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Πώς θα διώξετε τις δυσάρεστες οσμές από το ψυγείο σας με μαγειρική σόδα

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Πώς θα διώξετε τις δυσάρεστες οσμές από το ψυγείο σας με μαγειρική σόδα
Onur Burak Akın / Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 06/11/2026 - 14:39

Ο αναλυτικός οδηγός των ειδικών για να διώξετε τις δυσάρεστες οσμές από το ψυγείο και την κατάψυξή σας, χρησιμοποιώντας υλικά που έχετε στο σπίτι.

Το ψυγείο και η κατάψυξη είναι δύο από τις πιο σημαντικές συσκευές της κουζίνας, καθώς διατηρούν τα τρόφιμα ασφαλή για κατανάλωση. Η σημασία τους γίνεται ιδιαίτερα αισθητή όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος, πλημμύρα ή κάποια βλάβη, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να χαλάσουν τα τρόφιμα.

Οι δυσάρεστες οσμές που δημιουργούνται από τα χαλασμένα τρόφιμα δεν φεύγουν πάντα εύκολα. Δείτε πώς μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε, αλλά και τι πρέπει να κάνετε εάν χρειαστεί να πετάξετε τη συσκευή, σύμφωνα με τους ειδικούς του υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA).

Πώς να απαλλαγείτε από τις δυσάρεστες οσμές στο ψυγείο και την κατάψυξη

Εάν έχουν χαλάσει τρόφιμα μέσα στο ψυγείο ή την κατάψυξη, οι μυρωδιές μπορεί να παραμείνουν ακόμα και αφού τα απομακρύνετε. Τα παρακάτω βήματα μπορούν να σας βοηθήσουν να απαλλαγείτε από αυτές, αν και ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία αρκετές φορές.

• Πετάξτε όλα τα χαλασμένα τρόφιμα, καθώς και όσα δεν είστε σίγουροι ότι είναι ασφαλή για κατανάλωση.

• Βγάλτε τα ράφια, τα συρτάρια των λαχανικών και τις παγοθήκες. Πλύνετέ τα καλά με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Στη συνέχεια, ξεπλύνετέ τα με ένα απολυμαντικό διάλυμα που θα φτιάξετε προσθέτοντας 1 κουταλιά της σούπας υγρή χλωρίνη χωρίς άρωμα σε περίπου 3,8 λίτρα νερού.

Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου και της κατάψυξης με ζεστό νερό και μαγειρική σόδα. Μην ξεχάσετε την πόρτα και τα λάστιχα γύρω από αυτή. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με το ίδιο απολυμαντικό διάλυμα.

• Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για περίπου 15 λεπτά, ώστε να αεριστεί καλά το εσωτερικό.

Εάν οι μυρωδιές επιμένουν, μπορείτε να δοκιμάσετε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

• Περάστε το εσωτερικό της συσκευής με ένα πανί βρεγμένο με ίσες ποσότητες ξιδιού και νερού. Το ξίδι είναι όξινο και βοηθά στην εξουδετέρωση της μούχλας.

• Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για μερικές ημέρες, ώστε να αεριστεί καλά το ψυγείο ή η κατάψυξη.

• Γεμίστε το ψυγείο και την κατάψυξη με φύλλα εφημερίδας που έχετε τυλίξει σε ρολά. Κλείστε την πόρτα και αφήστε τα μέσα για μερικές ημέρες. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τα και καθαρίστε το εσωτερικό με ξίδι και νερό.

• Βάλτε λίγο φρεσκοαλεσμένο καφέ ή μαγειρική σόδα σε ένα μεγάλο, ρηχό δοχείο και τοποθετήστε το στο κάτω μέρος του ψυγείου ή της κατάψυξης.

• Βουτήξτε μια μπατονέτα σε εκχύλισμα βανίλιας και τοποθετήστε τη μέσα στο ψυγείο ή την κατάψυξη. Κλείστε την πόρτα για 24 ώρες και στη συνέχεια ελέγξτε εάν εξακολουθούν να υπάρχουν δυσάρεστες μυρωδιές.

• Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό προϊόν για την εξουδετέρωση των οσμών, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από καταστήματα με είδη σπιτιού. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Τι να κάνετε εάν οι μυρωδιές δεν φεύγουν

Εάν έχετε δοκιμάσει τις παραπάνω μεθόδους και οι δυσάρεστες μυρωδιές παραμένουν, ίσως χρειαστεί να πετάξετε το ψυγείο ή την κατάψυξη. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να φροντίσετε να απομακρύνετε τη συσκευή με ασφάλεια.

• Πάρτε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν παιδιά μέσα σε ένα παλιό ψυγείο ή καταψύκτη. Η πιο ασφαλής λύση είναι να αφαιρέσετε εντελώς την πόρτα.

• Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την πόρτα, μπορείτε να την ασφαλίσετε μόνιμα με αλυσίδα και λουκέτο, φροντίζοντας να παραμένει καλά κλεισμένη. Μια άλλη επιλογή είναι να αφαιρέσετε ή να αχρηστεύσετε εντελώς τον μηχανισμό που την ασφαλίζει, ώστε να μην μπορεί να κλειδώσει όταν κλείνει.

• Σε πολλές περιοχές, η νομοθεσία απαγορεύει την απόρριψη παλιών ψυγείων και καταψυκτών εάν δεν έχει προηγουμένως αφαιρεθεί η πόρτα.

• Ανάλογα με το πού ζείτε, την παραλαβή της παλιάς συσκευής μπορεί να αναλάβει η υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων του δήμου, μια εταιρεία ανακύκλωσης ή το κατάστημα από το οποίο θα αγοράσετε το καινούργιο ψυγείο ή την κατάψυξη. Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν ειδικά προγράμματα αποκομιδής από τοπικούς ή περιφερειακούς φορείς κοινής ωφέλειας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2026 - 14:39

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