

ΔΗΜΟΦΙΛΗ